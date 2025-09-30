Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000, ορθώς της καταβλήθηκαν

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι η αιτία της σύγκρουσής του με τον Λευτέρη Αυγενάκη ήταν οι μειωμένες ενισχύσεις στην Κρήτη. Η περικοπή των καταβαλλομένων ποσών προέκυψε μετά από εντολή που είχε δώσει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς για δέσμευση περπιπου 2.000 ΑΦΠ η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζονται στην Κρήτη. Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι δύο ημέρες μετά την πληρωμή επικοινώνησε μαζί του ο τότε γγ του Υπουργείου Γιώργος Στρατάκος και του μετέφερε τη δυσαρέσκεια του κ. Αυγενάκη για λάθος πληρωμή και ζήτησε την παραίτηση του.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του μάλιστα είπε ότι την ώρα που ήταν σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους κ.κ Μπρατάκο και Παπασταύρου στην οποία του ζητήθηκε η παραίτηση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αντιπρόεδρός του , Κυριάκος Μπαμπασίδη συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο και άλλαξε θέσεις στους διευθυντές. Σε ερώτηση αν αυτό ήταν σε γνώση του Μαξίμου είπε ότι δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει αλλά τα πράγματα αυτό δείχνουν.

Λαζαρίδης: Εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ και η κυρίαα Αποστολάκη

Να σημειωθεί ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτοντας ότι η αρμοδιότητα ελέγχου και καταμέτρησης του ζωικού κεφαλαίου των αιτούντων επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρασε στις κατα τόπους περιφέρειες επι κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη.

“Στην προηγούμενη συνεδρίαση έγινε συζήτηση για το ποιος είναι αρμόδιος για την καταγραφή του αριθμού των ζώων και για την διαδικασία της σήμανσης. Ο κ. Μπαμπασίδης είπε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Μια ημέρα μετά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Μ. Χνάρης είπε ότι αυτό δεν ισχύει και όλα είναι ψέματα. Φαντάζομαι την δήλωση Χνάρη την υιοθετεί και το ΠΑΣΟΚ” είπε αρχικά ο κ. Λαζαρίδης για να καταθέσει στην συνέχεια Υπουργική Απόφαση της 12.5.2011 όπου μεταξύ άλλων ξεκαθαρίζει πως:

«Α. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων Π.Ε ή Περιφερειών διενεργούν επιτόπιους ελέγχους που καλύπτουν ετησίως το 3% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 5% των ζώων της παραγωγής αρμοδιότητάς τους.

Β. Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται είτε μεμονωμένα είτε ταυτόχρονα με την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου είτε σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας».

“Μπροστά στην αλήθεια, η κα. Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021” αναφέρουν πηγές της ΝΔ για να προσθέσουν: “Οι βαριές ευθύνες του ΠΑΣΟΚ όμως δεν σταματούν εδώ. Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη τον οποίο κατηγόρησε ότι ενημέρωνε τους ελεγχόμενους, συνεχίζοντας την τακτική των εντυπώσεων για την εξαγωγή ψευδών συμπερασμάτων.

«Αποσύρω την προηγούμενη ερώτησή μου, κύριε μάρτυς, για να μην χάνουμε χρόνο, διότι εδώ υπάρχει ένα αμάχητο τεκμήριο, σε σχέση με ότι σε συνεργασία με υφισταμένους σας, ενημερώνατε για τους ελέγχους» παρατήρησε η Μιλένα Αποστολάκη με τον κ. Μπαμπασίδη να απαντά: «Ποιο είναι το αμάχητο τεκμήριο; Ξέρετε ότι ο νόμος λέει ότι οι ελεγχόμενοι πρέπει να ενημερωθούν και τηλεφωνικά και εγγράφως;» - «Ωραία, καταθέστε το αυτό» ανταπάντησε η βουλευτής ΠΑΣΟΚ.

Όπως προβλέπει η νομοθεσία «κατά γενικό κανόνα, η αρμόδια αρχή προβαίνει στους ελέγχους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο όταν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να εκδίδεται προειδοποιητική ανακοίνωση η οποία δεν προηγείται του ελέγχου περισσότερες από σαράντα οκτώ (48) ώρες εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.»”