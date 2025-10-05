Μητσοτάκης από Αμοργό: Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε περιορισμούς στους δικούς μας ψαράδες και να έρχονται από τα ανατολικά
Στην Αμοργό βρίσκεται ο Κυριάκος Μητοστάκης, εκεί από όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Αμοργόραμα».
Στο Λιμάνι της Αιγιάλης παρουσιάστηκε παρουσία του πρωθυπουργού το καινοτόμο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας.
Κατά την αρχική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως μέσω του προγράμματος αυτού προστατεύεται η θάλασσα, αλλά υποστηρίζεται και η αλιεία, ενώ είπε επίσης πως «για μένα εκτός από το Αμοργόραμα τα θαλάσσια πάρκα είναι ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα». Συμπλήρωσε επίσης ότι «Ο βασικός λόγος που το πρόγραμμα θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί τελικά θα επιτρέψει στους ψαράδες να μπορούν να δουν με διαφορετικούς όρους την καθημερινότητά του».
Σχετικά με τους Τούρκους ψαράδες στη περιοχή, ο πρωθυπουργός είπε ότι «Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε περιορισμούς στους δικούς μας ψαράδες και να έρχονται ψαράδες από τα ανατολικά παράλια και ταυτόχρονα έχουν τα δικά τους αλιεύματα».
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως τα προηγούμενα χρόνια «η υπεραλίευσε έφερνε σε κίνδυνο την ίδια την βιωσιμότητα της θάλασσας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα ψάρια θα είναι διαθέσιμα και με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα βιώσιμο πλαίσιο πρότυπο με το οποίο και θάλασσα προστατεύεται αλλά και η αλιευτική δραστηριότητα μπορεί υποστηριχθεί. Είναι κάτι που απαιτεί μεγάλη γενναιότητα. Θέλω να σας συγχαρώ για αυτή σας την πρωτοβουλία. Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα σας με αυστηρή επιτήρηση των περιορισμών στην αλιεία. Διότι το κίνητρο για να πάει κάποιος να ψαρέψει είναι πολύ μεγάλο. Άρα πρέπει εμείς οι ίδιοι με την δικιά σας εργασία να επιτηρήσουμε αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η στρατηγική που έχουμε χαράξει θα αποδώσει προς όφελος των πολλών. Για μένα το Αμοργόραμα είναι μια νέα αρχή. Εντός ενός εύλογου διαστήματος να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 10 άλλα αντίστοιχα Αμοργόράματα σε όλες τις Κυκλάδες».
Σχετικά με προβλήματα γραφειοκρατίας που σημειώνονται από τους αλιείς, ο πρωθυπουργός απάντησε πως: Οι κατευθύνσεις που έχω δώσει στα αρμόδια υπουργεία είναι εξαιρετικά σαφείς. Το επόμενο Αμοργόραμα δεν θα κάνει οχτώ χρόνια θα κάνει οκτώ μήνες. Για μένα εκτός από το Αμοργόραμα τα θαλάσσια πάρκα είναι ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα. 1111 Η πρόκληση μας είναι να έχουμε την υποδομή ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ μεγαλύτερες θαλάσσιες περιοχές».
Ανέφερε και το παράδειγμα της Τουρκίας που όπως είπε: «σε μια μικρή περιοχή στην Τουρκία έχει εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο μοντέλο πριν από 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά ως προς την αύξηση του αριθμού των αλιευμάτων και ο σκοπός μας είναι να μπορούμε να κάνουμε κάτι ίδιο. Θα το ζητήσω και από το υπουργείο παιδείας. Όλα τα παιδιά και όλοι σας πρέπει να δείτε αυτή την ταινία που προβάλλαμε πριν από δύο μέρες το Ocean. Ο βασικός λόγος που το Αμοργόραμα θα είναι επιτυχημένο είναι γιατί τελικά θα επιτρέψει στους ψαράδες να μπορούν να δουν με διαφορετικούς όρους την καθημερινότητά τους.
Αναφορά έγινε από τον πρωθυπουργός και για τους Τούρκους ψαράδες, με τον κ. Μητσοτάκη να λέει: «Δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίζουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας μας που αφορούν στο Αιγαίο ισχύουν για όλους. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε περιορισμούς στους δικούς μας ψαράδες και να έρχονται ψαράδες από τα ανατολικά παράλια και ταυτόχρονα έχουν τα δικά τους αλιεύματα. Γιατί όχι να μην είναι και ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με την Τουρκία».
Από τη μεριά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Παπασταύρου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Ήμουν βέβαιος για την επιτυχία σε εθνικό επίπεδο τώρα είμαι βέβαιος για την επιτυχία του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «Με τις οδηγίες του πρωθυπουργού καταφέραμε να εκδώσουμε ένα προεδρικό διάταγμα πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Να δημιουργήσουμε τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι μια πρωτοβουλία που δείχνει οτι όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους έχουν την πραγματική κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και μπορούν να συμμετέχουν σε μια ομάδα προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σημαντικά έργο τότε η επιτυχία για τους ίδιους για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για την για την ελληνική πολιτεία είναι δεδομένη».
Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.
