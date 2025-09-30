Αυγενάκης για Κασσελάκη: Για τα περί «ψευτών και κλεφτών» να κοιτάξει τον καθρέφτη του

«Η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες» αναφέρει ο πρώην υπουργός για τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας