Τι συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Γεράσιμος Σκλαβενίτης
Στη συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου συζητήθηκε το θέμα του ανταγωνισμού, της διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών, και τους κανόνες ελέγχων – Ερχεται συνάντηση με την Ενωση Σούπερ Μάρκετ για τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας
Σε εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμου Σκλαβενίτη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τη διοίκηση της μεγαλύτερης αλυσίδας του οργανωμένου λιανεμπορίου της χώρας βρέθηκε το θέμα του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών και τροφίμων.
Παράλληλα συζητήθηκε και η ανάγκη σαφήνειας και καθαρότητας των κανόνων που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ).
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να εμπεδωθεί ένα κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και καταναλωτών.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνήθηκε το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση να συζητήσει με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και η μεθοδολογία της αρχικής τιμής.
Αξιόπιστες πηγές έλεγαν στο newmoney ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός πιο διαφανούς και αξιόπιστου πλαισίου ελέγχων, με σαφείς κανόνες, προς όφελος του καταναλωτή και της υγιούς επιχειρηματικότητας
Οι πληροφορίες θέλουν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη να πραγματοποιήθηκε με στόχο να πέσουν οι τόνοι προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ο Ομιλος Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη είναι η μεγαλύτερη αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρα και απασχολεί πάνω από 32.000 εργαζόμενους με ετήσιο τζίρο περίπου 5,5 δισ. ευρώ.
