Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κλειδωμένη ντουλάπα με αποδεικτικά στοιχεία, βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης είπε στην Εξεταστική ότι σε ντουλάπα του Οργανισμού που κρατούσε κλειδωμένη η πρώην διευθύντρια Ελέγχων του Οργανισμού εντοπίστηκαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ
Σε αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση για τα πεπραγμένα της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου που είναι αποσπασμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως επιστημονική συνεργάτης και αποτελεί μάρτυρα - κλειδί για τον σχηματισμό της δικογραφίας για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων προχώρησε ο κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2023 - 2024, κατά την κατάθεση του στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά τους παράνομους μηχανισμούς καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι σε ντουλάπα του οργανισμού που κρατούσε κλειδωμένη η κα Τυχεροπουλου εντοπίστηκαν έγγραφα «φωτιά» που αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν.
Ο κ. Μπαμπασίδης αποκάλυψε ότι μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της παράνομης και ευνοϊκής μεταχείρισης από την κα Τυχεροπούλου ήταν και η 73χρονη από την Κοζάνη, η οποία εισέπραξε 900.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα βοσκότοπου στην στην κατοχή της.
Μέσω του ίδιο παράνομου μηχανισμού - σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα - πληρώθηκαν συνολικά 13 δικαιούχοι οι περισσότεροι - εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.
Ο κ. Μπαμπασίδης ενημερώνοντας τα μέλη της εξεταστικής είπε ότι η κυρία Τυχεροπούλου ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους. «Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan», είπε ο μάρτυρας προσθέτοντας ότι όρισε νέο διευθυντή πληρωμών και διατήρησε την κα Τυχεροπούλου στην διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου. «Δεν την έβγαλα εκδικητικά. Εφάρμοσα τον κανονισμό», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος πρόσθεσε τα εξής: «η κυρία Τυχεροπούλου, ωστόσο αρνήθηκε να παραδώσει στον νέο διευθυντή πληρωμών το ερμάριο όπου φυλάσσονταν διάφορα έγγραφα απαραίτητα για να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Της στείλαμε εξώδικο. Το είχε κλειδώσει. Δεν είχε δικαίωμα. Το ανοίξαμε τηρώντας ότι προβλέπεται και ξέρετε τι άλλο βρήκαμε μέσα. Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μια εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900 χιλιάδες ευρώ. Μια άλλη αφορούσε άλλη οικογένεια η περιουσία της οποίας έχει επίσης δεσμευτεί μετά τους πρόσφατους ελέγχους. Αυτές τις προσφυγές τις είχε κάνει αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες. Ενημέρωσα τότε το υπουργείο, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν διοικητικό θέμα. Σε ερμάριο που ανήκει στην υπηρεσία έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να ερευνά. Είχαμε τις πληρωμές Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσε να γίνει πληρωμή. Η διευθύντρια δεν παρέδιδε το ερμάριο στον επόμενο για να παρακωλύσει τις πληρωμές. Άνοιξε το ερμάριο και το υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία».
Ο κ. Μπαμπασίδης επανερχόμενος στην υπόθεση με την “ντουλάπα” της Τυχεροπούλου και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν επανέλαβε “αυτές οι ιεραρχικές προσφυγές έγιναν αποδεκτές χωρίς να ενημέρωση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνουν αποδεκτές αλλά θα έπρεπε να αναζητηθούν τα ποσά ως αχρεώστητα. Μιλάμε για ποσά 200 χιλ ευρώ, 250 χιλ ευρώ και παραπάνω. Αντί αυτά τα ποσά να αναζητηθούν και να απαιτηθεί η επιστροφή τους, κάποιοι τα αποδέχθηκαν. Τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν ξανά την επόμενη χρονιά”.
