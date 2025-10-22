Οι λεπτές ισορροπίες στον άξονα Μαξίμου-Δένδια μετά την απουσία του υπ. Εθνικής Άμυνας από τη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το Μαξίμου δεν θέλει να δοθεί η εικόνα ενός εσωκομματικού ρήγματος ή δύο ταχυτήτων μεταξύ Ηρώδου Αττικού και Πενταγώνου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται αντιληπτές οι αποχρώσεις διαφοροποίησης Δένδια