Σε εποχή Δούρου, Παππά, Πολάκη μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ: Θα κατέβει στις εκλογές, ο «οδικός χάρτης» για την νέα ηγεσία

Η νέα ηγετική ομάδα πρόκειται να συγκαλέσει νέα Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, δρομολογώντας την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος - Πολάκης: Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος - Παππάς: Τελειώνει μια περίοδος ασάφειας





Η νέα ηγετική ομάδα πρόκειται να συγκαλέσει νέα Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, δρομολογώντας την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.







Μετά τη σημερινή συνεδρίαση, η Πολιτική Γραμματεία της παράταξης αποφάσισε τα ακόλουθα:



Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.



Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.







Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.



Πολάκης: Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος, όσοι επέλεξαν να πάνε με τον Τσίπρα να μην έλθουν να ψηφίσουν Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης επισήμανε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι είναι θέμα ηθικής τάξης να μην έλθουν να ψηφίσουν όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με την Ε.Λ.ΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



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Σε ερώτηση για το πώς διασφαλίζεται το ότι οι βουλευτές που θα ψηφίσουν για νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνουν στην παράταξη και μετά την εκλογή του, ο κ. Πολάκης είπε: «Εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, νομίζω ότι είναι θέμα ηθικής τάξης αυτοί που έχουν επιλέξει να πάνε με την Ε.Λ.ΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να μην έλθουν για να ψηφίσουν, όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν δεν ήρθαν».



Στον «οδικό χάρτη» ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην εποχή Δούρου - Παππά- Πολάκη συνέταξαν σήμερα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, μετά την αποχώρηση και των τελευταίων στελεχών από τις τάξεις των «Προεδρικών».Η νέα ηγετική ομάδα πρόκειται να συγκαλέσει νέα Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, δρομολογώντας την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος.Νωρίτερα, την Τετάρτη ή την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να εκλέξει νέο Γραμματέα, ώστε να λυθεί τεχνικά η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή ηγεσίας να τοποθετείται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα την επόμενη βδομάδα.Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης επισήμανε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι είναι θέμα ηθικής τάξης να μην έλθουν να ψηφίσουν όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με την Ε.Λ.ΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.«Συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σαββάτου, που είναι η διακοπείσα συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, που νομίζω ότι αυτό ήταν η "λυδία λίθος" των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν προχθές απόφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές ηγούμενος με το πρόγραμμα του 5ου Συνεδρίου της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενότητας αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με ένα πρόγραμμα που θα απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτό επαναβεβαιώθηκε και σήμερα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης, ανάληψης καθηκόντων, προετοιμασίας και δρομολόγησης κοινοβουλευτικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την εκλογή Γραμματέα της ΚΟ σε πρώτη φάση, την επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στη συνέχεια τη σύγκληση της ΚΟ για την εκλογή νέου προέδρου«, δήλωσε αρχικά ο κ. Πολάκης.Σε ερώτηση για το πώς διασφαλίζεται το ότι οι βουλευτές που θα ψηφίσουν για νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θα παραμείνουν στην παράταξη και μετά την εκλογή του, ο κ. Πολάκης είπε: «Εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, νομίζω ότι είναι θέμα ηθικής τάξης αυτοί που έχουν επιλέξει να πάνε με την Ε.Λ.ΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να μην έλθουν για να ψηφίσουν, όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν δεν ήρθαν».



Παππάς: Τελειώνει μια περίοδος ασάφειας στον ΣΥΡΙΖΑ

Δεν είναι μια ευχάριστη συνθήκη, αλλά τελειώνει μια περίοδος ασάφειας του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας έχει απόθεμα σε ιδέες, στελέχη και τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη. Θα είμαστε παρόντες στην εκλογική μάχη, με όσους θέλουν κι όσους μπορούν, να χτίσουμε μια ανταγωνιστική συμμαχία. Οι ιδέες και το πρόγραμμα της σύγχρονης Αριστεράς είναι αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη πλειοψηφία».



