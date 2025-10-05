«Ή τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία σε Νετανιάχου και Χαμάς