Στις καραμπόλες κρίνεται η μάχη διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι παραιτήσεις, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ
Στις καραμπόλες κρίνεται η μάχη διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι παραιτήσεις, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ
Πολάκης και Δούρου δίνουν μάχη χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, ενώ οι αποχωρήσεις προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αλλάζουν καθημερινά τους συσχετισμούς
Ούτε οι στοιχηματικές εταιρίες μπορούν να προδιαγράψουν το αποτέλεσμα στην κούρσα διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που μόλις ξεκίνησε, αφού οι δύο φιναλίστ, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλούς αγνώστους Χ, μια εβδομάδα πριν το άνοιγμα της κάλπης.
Αιτία η μαζική φυγή σημερινών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που είναι στον προθάλαμο των παραιτήσεων και των ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα, με το χορό να ανοίγει χθες ο βουλευτής Εύβοιας, Συμεών Κεδίκογλου. Όπως ανέφερε στο κείμενο της παραίτησής του ο κ. Κεδίκογλου, «η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης», καταλήγοντας πως «δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!».
Την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσουν σειρά συναδέλφων του με τις παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις να συνεχίζονται και σήμερα, ενώ η νέα ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου, ήτοι οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης θα παραλάβουν και τυπικά σήμερα στα χέρια τους τα κλειδιά του κόμματος, καταγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση του κομματικού μηχανισμού, αλλά και τις άμεσες ανάγκες του.
Χθες, άλλωστε, οπότε συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραιτήθηκαν οι Γραμματείς του κόμματος, δηλαδή η Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά και ο Γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος μαζί με άλλα 5 μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, ενώ νέο κύμα παραιτήσεων στελεχών νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων προανήγγειλε η κυρία Σαπουνά, κλείνοντας την πόρτα της Κουμουνδούρου πίσω της, μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα.
Είναι χαρακτηριστικό πως η αναπλήρωση του Συμεών Κεδίκογλου που παραιτήθηκε χθες έφτασε στην τέταρτη θέση στον κατάλογο των επιλαχόντων, αφού ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης που βρίσκεται στη δεύτερη θέση είναι ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ και ο Βαγγέλης Αποστόλου, πρώην Υπουργός δε φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή για προσωπικούς λόγους. Ανάλογη είναι η εικόνα σε πολλές περιφέρειες, ενώ η αλλαγή των συσχετισμών καταγράφηκε και στην αναπλήρωση της Κατερίνας Νοτοπούλου από την Α΄ Θεσσαλονίκης, αφού στη θέση της ορκίστηκε χθες ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος πρόσκειται στην νέα ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου.
Παράλληλα, η βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της Ρένας Δούρου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε πως δεν προτίθεται να ψηφίσει τον Παύλο Πολάκη, την ώρα που ρόλο ενδιάμεσου διαδραματίζει ο Νίκος Παππάς, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο διεκδικητών της Προεδρίας.
Ήδη, αύριο θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ώστε να εκλεγεί ο νέος Γραμματέας της, δρομολογώντας και τυπικά την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στους κόλπους της, ενώ το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να επιταχυνθεί η προεκλογική προετοιμασία του κόμματος, αρχής γεγομένης από την Επιτροπή ψηφοδελτίων.
Αιτία η μαζική φυγή σημερινών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που είναι στον προθάλαμο των παραιτήσεων και των ανεξαρτητοποιήσεων από το κόμμα, με το χορό να ανοίγει χθες ο βουλευτής Εύβοιας, Συμεών Κεδίκογλου. Όπως ανέφερε στο κείμενο της παραίτησής του ο κ. Κεδίκογλου, «η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης», καταλήγοντας πως «δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!».
Την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσουν σειρά συναδέλφων του με τις παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις να συνεχίζονται και σήμερα, ενώ η νέα ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου, ήτοι οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης θα παραλάβουν και τυπικά σήμερα στα χέρια τους τα κλειδιά του κόμματος, καταγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση του κομματικού μηχανισμού, αλλά και τις άμεσες ανάγκες του.
Χθες, άλλωστε, οπότε συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παραιτήθηκαν οι Γραμματείς του κόμματος, δηλαδή η Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά και ο Γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος μαζί με άλλα 5 μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, ενώ νέο κύμα παραιτήσεων στελεχών νομαρχιακών και τοπικών οργανώσεων προανήγγειλε η κυρία Σαπουνά, κλείνοντας την πόρτα της Κουμουνδούρου πίσω της, μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα.
Οι επιλαχόντεςΤην ίδια ώρα, ο/η νέος/α Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα εκλεγεί μέσα από κάλπη που θα στηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την επόμενη εβδομάδα, έως ότου δηλαδή ολοκληρωθεί η “μεγάλη έξοδος” των βουλευτών που επιθυμούν να αποχωρήσουν με κατεύθυνση την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος, ωστόσο, από τους δύο φιναλίστ της κούρσας διατηρεί αυτήν την ώρα το προβάδισμα δεν είναι καθόλου σαφές, αφού οι καραμπόλες που εμφανίζονται μετά τις παραιτήσεις, ξεπερνούν κάθε δυνατότητα πρόβλεψης.
