Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου - Αγαπηδάκη: Η υγεία ξεκινά από τη γειτονιά
Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου - Αγαπηδάκη: Η υγεία ξεκινά από τη γειτονιά
Σύγχρονες υποδομές για περισσότερους από 23.000 πολίτες ανά εξάμηνο
Το πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη.
Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση που αφορά την ανακαίνιση πέντε δομών υγείας στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και περιλάμβανε σειρά εκτεταμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης φωτισμού τεχνολογίας LED, εκσυγχρονισμού των συστημάτων κλιματισμού και πυροπροστασίας, καθώς και διαμόρφωσης σύγχρονων χώρων για τη λειτουργία Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.
Σε ανάρτησή της μετά τα εγκαίνια, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης της δομής για την τοπική κοινωνία.
Όπως ανέφερε, το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου εξυπηρετεί περισσότερες από 23.000 επισκέψεις πολιτών ανά εξάμηνο, ενώ στελεχώνεται από 34 ιατρούς, 26 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού και 14 εργαζόμενους λοιπών ειδικοτήτων, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
H ανάρτηση της
Παραδώσαμε σήμερα στους πολίτες του Ζωγράφου το πλήρως ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η δομή εξυπηρετεί περισσότερες από 23.000 επισκέψεις πολιτών ανά εξάμηνο και στελεχώνεται από 34 ιατρούς, 26 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού και 14 εργαζόμενους λοιπών ειδικοτήτων αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για εμάς, η υγεία δεν ξεκινά από το νοσοκομείο. Ξεκινά από τη γειτονιά, από την πρόληψη, από την ολιστική φροντίδα κάθε πολίτη κοντά στο σπίτι του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υγειονομικούς μας που είναι η ψυχή αυτού του Κέντρου. Συνεχίζουμε με καθημερινή δουλειά για να φτάσει το νέο ΕΣΥ σε κάθε γειτονιά!
Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση που αφορά την ανακαίνιση πέντε δομών υγείας στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και περιλάμβανε σειρά εκτεταμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης φωτισμού τεχνολογίας LED, εκσυγχρονισμού των συστημάτων κλιματισμού και πυροπροστασίας, καθώς και διαμόρφωσης σύγχρονων χώρων για τη λειτουργία Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.
Σε ανάρτησή της μετά τα εγκαίνια, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης της δομής για την τοπική κοινωνία.
Αγαπηδάκη: «Η υγεία ξεκινά από τη γειτονιά»
Όπως ανέφερε, το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου εξυπηρετεί περισσότερες από 23.000 επισκέψεις πολιτών ανά εξάμηνο, ενώ στελεχώνεται από 34 ιατρούς, 26 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού και 14 εργαζόμενους λοιπών ειδικοτήτων, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
H ανάρτηση της
Παραδώσαμε σήμερα στους πολίτες του Ζωγράφου το πλήρως ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η δομή εξυπηρετεί περισσότερες από 23.000 επισκέψεις πολιτών ανά εξάμηνο και στελεχώνεται από 34 ιατρούς, 26 εργαζόμενους νοσηλευτικού προσωπικού και 14 εργαζόμενους λοιπών ειδικοτήτων αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για εμάς, η υγεία δεν ξεκινά από το νοσοκομείο. Ξεκινά από τη γειτονιά, από την πρόληψη, από την ολιστική φροντίδα κάθε πολίτη κοντά στο σπίτι του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υγειονομικούς μας που είναι η ψυχή αυτού του Κέντρου. Συνεχίζουμε με καθημερινή δουλειά για να φτάσει το νέο ΕΣΥ σε κάθε γειτονιά!
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