«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»: Σήμερα ο απολογισμός Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στην Περιφέρεια

Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο Πρωθυπουργός καθώς και οι δήμαρχοι των 66 Δήμων της Αττικής





Έναν απολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο 300+1 έργων και 50+1 παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,563 δισ. ευρώ, με αποτύπωμα και στους 66 Δήμους της Αττικής.



«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής» – τίτλο που επέλεξε για τον δημόσιο απολογισμό της διοίκησής του – ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει από την κεντρική σκηνή του Ωδείου το έργο που έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε απέναντι στους πολίτες, αλλά και τα επόμενα βήματα για το δεύτερο μισό της θητείας του.



Στο πλευρό του, στην κεντρική σκηνή, θα βρίσκονται οι 51 περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξής του, σε μια εικόνα που φιλοδοξεί να αναδείξει τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και τη συμβολή ολόκληρης της διοικητικής ομάδας στο έργο που υλοποιείται.



Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο Πρωθυπουργός, οι δήμαρχοι και των 66 Δήμων της Αττικής, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.







300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις Στον πυρήνα της παρουσίασης θα βρεθεί η πορεία του προγράμματος των 300+1 έργων και των 50+1 παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,563 δισ. ευρώ, που εκτείνεται και στους 66 Δήμους της Αττικής και έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2028.



Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα έργα που υλοποιούνται σε καθεμία από τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, με αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε περιοχή, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά τη συνολική εικόνα του έργου της Περιφέρειας σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.



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Οι τρεις κρίσιμοι άξονες Ξεχωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσουν οι παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, το περιβάλλον και την καθημερινότητα, καθώς και την οδική ασφάλεια. Στους τρεις αυτούς άξονες εντάσσονται 171 από τα 300+1 έργα, δηλαδή ποσοστό 58,8% του συνολικού σχεδιασμού.



Ειδικότερα, πρόκειται για 64 έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, 76 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών και 31 έργα οδικής ασφάλειας.



Στο σκέλος της αντιπλημμυρικής προστασίας, θα παρουσιαστεί η πορεία των 64 έργων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα παρεμβάσεων σε 448 ρέματα, συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων.



Σε έναν αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, με επίκεντρο τη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες, αλλά και σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής έως το τέλος του 2028, θα προχωρήσει σήμερα (14/7) στις 18:30, από το Ωδείο Αθηνών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς Έναν απολογισμό, ο οποίος αποτυπώνεται σε ένα σχέδιο, συνολικού προϋπολογισμού 2,563 δισ. ευρώ, με αποτύπωμα και στους 66 Δήμους της Αττικής.Με κεντρικό μήνυμα– τίτλο που επέλεξε για τον δημόσιο απολογισμό της διοίκησής του – ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει από την κεντρική σκηνή του Ωδείου το έργο που έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε απέναντι στους πολίτες, αλλά και τα επόμενα βήματα για το δεύτερο μισό της θητείας του.Στο πλευρό του, στην κεντρική σκηνή, θα βρίσκονται οι 51 περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξής του, σε μια εικόνα που φιλοδοξεί να αναδείξει τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και τη συμβολή ολόκληρης της διοικητικής ομάδας στο έργο που υλοποιείται.Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο Πρωθυπουργός, οι δήμαρχοι και των 66 Δήμων της Αττικής, υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου, των επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην οργάνωση της παρουσίασης. Γιγαντοοθόνες έχουν τοποθετηθεί τόσο μέσα όσο και έξω από το Ωδείο Αθηνών, ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν να παρακολουθήσουν την ομιλία, τα στοιχεία, τους χάρτες και το οπτικοακουστικό υλικό που θα συνοδεύουν τον απολογισμό.Στον πυρήνα της παρουσίασης θα βρεθεί η πορεία του προγράμματος των 300+1 έργων και των 50+1 παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,563 δισ. ευρώ, που εκτείνεται και στους 66 Δήμους της Αττικής και έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2028.Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα έργα που υλοποιούνται σε καθεμία από τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, με αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κάθε περιοχή, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά τη συνολική εικόνα του έργου της Περιφέρειας σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.Η παρουσίαση δεν θα περιοριστεί στην καταγραφή έργων και αριθμών. Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται να αναδείξει τη νέα φιλοσοφία λειτουργίας που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια: μετάβαση από την εξαγγελία στην εκτέλεση, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, συγκεκριμένα βήματα, σαφή χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.Ξεχωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσουν οι παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, το περιβάλλον και την καθημερινότητα, καθώς και την οδική ασφάλεια. Στους τρεις αυτούς άξονες εντάσσονται 171 από τα 300+1 έργα, δηλαδή ποσοστό 58,8% του συνολικού σχεδιασμού.Ειδικότερα, πρόκειται για 64 έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, 76 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών και 31 έργα οδικής ασφάλειας.Στο σκέλος της αντιπλημμυρικής προστασίας, θα παρουσιαστεί η πορεία των 64 έργων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα παρεμβάσεων σε 448 ρέματα, συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων.

Στον άξονα του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι παρεμβάσεις στα μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα (Πεδίον του Άρεως, Αττικό Άλσος, Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»), δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων. Παράλληλα, για την οδική ασφάλεια θα παρουσιαστούν τα έργα που αφορούν το εκτεταμένο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, τις οδογέφυρες, τις διαβάσεις, τον οδοφωτισμό και τα συστήματα ασφαλείας.



Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Αττική Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στα 21 έργα μείζονος σημασίας και μητροπολιτικού χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 924 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν περιορίζονται στα διοικητικά όρια ενός Δήμου, αλλά επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία, την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του Λεκανοπεδίου. Κορυφαίο ανάμεσά τους είναι το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, έκτασης 541 στρεμμάτων, μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που υλοποιούνται σήμερα στη Μεσόγειο.



Στο ίδιο πλαίσιο θα παρουσιαστούν δράσεις κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής, έργα πολιτισμού και αθλητισμού (το δίκτυο Εθνικών Αθλητικών Κέντρων και Εθνικών Αθλητικών Προπονητηρίων), παρεμβάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων μέσω των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας.



Από τον απολογισμό στην «Αττική 2030» Η ομιλία του Περιφερειάρχη αναμένεται, πάντως, να έχει και έντονο πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα. Πέρα από τον απολογισμό, θα αναφερθεί στον μελλοντικό ρόλο των Περιφερειών και στην ανάγκη μετάβασης σε ένα ουσιαστικό μητροπολιτικό μοντέλο διακυβέρνησης, με σαφείς αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους για κρίσιμα ζητήματα όπως η αντιπλημμυρική προστασία, η πολιτική προστασία, το κυκλοφοριακό, η διαχείριση αποβλήτων και η κοινωνική συνοχή.



Με την εκδήλωση αυτή, ο Περιφερειάρχης επιδιώκει να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της πρώτης θητείας της σημερινής διοίκησης και την έναρξη της επόμενης φάσης υλοποίησης του σχεδίου για την «Αττική 2030». Ενός σχεδίου που, όπως αναμένεται να τονίσει, δεν εξαντλείται στον απολογισμό των όσων έγιναν, αλλά στρέφει το βλέμμα στην ολοκλήρωση ενός συνολικού σχεδίου μετασχηματισμού της Περιφέρειας Αττικής τα επόμενα χρόνια.



Το πολιτικό μήνυμα της βραδιάς αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις έννοιες της συνέπειας, της συνέχειας και της λογοδοσίας. Εξάλλου, όπως έχει ήδη επισημάνει και στο βίντεο με το οποίο απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα για τη σημερινή εκδήλωση, η πραγματική αξιοπιστία μιας διοίκησης δεν κρίνεται μόνο από όσα έχει ήδη πετύχει, αλλά από την ικανότητά της να ολοκληρώνει όσα έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Αττικής.