Εθνικό ζήτημα και πατριωτική μας ευθύνη να κρατήσουμε ζωντανή την πρωτογενή παραγωγή, λέει ο Τσίπρας από τη Λέσβο



Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Κώστας Μουτζούρης, Αλέξης Τσίπρας



Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης

Για απαξιωτική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων, σύγχυση στον συντονισμό μίλησε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Στύψης, Ιγνάτης Μανάβης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση τονίζοντας ότι το πάγιο αίτημα για ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών δεν ικανοποιήθηκε έγκαιρα.Για τον κίνδυνο της ερημοποίησης του νησιού αν δεν υπάρξει στήριξη του πρωτογενούς τομέα μίλησε ο κτηνοτρόφος και αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Μπάμπης Δερεδίνης προσθέτοντας ότι οι έμποροι δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία αποζημίωση για τις οικονομικές απώλειες που υπέστησαν.Στη συνάντηση συμμετείχε ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ., Θωμάς Μόσχος, το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ στη Λέσβο, Παναγιώτης Σελάχας καθώς και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, Ανδρέας Μπούσιος.Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη στο κτίριο της Περιφέρειας. Ενδεικτικό ήταν ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προσφώνησε «φοιτητή του» τον Αλέξη Τσίπρα που «είχε διαπρέψει στο μάθημα» θυμίζοντας την περίοδο που ο ίδιος δίδασκε στο Πολυτεχνείο και ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ήταν φοιτητής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη Λέσβο και γενικότερα το Βόρειο Αιγαίο.Στις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Η Λέσβος είναι ένα νησί με σημαντικές δυνατότητες, που αντιμετωπίζει όλα τα μεγάλα προβλήματα της νησιωτικότητας, αλλά και ιδιαίτερες δυσκολίες αυτή την περίοδο, που έχουν να κάνουν με τα κτηνοτροφικά θέματα, τον αφθώδη πυρετό, τις μεγάλες δυσκολίες που περνούν οι άνθρωποι της παραγωγής και ήρθαμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να αναζητήσουμε λύσεις.»«Πρέπει να στηρίξουμε ένα σχέδιο κράτους με ενίσχυση της νησιωτικότητας και ένα σχέδιο αποκέντρωσης με κίνητρα στους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην Περιφέρεια. Η χώρα μας γίνεται μια χώρα υδροκέφαλη, -όλοι στην Αθήνα-, και μια χώρα που θα αντιμετωπίσει πολύ σύντομα, σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το δημογραφικό».Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε επίσης ότι τα περισσότερα έργα που εγκαινιάζονται σήμερα από την κυβέρνηση, τα είχε εντάξει σε χρηματοδότηση η κυβέρνηση του το 2018. Συνέχισε λέγοντας ότι χρειάζεται να στηριχθούν οι άνθρωποι στο Νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. «Να στηρίξουμε τις υποδομές, αλλά και τους ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά. Ξεχωριστή αναφορά επιφύλαξε στον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντορινιό που ήταν ο υπουργός που προώθησε, στήριξε και υλοποίησε το μεταφορικό ισοδύναμο για τη στήριξη των ανθρώπων των νησιών.Τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος, το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. Κώστας Τούμπουρος, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αλέξη Τσίπρα, Ανδρέας Μπούσιος.Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λέσβο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης σε σχέση με την υποχρηματοδότηση καθώς και θέματα που αφορούν τον τουρισμό.Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, υπογράμμισε ότι μεγάλο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Επίσης πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει, ακόμα και μετά από σπουδές, και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αναφέρθηκε στα ζητήματα που υπάρχουν «στην αυτοδιοίκηση, σε σχέση με την υποχρηματοδότηση, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι δήμαρχοι πανελλαδικά, ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος. Οι δήμοι αναλαμβάνουν συνέχεια αρμοδιότητες, αλλά η χρηματοδότηση όλο λιγοστεύει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία, ειδικά για περιοχές όπως εμάς, νησιωτικές, παραμεθόριες, οι οποίες το καλοκαίρι γνωρίζουν το τελευταίο διάστημα και μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος, όλο αυτό δημιουργεί μια επιπλέον επιβάρυνση». Ο κ. Χριστόφας υποστήριξε ότι «θα είναι μεγάλο λάθος» να μην υπάρχουν τα περιφερειακά προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτοντας ότι «τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ βοηθούν πολύ τις τοπικές κοινωνίες».Στο πρόβλημα της ερημοποίησης της Περιφέρειας και της αστυφιλίας αναφέρθηκε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας που αντιμετωπίζει η Λέσβος με το δήμο Μυτιλήνης να συγκεντρώνει το 70-75% του πληθυσμού της Λέσβου και το Δήμο της Δυτικής Λέσβου να έχει χάσει περίπου το 15% του πληθυσμού του στην τελευταία απογραφή του 2021.Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες που έχει το νησί της Λέσβου υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο είναι «να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής». Μιλώντας για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε για το «σάπιο σύστημα» που υπάρχει στη χώρα,«Είναι η ίδια στρεβλή λογική που οδήγησε συνολικά την αγροτικό τομέα της χώρας σε αδιέξοδο, δηλαδή η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή τη δεκαετία του '80. Το βλέπουμε εδώ σε μικροκλίμακα, αλλά με πολύ μεγάλη ένταση στην κτηνοτροφία. Διότι πίσω από όλη αυτή τη μεγάλη φούσκα εξυπηρέτησης ημετέρων και ενός κομματικού στρατού κρύβεται μια αντίληψη που λέει ότι θα αποσυνδέσουμε την παραγωγή από τις επιδοτήσεις, και να βάζουμε τους δικούς μας. Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι όμως αυτή τη στιγμή παίρνουν τις μισές επιδοτήσεις από αυτές που θα έπρεπε να παίρνουν, και στενάζουν, διότι δεν έχουν ουσιαστική στήριξη σε ένα έργο που είναι κρίσιμο για την παραγωγική δομή της χώρας. Διότι αν αυτή η χώρα, σταματήσει να παράγει, τελειώσαμε. Άρα αν δεν στηρίξεις ο κτηνοτροφικό, αγροτικό τομέα και μεταποίηση, μετά δεν θα έχεις παραγωγική βάση ως οικονομία».Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα «Φιλόδημος» ήταν αυτό που στήριξε την αυτοδιοίκηση σε πολύ δύσκολες περιόδους. Πρόσθεσε επίσης ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα, δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε το επόμενο διάστημα, και φοβάμαι ότι αν δεν επινοήσουμε τους τρόπους να φτιάξουμε ένα εθνικό αναπτυξιακό ταμείο, το οποίο θα στηρίξει υποδομές και κυρίως μια πολιτική αποκέντρωσης, δεν θα μπορούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να αναλωθούμε ξανά σε ένα φαύλο κύκλο δυσκολιών οικονομικών. Είπα ότι ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία, διότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα στον τόπο. Από το να μοιράσουμε την πίτα όλη σε 15-20 μεγάλες εταιρείες, και οι υπόλοιποι να πάρουν κάποια ψίχουλα από την πίτα, και κυρίως η Περιφέρεια να είναι για μια ακόμη φορά, ο φτωχός συγγενής».