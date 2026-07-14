Χρυσοχοΐδης: Το υλικό για τη Marfin υπήρχε αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε - Θα συλληφθούν και άλλοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

«Θάνατος και για εμάς να δολοφονείται ένα νέο παιδί όπως στο Άργος»

Προανήγγειλε, δε, ότι «σε λίγες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα γιατί εμπλέκονται και άλλοι, και θα συλληφθούν και όσοι επιτέθηκαν στα άλλα δύο σπίτια» ενώ για τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη είπε «είναι γνωστοί και αυτοί και θα συλληφθούν τις επόμενες ημέρες είναι αυτοί που έχουν την κατάληψη της Rosa Nera. Την είχαμε εκκενώσει αλλά δεν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης για να παραλάβει το κτήριο».Όσον αφορά την υπόθεση με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στο Άργος από τα πυρά που έριξαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια καταδίωξής του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους δεν υπάρχει για να δολοφονεί»«Προφανώς υπάρχουν κατηγορούμενοι και εκεί και θα υπάρξει δίκη. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει μας τραυματίζει, είναι θάνατος και για εμάς όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο».