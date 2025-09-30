Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Η σύζυγός του αποκάλυψε πως χθες είχε λάβει ένα ανησυχητικό μήνυμα από εκείνον
Νεκρός εντοπίστηκε ο πρέσβης της Νοτίου Αφρική στη Γαλλία, o 58χρονος Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, έχοντας πέσει από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hayatt στο Παρίσι.
Η σύζυγός του δήλωσε εχθές το απόγευμα την εξαφάνισή του μετά από ένα ανησυχητικό μήνυμα που είχε δεχθεί από τον ίδιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ένα από τα παράθυρα ασφαλείας στο δωμάτιό του στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε σπάσει και από αυτό φαίνεται πως βρέθηκε στο κενό.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του πρέσβη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Η σύζυγός του δήλωσε εχθές το απόγευμα την εξαφάνισή του μετά από ένα ανησυχητικό μήνυμα που είχε δεχθεί από τον ίδιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ένα από τα παράθυρα ασφαλείας στο δωμάτιό του στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε σπάσει και από αυτό φαίνεται πως βρέθηκε στο κενό.
In front of the Hyatt Hotel in the Porte Maillot district of Paris, where South Africa’s ambassador to France, Nathi Emmanuel Mthethwa, was found dead this morning.— Ibrahim Hamouz...إبراهيم حموز (@ibrahamouz) September 30, 2025
The circumstances of his death remain unclear, and French police have launched an investigation pic.twitter.com/LOTB14RLkO
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του πρέσβη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα