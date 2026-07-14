Χρυσοχοΐδης: Το υλικό για τη Marfin υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε - Θα συλληφθούν και άλλοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Χρυσοχοΐδης: Το υλικό για τη Marfin υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε - Θα συλληφθούν και άλλοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
«Η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους δεν υπάρχει για να δολοφονεί» είπε για τον 20χρονο νεκρό στο Άργος - Από την κατάληψη της Rosa Nera αυτοί που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της Βολουδάκη
«Γιατί τώρα; Γιατί οι αστυνομικοί δούλεψαν συστηματικά, αξιολόγησαν το υλικό και βρήκαν τα στοιχεία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν κατηγορία. Το υλικό στη μεγάλη πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε» δήλωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για τις νέες συλλήψεις για την τραγωδία της Marfin.
«Σας θυμίζω ότι η 17 Νοέμβρη με 25 δολοφονίες εξιχνιάστηκε μετά από 25 χρόνια, δεν σημαίνει ότι μια υπόθεση παραμένει χωρίς έρευνα. Η Δημοκρατία όταν υπάρχουν δολοφονίες που οφείλονται σε βία και δεν απαντά, είναι ατελής γιατί υπάρχουν ψυχές αδικαίωτες και συγγενείς θυμάτων που ζητούν απαντήσεις» είπε στον ΣΚΑΪ
«Το υλικό υπήρχε, έπρεπε να αξιοποιηθεί και να αξιολογηθεί με τις μεθόδους της προανάκρισης που χρησιμοποιούν υπεύθυνοι αστυνομικοί που έχουν βάλει την υπογραφή τους στις σχετικές εκθέσεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, μπορεί ένα email να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρά αυτά» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Όπως τόνισε «η δουλειά για τη Marfin γίνεται χρόνια. Mετά το 2024 άλλαξε χέρια η προανάκριση, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς που σχημάτισαν το παζλ μαζί με αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλο αυτό το υλικό περιείχε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα εργαλεία» κάνοντας λόγο για «αφηγήματα» όσον αφορά τα περί ΑΙ στην έρευνα. «Οι άνθρωποι έκατσαν και δούλεψαν σκληρά όπως έχουν κάνει στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Διαβεβαίωσε, δε, ότι «το κράτος δικαίου λειτουργεί στην Ελλάδα με εγγυήσεις και όλοι πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα αδικηθούν».
Μιλώντας για τους συλληφθέντες είπε «είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση, δεν ξέρω αν είχαν σκοπό να σκοτώσουν».
Παρατήρησε, επίσης, ότι «στη Θεσσαλονίκη από το 2022 έως το 2025 όταν έγινε η επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του Σιμόπουλου δεν είχε ανάψει ούτε σπίρτο. Αυτό έγινε γιατί είχαν αδειάσει οι καταλήψεις και τώρα έπρεπε κάποιοι που εξ επαγγέλματος θεωρούν ότι υπερασπίζονται κάτι που είναι στο μυαλό, ότι έπρεπε να συνεχίσουν».
«Σας θυμίζω ότι η 17 Νοέμβρη με 25 δολοφονίες εξιχνιάστηκε μετά από 25 χρόνια, δεν σημαίνει ότι μια υπόθεση παραμένει χωρίς έρευνα. Η Δημοκρατία όταν υπάρχουν δολοφονίες που οφείλονται σε βία και δεν απαντά, είναι ατελής γιατί υπάρχουν ψυχές αδικαίωτες και συγγενείς θυμάτων που ζητούν απαντήσεις» είπε στον ΣΚΑΪ
«Το υλικό υπήρχε, έπρεπε να αξιοποιηθεί και να αξιολογηθεί με τις μεθόδους της προανάκρισης που χρησιμοποιούν υπεύθυνοι αστυνομικοί που έχουν βάλει την υπογραφή τους στις σχετικές εκθέσεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες, μπορεί ένα email να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρά αυτά» πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Όπως τόνισε «η δουλειά για τη Marfin γίνεται χρόνια. Mετά το 2024 άλλαξε χέρια η προανάκριση, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς που σχημάτισαν το παζλ μαζί με αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλο αυτό το υλικό περιείχε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα εργαλεία» κάνοντας λόγο για «αφηγήματα» όσον αφορά τα περί ΑΙ στην έρευνα. «Οι άνθρωποι έκατσαν και δούλεψαν σκληρά όπως έχουν κάνει στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Διαβεβαίωσε, δε, ότι «το κράτος δικαίου λειτουργεί στην Ελλάδα με εγγυήσεις και όλοι πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα αδικηθούν».
«Θα συλληφθούν και άλλοι για τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα»Αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια με θύμα τη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θύμισε ότι «είχα πει για ανόητους και αμετανόητους αλλά έπρεπε να προσθέσω δολοφόνους. Εκεί έχει σχηματιστεί δικογραφία που είναι ακλόνητη. Συγχαίρω την αστυνομία της Θεσσαλονίκης για τη δουλειά της».
Μιλώντας για τους συλληφθέντες είπε «είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση, δεν ξέρω αν είχαν σκοπό να σκοτώσουν».
Παρατήρησε, επίσης, ότι «στη Θεσσαλονίκη από το 2022 έως το 2025 όταν έγινε η επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του Σιμόπουλου δεν είχε ανάψει ούτε σπίρτο. Αυτό έγινε γιατί είχαν αδειάσει οι καταλήψεις και τώρα έπρεπε κάποιοι που εξ επαγγέλματος θεωρούν ότι υπερασπίζονται κάτι που είναι στο μυαλό, ότι έπρεπε να συνεχίσουν».
Προανήγγειλε, δε, ότι «σε λίγες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα γιατί εμπλέκονται και άλλοι, και θα συλληφθούν και όσοι επιτέθηκαν στα άλλα δύο σπίτια» ενώ για τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη είπε «είναι γνωστοί και αυτοί και θα συλληφθούν τις επόμενες ημέρες είναι αυτοί που έχουν την κατάληψη της Rosa Nera. Την είχαμε εκκενώσει αλλά δεν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης για να παραλάβει το κτήριο».
«Προφανώς υπάρχουν κατηγορούμενοι και εκεί και θα υπάρξει δίκη. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει μας τραυματίζει, είναι θάνατος και για εμάς όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο».
«Θάνατος και για εμάς να δολοφονείται ένα νέο παιδί όπως στο Άργος»Όσον αφορά την υπόθεση με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στο Άργος από τα πυρά που έριξαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια καταδίωξής του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους δεν υπάρχει για να δολοφονεί»
«Προφανώς υπάρχουν κατηγορούμενοι και εκεί και θα υπάρξει δίκη. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει μας τραυματίζει, είναι θάνατος και για εμάς όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο».
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