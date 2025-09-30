Αυγενάκης για Κασσελάκη: Για τα περί «ψευτών και κλεφτών» να κοιτάξει τον καθρέφτη του
«Η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες» αναφέρει ο πρώην υπουργός για τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας
«Ο κ. Κασσελάκης ας κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του. Γιατί η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες» ανέφερε σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Λευτέρης Αυγενάκης, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, ότι εμφανίζει «ανεξήγητα έσοδα» ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στο πόθεν έσχες του.
Ο πρώην υπουργός που με εξώδικό του προς τον κ. Κασσελάκη είχε χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς αυτούς «ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς» σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις στο Πόθεν Έσχες του 2024 δεν εμφανίζονται για καθαρά τυπικούς λόγους.
Ο κ. Αυγενάκης παραθέτει μάλιστα στην ανάρτησή του και τη σχετική επισήμανση από την σελίδα της ΑΑΔΕ για τις μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης που πραγματοποιούνται μετά από 1/1/2023.
Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο κ. Αυγενάκης αναφέρει:
«Η αγοραπωλησία του ακινήτου έγινε στις 30/10/2023. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, στο Ε9 του 2024 δηλώνονται μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από 01/01/2023 και μετά. Όπως και το έπραξα. Το «πόθεν έσχες» αντλεί στοιχεία από το Ε9 του φορολογικού έτους που γίνεται η δήλωση. Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, να εμφανίζεται το ακίνητο, σε αντίθεση με τις δανειακές υποχρεώσεις που αποπληρώθηκαν από το τίμημα της πώλησης και καθαρά τυπικούς λόγους δεν εμφανίζονται. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των προηγούμενων ετών και να διαπιστώσει ότι αναφέρονται κανονικά.
Όσο για τα περί «ψευτών και κλεφτών», ο κ. @skasselakis ας κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του. Γιατί η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, συμμετέχοντας σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, παρά τη ρητή απαγόρευση για τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνος, λοιπόν, που έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες, ας είναι πιο φειδωλός όταν εκτοξεύει κατηγορίες περί διαφάνειας και εντιμότητας».
Η αγοραπωλησία του ακινήτου έγινε στις 30/10/2023. Σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, στο Ε9 του 2024 δηλώνονται μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από 01/01/2023 και μετά. Όπως και το έπραξα. Το «πόθεν έσχες» αντλεί στοιχεία από το Ε9 του φορολογικού έτους… pic.twitter.com/P9RozS9d9k— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 30, 2025
