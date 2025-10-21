Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ - Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ - Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»
Ο Ρομπέρτο Ροσέτι ήταν παρατηρητής του αγώνα και επισκέφτηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος τα αποδυτήρια των διαιτητών μετά το τελευταίο σφύριγμα
Τον γύρο της Ευρώπης κάνει η φάση της αποβολής του Έσε στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για το Champions League.
Ο Αργεντινός άσος του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα στο 57' για παράβαση που δεν υπήρχε. Ακόμα και η ισπανική Marca αλλά και η As έγραψαν για λάθος του Ελβετού διαιτητή Ουρς Σνάιντερ στη φάση της αποβολής.
Οι αποφάσεις του διαιτητή προκάλεσαν και την αντίδραση του Ρομπέρτο Ροσέτι.
Ο Ιταλός επικεφαλής διαιτησίας της UEFA ήταν παρατηρητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι και σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφτηκε εκνευρισμένος τα αποδυτήρια των διαιτητών μετά τον αγώνα.
Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι για χέρι του Ερίκ Γκαρθία.
Ο Ελ Καμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό, νίκησε τον Σέζνι και μείωσε... οριστικά σε 2-1.
Μετά από 4 λεπτά άλλαξαν οι ισορροπίες, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Στο 57ο λεπτό ο διαιτητής Σνάιντερ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έσε για αγκωνιά.
Ο Αργεντινός άσος του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα στο 57' για παράβαση που δεν υπήρχε. Ακόμα και η ισπανική Marca αλλά και η As έγραψαν για λάθος του Ελβετού διαιτητή Ουρς Σνάιντερ στη φάση της αποβολής.
Οι αποφάσεις του διαιτητή προκάλεσαν και την αντίδραση του Ρομπέρτο Ροσέτι.
Ο Ιταλός επικεφαλής διαιτησίας της UEFA ήταν παρατηρητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι και σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφτηκε εκνευρισμένος τα αποδυτήρια των διαιτητών μετά τον αγώνα.
Οι φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο Ολυμπιακός
Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι για χέρι του Ερίκ Γκαρθία.
Ο Ελ Καμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό, νίκησε τον Σέζνι και μείωσε... οριστικά σε 2-1.
Μετά από 4 λεπτά άλλαξαν οι ισορροπίες, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Στο 57ο λεπτό ο διαιτητής Σνάιντερ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έσε για αγκωνιά.
Στο 68' ο Ελβετός ρέφερι πήρε ακόμα μια αμφισβητούμενη απόφαση, καθώς έπειτα από οn field review έδωσε πέναλτι σε διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ του Τζολάκη και του Ράσφορντ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γιαμάλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα