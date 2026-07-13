Τσίπρας από Λέσβο: Η χώρα έχει τρία μεγάλα βάρη, ακρίβεια, διαφθορά και κρίση στους θεσμούς

«Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.