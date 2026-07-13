«Η ζώνη τού έσωσε τη ζωή, βάλαμε βαλίτσα στο παράθυρο και την ρούφηξε έξω»: Συγκλονίζει η σύζυγος του Σέρβου που τραυματίστηκε στην πτήση της Ryanair