Τσίπρας από Λέσβο: Η χώρα έχει τρία μεγάλα βάρη, ακρίβεια, διαφθορά και κρίση στους θεσμούς
Τσίπρας από Λέσβο: Η χώρα έχει τρία μεγάλα βάρη, ακρίβεια, διαφθορά και κρίση στους θεσμούς
«Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.
Επίθεση στην κυβέρνηση την οποία κατηγόρησε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εξαπέλυσε απόψε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Μυτιλήνη με κατοίκους της πόλης, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε».
«Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και επέρριψε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να στηρίξει την κοινωνία. «Γνωρίζουμε όλοι ότι σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ένας φοιτητής που θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Μυτιλήνη, αεροπορικώς, πληρώνει περισσότερο από ό,τι ένας φοιτητής που θέλει να επιστρέψει από το Λονδίνο που σπουδάζει στην Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ η χώρα έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο όπως είπε είναι η ακρίβεια, το δεύτερο η διαφθορά και το τρίτο η πρωτοφανής κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. «Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες, που το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς» ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τη δικαιοσύνη. Και όταν η δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η δημοκρατία ασφυκτιά. Και ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Και βλέπουμε εμβρόντητοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μιλάνε με τη γλώσσα των μαφιόζων. Παράλληλα, αναφερόμενος στην ΕΛ.Α.Σ., ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά ένας πολιτικός φορές που επιθυμεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στον τόπο. «Δεν θέλουμε άλλη μια κυβέρνηση, θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, εις βάρος των ελίτ, αλλά προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας» τόνισε χαρακτηριστικά.
Υποστήριξε επίσης ότι η ΕΛ.Α.Σ κατόρθωσε μέσα σε μόλις 50 ημέρες λειτουργίας να ξαναφέρει αισιοδοξία και ελπίδα και απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι έχει κρυφή ατζέντα αύξησης της φορολογίας. «Εμείς δεν θα έρθουμε να επιβάλουμε περισσότερους φόρους. Θα έρθουμε να επιβάλουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, δικαιότερους φόρους στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η δική μας λέξη. Αυτή είναι η δική μας λογική. Δεν θα φέρουμε περισσότερους φόρους αλλά δικαιότερους» διαβεβαίωσε.
«Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και επέρριψε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να στηρίξει την κοινωνία. «Γνωρίζουμε όλοι ότι σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ένας φοιτητής που θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Μυτιλήνη, αεροπορικώς, πληρώνει περισσότερο από ό,τι ένας φοιτητής που θέλει να επιστρέψει από το Λονδίνο που σπουδάζει στην Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ η χώρα έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο όπως είπε είναι η ακρίβεια, το δεύτερο η διαφθορά και το τρίτο η πρωτοφανής κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. «Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες, που το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς» ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τη δικαιοσύνη. Και όταν η δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η δημοκρατία ασφυκτιά. Και ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Και βλέπουμε εμβρόντητοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μιλάνε με τη γλώσσα των μαφιόζων. Παράλληλα, αναφερόμενος στην ΕΛ.Α.Σ., ξεκαθάρισε ότι δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά ένας πολιτικός φορές που επιθυμεί να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στον τόπο. «Δεν θέλουμε άλλη μια κυβέρνηση, θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, εις βάρος των ελίτ, αλλά προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας» τόνισε χαρακτηριστικά.
Υποστήριξε επίσης ότι η ΕΛ.Α.Σ κατόρθωσε μέσα σε μόλις 50 ημέρες λειτουργίας να ξαναφέρει αισιοδοξία και ελπίδα και απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι έχει κρυφή ατζέντα αύξησης της φορολογίας. «Εμείς δεν θα έρθουμε να επιβάλουμε περισσότερους φόρους. Θα έρθουμε να επιβάλουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, δικαιότερους φόρους στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η δική μας λέξη. Αυτή είναι η δική μας λογική. Δεν θα φέρουμε περισσότερους φόρους αλλά δικαιότερους» διαβεβαίωσε.
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