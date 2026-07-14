Ο Νικήτας Κακλαμάνης αφήνει «παράθυρο» για πρόωρες εκλογές: Μπορεί να είναι θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα

Ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε για το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες πριν από το τέλος της τετραετίας και συνέδεσε τη συνταγματική αναθεώρηση με πιθανά πολιτικά σενάρια, διευκρινίζοντας ότι εκφράζει προσωπική άποψη





Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι οι εκλογές μπορούν να δώσουν καθαρή απάντηση σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς τον τελευταίο λόγο έχει ο λαός.















«Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εμένα εδώ με φωνάξατε ως Πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.



Όταν ρωτήθηκε τι θα απαντούσε στον πρωθυπουργό, εφόσον εκείνος ζητούσε τη γνώμη του για εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο Νικήτας Κακλαμάνης απέφυγε να επιλέξει χρόνο, επισημαίνοντας ότι και τα δύο σενάρια έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.





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Στη συνέχεια, ωστόσο, έβαλε στη συζήτηση το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ταχύτητα με την οποία προχωρά η διαδικασία μπορεί να επιδέχεται και πολιτικές ερμηνείες.



Όπως είπε, την Πέμπτη η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ολοκληρώνει τις εργασίες της, γεγονός που επιτρέπει να πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία πριν από τις 31 Ιουλίου.



Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης άνοιξε παράθυρο στη συζήτηση για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσει ως «θεραπεία» απέναντι στην πολιτική τοξικότητα.Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε ότι οι εκλογές μπορούν να δώσουν καθαρή απάντηση σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς τον τελευταίο λόγο έχει ο λαός.«Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και, όταν ανοίξει η κάλπη, η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο πρόεδρος της Βουλής έσπευσε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη και όχι την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας.«Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη. Εμένα εδώ με φωνάξατε ως Πρόεδρο της Βουλής. Βεβαίως ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.Όταν ρωτήθηκε τι θα απαντούσε στον πρωθυπουργό, εφόσον εκείνος ζητούσε τη γνώμη του για εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο Νικήτας Κακλαμάνης απέφυγε να επιλέξει χρόνο, επισημαίνοντας ότι και τα δύο σενάρια έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.Στη συνέχεια, ωστόσο, έβαλε στη συζήτηση το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ταχύτητα με την οποία προχωρά η διαδικασία μπορεί να επιδέχεται και πολιτικές ερμηνείες.Όπως είπε, την Πέμπτη η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ολοκληρώνει τις εργασίες της, γεγονός που επιτρέπει να πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία πριν από τις 31 Ιουλίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση είναι να έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη ψηφοφορία πριν από το τέλος Αυγούστου.



«Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί, σώνει και καλά, θα έπρεπε να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, εάν οι εκλογές είναι τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο. Θα μπορούσε να γίνει τον Σεπτέμβριο», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής.



Με τη συγκεκριμένη αποστροφή, ο κ. Κακλαμάνης έβαλε ακόμη μία παράμετρο στη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, επαναλαμβάνοντας πάντως ότι οι τοποθετήσεις του αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις.

14.07.2026, 10:20