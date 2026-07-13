Μητσοτάκης για τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Εξαιρετικά σημαντικό έργο, δεν θα το υπογράφαμε χωρίς την επιμονή του Χαρδαλιά
Μητσοτάκης για τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Εξαιρετικά σημαντικό έργο, δεν θα το υπογράφαμε χωρίς την επιμονή του Χαρδαλιά
Η ολοκλήρωσή του θα δώσει ουσιαστική ανάσα στην κυκλοφορία, θα ενισχύσει τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και θα στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός
Την ικανοποίσή του για την προώθηση του έργου του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε δημόσια την έναρξη ενός έργου που παρέμενε επί χρόνια σε εκκρεμότητα στην επιμονή του Περιφερειάρχη Αττικής, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το έργο αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το υπογράψουμε λόγω της υπομονής και της επιμονής του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος συνέχεια αναδείκνυε την πολύ μεγάλη σημασία του και την ανάγκη, προφανώς, να εξασφαλιστούν εθνικοί πόροι, προκειμένου το έργο αυτό επιτέλους να δρομολογηθεί».
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά «εξαιρετικά σημαντικό έργο» όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του θα δώσει ουσιαστική ανάσα στην κυκλοφορία, θα ενισχύσει τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και θα στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου ως σύγχρονου κέντρου logistics.
Η ιδιαίτερη αναφορά του πρωθυπουργού για τις επιπτώσεις του έργου στο Λεκανοπέδιο έρχεται σε συνέχεια του ολιστικού προγράμματος της Περιφέρειας για την υλοποίηση 300+1 έργων στην Αττική μέχρι το 2028, στο οποίο έχουν ενταχθεί 31 μεγάλα έργα οδικής ασφάλειας, προϋπολογισμού σχεδόν 193 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η Αττική χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό, καθαρή ευθύνη και μητροπολιτική διαχείριση, επαναλαμβάνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη, εφόσον της ζητηθεί, να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί και να παρουσιάσει μέσα στο φθινόπωρο την ολοκληρωμένη πρότασή της για έναν νέο, σύγχρονο Οργανισμό Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αττικής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε δημόσια την έναρξη ενός έργου που παρέμενε επί χρόνια σε εκκρεμότητα στην επιμονή του Περιφερειάρχη Αττικής, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «το έργο αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το υπογράψουμε λόγω της υπομονής και της επιμονής του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος συνέχεια αναδείκνυε την πολύ μεγάλη σημασία του και την ανάγκη, προφανώς, να εξασφαλιστούν εθνικοί πόροι, προκειμένου το έργο αυτό επιτέλους να δρομολογηθεί».
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά «εξαιρετικά σημαντικό έργο» όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του θα δώσει ουσιαστική ανάσα στην κυκλοφορία, θα ενισχύσει τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και θα στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου ως σύγχρονου κέντρου logistics.
Η ιδιαίτερη αναφορά του πρωθυπουργού για τις επιπτώσεις του έργου στο Λεκανοπέδιο έρχεται σε συνέχεια του ολιστικού προγράμματος της Περιφέρειας για την υλοποίηση 300+1 έργων στην Αττική μέχρι το 2028, στο οποίο έχουν ενταχθεί 31 μεγάλα έργα οδικής ασφάλειας, προϋπολογισμού σχεδόν 193 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η Αττική χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό, καθαρή ευθύνη και μητροπολιτική διαχείριση, επαναλαμβάνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη, εφόσον της ζητηθεί, να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί και να παρουσιάσει μέσα στο φθινόπωρο την ολοκληρωμένη πρότασή της για έναν νέο, σύγχρονο Οργανισμό Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αττικής.
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