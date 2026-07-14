Όταν η Πάολα Ρεβενιώτη συνάντησε τη «Δήμητρα της Λέσβου» το 2017 στην Σκάλα Συκαμιάς, δείτε βίντεο
Όταν η Πάολα Ρεβενιώτη συνάντησε τη «Δήμητρα της Λέσβου» το 2017 στην Σκάλα Συκαμιάς, δείτε βίντεο
Η συνάντηση της Πάολας Ρεβενιώτη με τη Δήμητρα της Σκάλας Συκαμιάς παραμένει μέχρι σήμερα μια σημαντική μαρτυρία για τη ζωή στο περιθώριο και τον αγώνα για αξιοπρέπεια και αποδοχή
Η Πάολα Ρεβενιώτη, που πρόσφατα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών, υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, πρωτοπόρος ακτιβίστρια και μία από τις πρώτες τρανς γυναίκες στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για τη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη ζωή στο περιθώριο.
Με το έργο της έδωσε βήμα σε ανθρώπους που σπάνια είχαν φωνή. Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες που κατέγραψε, ξεχωρίζει η συνάντησή της, το 2017, με τη «Δήμητρα» της Σκάλας Συκαμιάς στη Λέσβο.
Την περίοδο που η Σκάλα Συκαμιάς βρισκόταν στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, με χιλιάδες πρόσφυγες να φτάνουν στις ακτές της Λέσβου, η Πάολα Ρεβενιώτη με το Vice Greece βρέθηκε στο νησί και συνάντησε τη «Δήμητρα της Σκάλας Συκαμιάς, γνωστή στους κατοίκους ως «Δημητράκης».
Η «Δήμητρα», από παιδί διαφορετική, μίλησε στην Πάολα Ρεβενιώτη για το πώς είναι να μεγαλώνει ένας άνθρωπος που δεν χωρά στα στερεότυπα μιας κλειστής κοινωνίας, αλλά και για το πώς είναι να αισθάνεται πρόσφυγας στον ίδιο του τον τόπο, σε ένα χωριό που έγινε σύμβολο αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες.
Υπενθυμίζεται ότι η «Δήμητρα» της Λέσβου έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη στις 9 Απριλίου 2021 στο Παλαιό Φάληρο και ενταφιάστηκε ως αγνώστου ταυτότητας. Λίγες εβδομάδες αργότερα εξακριβώθηκε η ταυτότητά της.
Σήμερα, μετά τον θάνατο και της Πάολας Ρεβενιώτη, η συνάντησή τους παραμένει μια σημαντική μαρτυρία για τη διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Με το έργο της έδωσε βήμα σε ανθρώπους που σπάνια είχαν φωνή. Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες που κατέγραψε, ξεχωρίζει η συνάντησή της, το 2017, με τη «Δήμητρα» της Σκάλας Συκαμιάς στη Λέσβο.
Την περίοδο που η Σκάλα Συκαμιάς βρισκόταν στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης, με χιλιάδες πρόσφυγες να φτάνουν στις ακτές της Λέσβου, η Πάολα Ρεβενιώτη με το Vice Greece βρέθηκε στο νησί και συνάντησε τη «Δήμητρα της Σκάλας Συκαμιάς, γνωστή στους κατοίκους ως «Δημητράκης».
Η «Δήμητρα», από παιδί διαφορετική, μίλησε στην Πάολα Ρεβενιώτη για το πώς είναι να μεγαλώνει ένας άνθρωπος που δεν χωρά στα στερεότυπα μιας κλειστής κοινωνίας, αλλά και για το πώς είναι να αισθάνεται πρόσφυγας στον ίδιο του τον τόπο, σε ένα χωριό που έγινε σύμβολο αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες.
Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη:
Υπενθυμίζεται ότι η «Δήμητρα» της Λέσβου έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη στις 9 Απριλίου 2021 στο Παλαιό Φάληρο και ενταφιάστηκε ως αγνώστου ταυτότητας. Λίγες εβδομάδες αργότερα εξακριβώθηκε η ταυτότητά της.
Σήμερα, μετά τον θάνατο και της Πάολας Ρεβενιώτη, η συνάντησή τους παραμένει μια σημαντική μαρτυρία για τη διαφορετικότητα, τον αποκλεισμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
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