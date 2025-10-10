Τι συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Γεράσιμος Σκλαβενίτης

Στη συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου συζητήθηκε το θέμα του ανταγωνισμού, της διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών, και τους κανόνες ελέγχων – Ερχεται συνάντηση με την Ενωση Σούπερ Μάρκετ για τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας