Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την εξέταση της εμπλοκής Καραμανλή στα Τεμπη
Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την εξέταση της εμπλοκής Καραμανλή στα Τεμπη
Τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας
Τα μέλη που θα συγκροτήσουν Δικαστικό Συμβούλιο για την εξέταση της εμπλοκής του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ Καραμανλή στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ανέδειξε με κλήρωση η Ολομέλεια της Βουλής.
Υπενθυμίζεται πως η εθνική αντιπροσωπεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον περασμένο Ιούλιο την πρόταση άσκησης δίωξης κατά του πρώην υπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.
Τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κα Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η κα Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η κα Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).
Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο κ. Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η κα Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο κ. Σπαθής Οδυσσέας (ΣτΕ)
Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η κα Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.
Υπενθυμίζεται πως η εθνική αντιπροσωπεία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον περασμένο Ιούλιο την πρόταση άσκησης δίωξης κατά του πρώην υπουργού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.
Τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κα Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η κα Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η κα Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).
Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο κ. Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η κα Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο κ. Σπαθής Οδυσσέας (ΣτΕ)
Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα Εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η κα Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Γκίλφοϊλ: Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Γκίλφοϊλ: Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα