Χατζηδάκης: Aπό σήμερα οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων





Όπως είπε από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τα δύο διυλιστήρια προσέφεραν συνολικά 40 εκατ. ευρώ –20 εκατ. ευρώ το καθένα– και η κυβέρνηση τους ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα.

















Όπως ανέφερε, στα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρατεί «ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια», καθώς όλοι απορρίπτουν τόσο μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μεταξύ τους.



«Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους πολίτες», σημείωσε.



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«Η χώρα θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω. Κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μία δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουμε ανέβει ψηλότερα, με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε», πρόσθεσε.



«Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά θα τα κάνουμε» Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο Κωστής Χατζηδάκης προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε ανεξέλεγκτες παροχές και υπερβολικά ελλείμματα θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε επικίνδυνες δημοσιονομικές περιπέτειες.



«Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά. Υπάρχουν, όμως, πολιτικοί πιο υπεύθυνοι και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους», ανέφερε.



Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη καθαρή λύση για τη σταθερή διακυβέρνηση της χώρας έθεσε ως στόχο ο Κωστής Χατζηδάκης , εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις και το κλίμα τοξικότητας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε, επίσης, ότι από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα διυλιστήρια Όπως είπε από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τα δύο διυλιστήρια προσέφεραν συνολικά 40 εκατ. ευρώ –20 εκατ. ευρώ το καθένα– και η κυβέρνηση τους ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα.«Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο, λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον Κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διυλιστήρια στην περιοχή, αλλά και στη Ρωσία», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.«Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στο OPEN, επισημαίνοντας ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει αποδειχθεί παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης.Όπως ανέφερε, στα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρατεί «ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια», καθώς όλοι απορρίπτουν τόσο μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μεταξύ τους.«Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους πολίτες», σημείωσε.Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε την επιδίωξη της αυτοδυναμίας όχι εγωιστική, αλλά ρεαλιστική επιλογή, τονίζοντας ότι χωρίς καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα δύσκολα θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα των εκλογών.«Η χώρα θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω. Κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μία δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουμε ανέβει ψηλότερα, με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε», πρόσθεσε.Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο Κωστής Χατζηδάκης προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε ανεξέλεγκτες παροχές και υπερβολικά ελλείμματα θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε επικίνδυνες δημοσιονομικές περιπέτειες.«Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά. Υπάρχουν, όμως, πολιτικοί πιο υπεύθυνοι και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και οφείλει να κινείται εντός συγκεκριμένων δημοσιονομικών περιθωρίων.



«Αν ξεφύγουμε, θα μπούμε και πάλι στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων και, αν δεν προσέξουμε, στο τέλος θα έχουμε πάλι μνημόνια», είπε.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών. «Είναι βέβαιο ότι εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν», σημείωσε.



Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη Ειδική αναφορά έκανε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι το ετήσιο κόστος της ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ και όχι σε 1,6 δισ. ευρώ, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη.



Ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει την πρότασή του στη Βουλή, ώστε να κοστολογηθεί επίσημα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.



«Για να δούμε αν έχουμε δίκιο εμείς ή ο κ. Ανδρουλάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

14.07.2026, 10:23