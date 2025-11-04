Μαρινάκης για παραίτηση Σκλήκα: Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, δεν ανακοινώνεις χωρίς διάλογο κλείσιμο 204 καταστημάτων - Η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ θα προχωρήσει