Είναι χαρακτηριστικό πως η αναπλήρωση του Συμεών Κεδίκογλου που παραιτήθηκε χθες έφτασε στην τέταρτη θέση στον κατάλογο των επιλαχόντων, αφού ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης που βρίσκεται στη δεύτερη θέση είναι ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ και ο Βαγγέλης Αποστόλου, πρώην Υπουργός δε φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή για προσωπικούς λόγους. Ανάλογη είναι η εικόνα σε πολλές περιφέρειες, ενώ η αλλαγή των συσχετισμών καταγράφηκε και στην αναπλήρωση της Κατερίνας Νοτοπούλου από την Α΄ Θεσσαλονίκης, αφού στη θέση της ορκίστηκε χθες ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος πρόσκειται στην νέα ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου.
Παράλληλα, η βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της Ρένας Δούρου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε πως δεν προτίθεται να ψηφίσει τον Παύλο Πολάκη, την ώρα που ρόλο ενδιάμεσου διαδραματίζει ο Νίκος Παππάς, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο διεκδικητών της Προεδρίας.
Ήδη, αύριο θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ώστε να εκλεγεί ο νέος Γραμματέας της, δρομολογώντας και τυπικά την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στους κόλπους της, ενώ το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να επιταχυνθεί η προεκλογική προετοιμασία του κόμματος, αρχής γεγομένης από την Επιτροπή ψηφοδελτίων.
Καραδοκεί το ΠΑΣΟΚΩστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με δεδομένο ότι μερίδα σημερινών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που θα παραιτηθούν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν καλοβλέπει και η Χαριλάου Τρικούπη, στη λογική των μεταγραφών. Στην περίπτωση, μάλιστα, μετριοπαθών βουλευτών που δε φαίνεται να χωρούν στις εκλογικές λίστες της ΕΛΑΣ, αφού προκρίνονται ονόματα των νέων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να έχουν υπάρξει και οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις, εξέλιξη που ερμηνεύει, κατά ορισμένους, την στάση αναμονής που τηρεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε βουλευτές προερχόμενους από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.
Αφαιρεί από την ΕΛΑΣΗ αυτόνομη κάθοδος, πάντως, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις προσεχείς εθνικές εκλογές ανατρέπει σειρά από δεδομένα, αφού ακόμη και με ένα οριακό ποσοστό 1,5%, μπορεί να στερήσει κρίσιμες ψήφους από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα εμμείνει σε μια αριστερόστροφη ρητορική στο εξής, με αρκετά ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, δεν αποκλείεται να αυξήσει μερικώς τα ποσοστά του, όταν η ΕΛΑΣ αντλεί ψήφους από το ΚΚΕ, την Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας.
Ταυτόχρονα, η Κουμουνδούρου θα απευθύνει ευρύ προσκλητήριο σε δυνάμεις και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, σε μια προσπάθεια να αθροίσει ακόμη περισσότερες ψήφους στις κάλπες, ενώ στην τελευταία στροφή προς τις εθνικές εκλογές δεν αποκλείεται να καλέσει τους αριστερούς ψηφόφορους να δώσουν το φιλί της ζωής στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με δεδομένο ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει ήδη παγιωθεί στη δεύτερη θέση.
Οι «50 ημέρες» από τη ΛέσβοΑπό πλευράς του, ο πρώην Πρωθυπουργός μοιάζει ασταμάτητος παρά τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής ως προς την εκτέλεση του προσωπικού του σχεδιασμού, επισκεπτόμενος χθες τη Λέσβο. Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ η χώρα έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο όπως είπε είναι η ακρίβεια, το δεύτερο η διαφθορά και το τρίτο η πρωτοφανής κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ενώ «είμαστε ένας καινούριος πολιτικός σχηματισμός, ο χρόνος της ζωής μας περνάει, δεν περνάει τις 50 μέρες. Καταφέραμε στις 50 μέρες να φέρουμε ένα πράγμα: Αισιοδοξία, ελπίδα ξανά. Καταφέραμε αυτές τις 50 μέρες να δώσουμε μια ανάσα ισορροπίας στο πολιτικό σύστημα και αισιοδοξίας», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη πως «καμία δημοκρατία να μπορεί να λειτουργήσει όταν δεν υπάρχει ισχυρός δεύτερος πόλος. Καμία δημοκρατία και κανένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν ο ένας πόλος της εξουσίας είναι ασύδοτος, ανέλεγκτος, αλαζονικός, όπως συμβαίνει», καταλήγοντας ότι «και αυτή την ισορροπία, αυτή την ισορροπία φέραμε από τις πρώτες μέρες της γέννησής μας».
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