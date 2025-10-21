Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Τίποτα δεν αλλάζει η τροπολογία, θέλετε απλά να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παίζει εσωκομματικά παιχνίδια για ένα ζήτημα που μπορούν οι νόμοι να αντιμετωπίσουν
Η κυβέρνηση «θέλει να τραβήξει το αυτί του κ. Δένδια» σχολίασε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του για την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε στον πρωθυπουργό αλαζονεία και εσωκομματικά παιχνίδια και υποστήριξε ότι η τροπολογία δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. «Τίποτα ουσιώδες δεν αλλάζει. Θέλετε απλά να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια και παίζετε εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα το οποίο μπορούν ήδη οι νόμοι να αντιμετωπίσουν», είπε.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η αλλαγή συνίσταται στο γεγονός ότι το μνημείο θα το καθαρίζουν εργολάβοι καθαριότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη. «Όταν όλοι εσείς μαζί με τον κ. Γεωργιάδη ήσασταν δίπλα στον Εύζωνα το ξεχάσατε;» ρώτησε και πρόσθεσε: «Είστε ικανοί να εργαλειοποιήσετε και νεκρούς και ζωντανούς και θεσμούς και μνημεία».
«Πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νόμων, πρόβλημα είναι η ανεπάρκειά σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για να «προφυλάξετε τον κ. Καραμανλή».
Μητσοτάκης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας ιερός χώρος συνύπαρξης, δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα
Τα τζετ του Επστάιν είχαν σχεδιαστεί ως ιπτάμενα μέσα trafficking - Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ήταν η πιο τερατώδης, λέει η συγγραφέας του βιβλίου της Τζιουφρέ
Κωνσταντίνα Μπεκιάρη για τη Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό: «Το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο, είναι το σύστημα»
