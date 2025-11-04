Φάμελλος: Η αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ είναι κοινοβουλευτικά απαράδεκτη και δείχνει την οξεία κυβερνητική κρίση
Φάμελλος: Η αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ είναι κοινοβουλευτικά απαράδεκτη και δείχνει την οξεία κυβερνητική κρίση
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ - «Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεσα»
Σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας την «απαράδεκτη κοινοβουλευτικά» αναβολή της συζήτησης στη Βουλή.
«Η αναβολή της συνεδρίασης της Βουλής, που είχε καθοριστεί σήμερα, ύστερα από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα από όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μιας οξείας κυβερνητικής κρίσης» τόνισε ο κ. Φάμελλος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνοντας σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα».
«Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ, για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο. Η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ. Είναι θέμα που αφορά τη Βουλή, τη δημοκρατία και τους πολίτες και πρέπει να ενημερωθούμε όλοι από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι. Και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών», κατέληξε.
