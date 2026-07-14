Όταν η Πάολα Ρεβενιώτη συνάντησε τη «Δήμητρα της Λέσβου» το 2017 στην Σκάλα Συκαμιάς, δείτε βίντεο

Η συνάντηση της Πάολας Ρεβενιώτη με τη Δήμητρα της Σκάλας Συκαμιάς παραμένει μέχρι σήμερα μια σημαντική μαρτυρία για τη ζωή στο περιθώριο και τον αγώνα για αξιοπρέπεια και αποδοχή