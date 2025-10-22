Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Champions League: Διαστημική Παρί, 7-2 τη Λεβερκούζεν, τρομερή Αϊντχόφεν, 6-2 τη Νάπολι και περίπατος της Άρσεναλ, 4-0 την Ατλέτικο - Δείτε και τα 43 γκολ
Champions League: Διαστημική Παρί, 7-2 τη Λεβερκούζεν, τρομερή Αϊντχόφεν, 6-2 τη Νάπολι και περίπατος της Άρσεναλ, 4-0 την Ατλέτικο - Δείτε και τα 43 γκολ
Στα άλλα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας της 3ης αγωνιστικής της League Phase: Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ 0-4, Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ 2-4, Βιγιαρεάλ - Σίτι 0-2, Νιούκαστλ - Μπενφίκα 3-0 - Στους αγώνες που διεξήχθησαν νωρίς Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1, Καϊράτ-Πάφος 0-0
Η επιστροφή στη δράση του Champions League ήταν πραγματικά απολαυστική καθώς στο πρώτο κομμάτι της 3ης αγωνιστικής της League Phase μπορεί να μην υπήρχε το πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά στους 9 αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα είχε... καταιγίδα από γκολ καθώς σημειώθηκαν συνολικά 43 γκολ (4.8 μέσο όρο ανά αγώνα).
Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
Επί γερμανικού εδάφους (Μόναχο) κατέκτησε τον περασμένο Ιούνιο το παρθενικό της Champions League, επι γερμανικού εδάφους (Λεβερκούζεν) έκανε την πιο εμφατική δήλωση ότι δεν έχει χορτάσει και θέλει να τα κατακτήσει και πάλι όλα.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σ' ένα απίθανο ματς διέλυσε την παραπαίουσα Λεβερκούζεν που θα χρειαστεί πολλά κουτιά ασπιρίνες για να συνέλθει!
Το απίθανο στο συγκεκριμένο ματς είναι ότι μέχρι το 41' το σκορ ήταν στο 1-1 με την Παρί να προηγείται στο 7' τη Μπάγερ να χάνει πέναλτι στο 25' (ο Σεβαλιέ έδιωξε την εκτέλεση του Γκριμάλντο) και να μένει με 10 παίκτες στο 33', αλλά στο 37' να κερδίζει νέο πέναλτι και την αποβολή του Ζαμπάρνι με τον Γκαρθία να ισοφαρίζει σε 1-1. Όλοι πίστεψαν ότι το ματς άναψε για τα καλά, αλλά η αλήθεια ήταν άλλη. Τα... φώτα έσβησαν και οι ποδοσφαιριστές της Παρί έκρυψαν τη μπαλα στα επόμενα 8 λεπτά (τρία λεπτά οι καθυστερήσεις) πετυχαίνοντας τρία γκολ (!) με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-4.
Οι Γερμανοί δεν συνήλθαν ποτέ από το σοκ, στο 10 εναντίον 10 οι Γάλλοι έκαναν πάρτι και το τελικό σφύριγμα με το σκορ στο 2-7 έμοιαζε με λύτρωση για τους γηπεδούχους.
Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Για 45 λεπτά η Ατλέτικο στάθηκε αξιοπρεπέστατα στο Emirates και δεν κρατούσε μόνο γερά στην άμυνα, αλλά δημιούργησε και ευκαιρίες για να προηγηθεί.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
Τρίτη 21/10
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1 (7΄,39',76' Φερμίν Λόπεθ, 68' πέν. Γιαμάλ, 74', 79' Ράσφορντ - 54' πέν. Ελ Κααμπί)
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0 (57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7 (38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία - 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ, 44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66' Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)
Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4 (33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον - 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν. Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0 (32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2 (35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι, 89΄ Ντρίουεχ - 31΄,86΄ ΜακΤόμινεϊ)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4 (41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄ Εσπόζιτο)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)
Τετάρτη 22/10
Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 19:45
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 19:45
Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 22:00
Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 22:00
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00
Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00
Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 22:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Παρί Σεν Ζερμέν 3 9
Ίντερ 3 9
Αρσεναλ 3 9
Ντόρτμουντ 3 7
Μάντσεστερ Σίτι 3 7
Μπάγερν 2 6
Νιούκαστλ 3 6
Ρεάλ Μαδρίτης 2 6
----------------------------
Μπαρτσελόνα 3 6
Καραμπάγκ 2 6
Αϊντχόφεν 3 4
Τότεναμ 2 4
Μαρσέιγ 2 3
Μπριζ 2 3
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2 3
----------------------------
Λίβερπουλ 2 3
Ατλέτικο Μαδρίτης 3 3
Τσέλσι 2 3
Γαλατασαράι 2 3
Αταλάντα 2 3
Νάπολι 3 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 3
Γιουβέντους 2 2
----------------------------
Μπόντο Γκλιμτ 2 2
Πάφος 3 2
Λεβερκούζεν 3 2
Μονακό 2 1
Σλάβια Πράγας 2 1
Βιγιαρεάλ 3 1
Κοπεγχάγη 3 1
Ολυμπιακός 3 1
Καϊράτ 3 1
Μπενφίκα 3 0
Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 0
Αγιαξ 2 0
