Ρία Ελληνίδου στο protothema: Δεν κυκλοφορώ πολύ, ούτε μου αρέσει, είμαι πολύ ντροπαλή - Η καθημερινότητά μου είναι μόνο μουσική
Η δημοφιλής τραγουδίστρια στο Direct: Θέλω να είμαι μια καλή φωνή που τα τραγούδια της θα μείνουν
Μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Ρία Ελληνίδου, μίλησε στην εκπομπή «Direct» και τον Γιώργο Ευγενίδη για την πορεία της, τη σχέση της με τη μουσική, την επιτυχία και τη ζωή πίσω από τα φώτα.
«Αν πω ότι δεν το περίμενα, θα πω ψέματα. Ήξερα ότι το τραγούδι ήταν κολλητικό. Όταν το άκουσα πρώτη φορά, ξύπνησα και τραγουδούσα τη φράση -κι εκεί σκέφτηκα πως μπορεί να το πάθουν όλοι. Έλπιζα το τραγούδι να αγγίξει τον κόσμο», εξομολογήθηκε η Ρία για την τεράστια επιτυχία του «Κάτι Ξέρεις».
Παρά το κύμα αγάπης που δέχεται, η ίδια παραμένει προσγειωμένη:
«Δεν με έχει αλλάξει καθόλου η επιτυχία. Δεν το έχω αντιληφθεί καν. Η καθημερινότητά μου είναι μόνο μουσική. Δεν κυκλοφορώ πολύ -ούτε μου αρέσει. Είμαι πολύ ντροπαλή. Ντρέπομαι ακόμα και που κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την επιτυχία».
Η μουσική ήταν, όπως λέει, «μονόδρομος»:
«Στο σπίτι όλοι ήταν ερασιτέχνες μουσικοί. Στα 4 με έγραψαν στο ωδείο. Ήμουν μικροσκοπική, 12 κιλά ανθρωπάκι – δεν έφτανα τα όργανα! Ξεκίνησα με φλογέρα, πήγα μουσικό σχολείο, έμαθα πολλά όργανα. Από τα 13 δούλευα ήδη με τον αδερφό μου που παίζει κλαρίνο και στα 15 είχαμε δικό μας παραδοσιακό συγκρότημα».
Η ίδια πέρασε από παραδοσιακά και σμυρναίικα, μέχρι να έρθει στην Αθήνα:
«Έκανα μια πολύ ωραία παράσταση στη Θεσσαλονίκη και μετά ήρθα στην Αθήνα. Εκεί ήρθε και η συνεργασία με τον Νταλάρα για τα τραγούδια της προσφυγιάς. Είμαι λάτρης της καλής μουσικής – περνάω όλη μου τη μέρα στο στούντιο».
Η Ρία Ελληνίδου αγαπά βαθιά τη μουσική παράδοση και δεν την ξεχνά ούτε στις πιο σύγχρονες παραγωγές της.
«Σήμερα που κάνω εμπορικό λαϊκό, βάζω πάντα παραδοσιακά και ethnic στοιχεία. Θέλω να φέρω στη νεολαία τα παλιά λαϊκά τραγούδια με πιο σύγχρονες ενορχηστρώσεις. Η ενορχήστρωση είναι το μυστικό».
Η ίδια έχει τον απόλυτο έλεγχο στα προγράμματά της:
«Τα κάνω όλα εγώ – από τα προγράμματα μέχρι τις ενορχηστρώσεις. Είμαι απαιτητική, ακόμα και αυταρχική. Αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν το κάνω. Είμαι λίγο τρελή – ή έτσι ή καθόλου. Θέλω να περάσει καλά ο κόσμος, να ανεβάσω τη διάθεσή του».
Πώς ονειρεύεται το μέλλον;
«Θέλω να είμαι μια καλή φωνή που τα τραγούδια της θα μείνουν. Να περάσω όμορφα πράγματα στους ακροατές, όχι μόνο εύκολα τραγούδια. Χρειάζεται να κερδίσω περισσότερο έδαφος, αλλά θα επιμείνω».
Ερωτηθείσα για το πώς την προσεγγίζουν στη νύχτα, είπε:
«Δεν θέλω να νομίζει ο άλλος ότι επειδή είμαι ανοιχτή ή έχω χιούμορ έχει εύκολη πρόσβαση να μου πει το κάτι παραπάνω. Θέλω να με σέβονται. Ακόμα και ο τρόπος που ντύνομαι κάνει τους άντρες να μου μιλούν με σεβασμό».
Όσο για το τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο της;
«Δεν έχω πολύ χρόνο για μένα. Μου αρέσει το καλό φαγητό, μαγειρεύω, ασχολούμαι με φυτά και βότανα, έχω δύο σκυλάκια και πάω γυμναστήριο όποτε προλαβαίνω».
• Πριν από λίγες ημέρες, η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησε από την Panik Platinum το νέο της τραγούδι «Αλλού Γι’ Αλλού», που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό.
• Το album «Δύσκολος Χαρακτήρας», το πρώτο της καριέρας της, έγινε πρόσφατα πλατινένιο, ξεπερνώντας τα 90 εκατομμύρια streaming points.
• Μετά τη μίνι περιοδεία της τον Αύγουστο σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζει τις πολύμηνες εμφανίσεις της στο «VogAthens» δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Γιώργο Λιβάνη.
