Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ - Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα Ρομπέρτο Ροσέτι Champions League

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ - Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»

Ο Ρομπέρτο Ροσέτι ήταν παρατηρητής του αγώνα και επισκέφτηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος τα αποδυτήρια των διαιτητών μετά το τελευταίο σφύριγμα 

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Εκνευρισμένος ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA με τις αποφάσεις του Σνάιντερ - Οι φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «κόκκινοι»
32 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο της Ευρώπης κάνει η φάση της αποβολής του Έσε στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για το Champions League. 

Ο Αργεντινός άσος του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα στο 57' για παράβαση που δεν υπήρχε. Ακόμα και η ισπανική Marca αλλά και η As έγραψαν για λάθος του Ελβετού διαιτητή Ουρς Σνάιντερ στη φάση της αποβολής. 

Οι αποφάσεις του διαιτητή προκάλεσαν και την αντίδραση του Ρομπέρτο Ροσέτι.

Ο Ιταλός επικεφαλής διαιτησίας της UEFA ήταν παρατηρητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι και σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφτηκε εκνευρισμένος τα αποδυτήρια των διαιτητών μετά τον αγώνα. 

Οι φάσεις για τις οποίες φωνάζει ο Ολυμπιακός


Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι για χέρι του Ερίκ Γκαρθία.



Κλείσιμο
Ο Ελ Καμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό, νίκησε τον Σέζνι και μείωσε... οριστικά σε 2-1.

Μετά από 4 λεπτά άλλαξαν οι ισορροπίες, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Στο 57ο λεπτό ο διαιτητής Σνάιντερ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έσε για αγκωνιά.



Στο 68' ο Ελβετός ρέφερι πήρε ακόμα μια αμφισβητούμενη απόφαση, καθώς έπειτα από οn field review έδωσε πέναλτι σε διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ του Τζολάκη και του Ράσφορντ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γιαμάλ.



Ειδήσεις σήμερα:

Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα

Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος

Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

ALTERLIFE: €18 εκατ. επενδύσεις σε δύο χρόνια – 14 υπερσύγχρονα νέα γυμναστήρια και επέκταση σε 6 υφιστάμενα

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης