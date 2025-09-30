Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη: Ψευδή, αβάσιμα και συκοφαντικά τα περί ανεξήγητων εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ στο πόθεν έσχες

Όσο για τα περί «ψευτών και κλεφτών», ο κ. @skasselakis ας κοιτάξει πρώτα στον καθρέφτη του. Γιατί η Δικαιοσύνη τον έχει ήδη κρίνει ένοχο για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, συμμετέχοντας σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, παρά τη ρητή απαγόρευση για τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνος, λοιπόν, που έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες, ας είναι πιο φειδωλός όταν εκτοξεύει κατηγορίες περί διαφάνειας και εντιμότητας.Δείτε την ανάρτησή του: