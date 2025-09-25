Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κλειδωμένη ντουλάπα με αποδεικτικά στοιχεία, βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης είπε στην Εξεταστική ότι σε ντουλάπα του Οργανισμού που κρατούσε κλειδωμένη η πρώην διευθύντρια Ελέγχων του Οργανισμού εντοπίστηκαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