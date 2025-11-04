Κακλαμάνης: Από το γραφείο μου πέρασαν 30 βουλευτές της ΝΔ έξαλλοι για τα ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς, έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων όπως και η τύχη των εργαζομένων» είπε ο πρόεδρος της Βουλής