Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026

«Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας – Παρουσίασε τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Δομή - «Φρένο» στις αναβολές, σύσταση διοίκησης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, δημιουργείται σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων