Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Η σύζυγός του αποκάλυψε πως χθες είχε λάβει ένα ανησυχητικό μήνυμα από εκείνον

Γιάννης Χαραμίδης
Νεκρός εντοπίστηκε ο πρέσβης της Νοτίου Αφρική στη Γαλλία, o 58χρονος Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, έχοντας πέσει από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου Hayatt στο Παρίσι.

Η σύζυγός του δήλωσε εχθές το απόγευμα την εξαφάνισή του μετά από ένα ανησυχητικό μήνυμα που είχε δεχθεί από τον ίδιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ένα από τα παράθυρα ασφαλείας στο δωμάτιό του στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε σπάσει και από αυτό φαίνεται πως βρέθηκε στο κενό.



Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του πρέσβη.

Γιάννης Χαραμίδης
