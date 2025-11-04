Μαρινάκης για παραίτηση Σκλήκα: Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, δεν ανακοινώνεις χωρίς διάλογο κλείσιμο 204 καταστημάτων - Η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ θα προχωρήσει
Αναφερόμενος στο ιδιοκτησιακό και θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε ότι τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο
Στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα, η οποία ακολούθησε τις αντιδράσεις για το σχέδιο αναδιάρθρωσης με κλείσιμο 204 καταστημάτων.
Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι «η παραίτηση Σκλήκα δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της υπόλοιπης ομάδας η οποία τρέχει τα ΕΛΤΑ. Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται έτσι απλά η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η παραίτηση δε συνεπάγεται υπαναχώρηση. Είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες».
Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ: Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Αναφερόμενος στο ιδιοκτησιακό και θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε ότι «τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Άρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες θα εφαρμοστούν». Ωστόσο, επέκρινε τον τρόπο ανακοίνωσης: «Τι έκανε, ωστόσο, λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».
Για την εξέλιξη του σχεδίου, ανέφερε ότι «έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης», διευκρινίζοντας παράλληλα πως «προτεραιότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι να μη μείνει κανείς χωρίς εργασία».
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα για το αποτύπωμα της μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες προς τους πολίτες: «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος».
