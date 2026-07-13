«Η ζώνη τού έσωσε τη ζωή, βάλαμε βαλίτσα στο παράθυρο και την ρούφηξε έξω»: Συγκλονίζει η σύζυγος του Σέρβου που τραυματίστηκε στην πτήση της Ryanair
«Η ζώνη τού έσωσε τη ζωή, βάλαμε βαλίτσα στο παράθυρο και την ρούφηξε έξω»: Συγκλονίζει η σύζυγος του Σέρβου που τραυματίστηκε στην πτήση της Ryanair
Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας όταν έσπασε το τζάμι και «ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω» - Ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του Σέρβου επιβάτη της πτήσης θρίλερ της Ryanair που έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφος και ο άνδρας βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός καμπίνας. Η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς από την Σερβία θυμάται πως ο σύζυγός της λιποθύμησε τρεις φορές και πώς επιβάτες έβαλαν βαλίτσα στο σπασμένο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω».
Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας όταν έσπασε το τζάμι. Η σύζυγος του τραυματία θυμάται πως «όταν έσπασε το τζάμι ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω» και «έμεινε εκτός ενάμιση με δύο λεπτά».
«Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαν μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω», συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Ήμασταν 30-40 λεπτά στον αέρα, κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι, ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας», ανέφερε η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς.
«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», είπε.
Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους: ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο που έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό σώμα εκτός αεροπλάνου.
«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο που βγήκε μέσα από τον κινητήρα όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε το αντικείμενο το οποίο είναι κομμάτι από πτερύγιο οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο που φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής αστοχίας», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πραγματογνώμονας, Χρήστος Γκλαβόπουλος.
Ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκαύματα από την τριβή.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στον αεροσκάφος.
Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας όταν έσπασε το τζάμι. Η σύζυγος του τραυματία θυμάται πως «όταν έσπασε το τζάμι ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω» και «έμεινε εκτός ενάμιση με δύο λεπτά».
«Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαν μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω», συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Ήμασταν 30-40 λεπτά στον αέρα, κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι, ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας», ανέφερε η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς.
«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», είπε.
Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους: ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο που έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό σώμα εκτός αεροπλάνου.
«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο που βγήκε μέσα από τον κινητήρα όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε το αντικείμενο το οποίο είναι κομμάτι από πτερύγιο οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο που φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής αστοχίας», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πραγματογνώμονας, Χρήστος Γκλαβόπουλος.
Ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκαύματα από την τριβή.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στον αεροσκάφος.
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