Κακλαμάνης: Από το γραφείο μου πέρασαν 30 βουλευτές της ΝΔ έξαλλοι για τα ΕΛΤΑ
«Τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς, έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων όπως και η τύχη των εργαζομένων» είπε ο πρόεδρος της Βουλής
Στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα ΕΛΤΑ και τα καταστήματα που κλείνουν αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μεταφέροντας αρχικά στον ΑΝΤ1 ότι «από το γραφείο μου παρέλασαν 30 βουλευτές από τη ΝΔ σε έξαλλη κατάσταση».
«Όταν αγγίζεις ένα θέμα που έχει κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πολύ προσεκτικός» πρόσθεσε με νόημα ο κ. Κακλαμάνης προσθέτοντας «δεν είμαι πάντα απέναντι στους τεχνοκράτες αλλά τεχνοκράτες χωρίς πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνουν είναι λάθος».
«Υπάρχουν και άλλες ηγεσίες ΔΕΚΟ που έχουν πετύχει στις όποιες αποφάσεις να έχουν και πολιτικό περίβλημα» συνέχισε ο κ. Κακλαμάνης περιγράφοντας ότι «πριν από 20 ημέρες κάλεσα Cosmote και ΔΕΗ και τους είπα εσείς χρησιμοποιείτε ότι έχετε πελάτη τη Βουλή. Όταν, λοιπόν, θα κλείσω το 2025 με 2 εκατ. ευρώ ή μου κάνετε έκπτωση ή πάω αλλού και μου έκαναν έκπτωση 15%. Τζάμπα δεν υπάρχει τίποτα, αφού λέτε ότι έχετε πελάτη τη Βουλή θα το πληρώσετε».
«Τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς, έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων όπως και η τύχη των εργαζομένων, όχι να σκάει η βόμβα και μετά να λέμε ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του κανένας» έκλεισε την αναφορά του στο θέμα των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Βουλής.
Ερωτηθείς για την αναστάτωση με τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κακλαμάνης απάντησε «νομίζω ότι θα υπάρξει ουσιαστική εκτόνωση αν η πληροφορία ότι στις 15 Νοεμβρίου τελειώνουν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ και μέχρι τέλος του μήνα οι πληρωμές»
Όσον αφορά, τέλος, την επιβολή «κόφτη» στα μικρόφωνα της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι «κανείς βουλευτής δεν μπορεί να μιλάει με δύο ιδιότητες. Πήραμε ΦΕΚ και θα ενημερώσω την Πέμπτη τη διάσκεψη των προέδρων. Την επόμενη εβδομάδα εφόσον έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά προβλήματα, από Τετάρτη θα εφαρμοστεί. Ξέρω ότι η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη και γι' αυτό είπαμε για μεταβατική περίοδο. Τώρα, για παράδειγμα ο εισηγητής και ειδικός αγορητής έχει πρωτολογία και δεύτερολογία 22 λεπτά, για τη μεταβατική δίνουμε 25% επιπλέον αλλά μετά η οθόνη θα κλείνει, η οθόνη του καναλιού της βουλής θα δείχνει ολομέλεια χωρίς ήχο»
