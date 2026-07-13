Μητσοτάκης για τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Εξαιρετικά σημαντικό έργο, δεν θα το υπογράφαμε χωρίς την επιμονή του Χαρδαλιά

Η ολοκλήρωσή του θα δώσει ουσιαστική ανάσα στην κυκλοφορία, θα ενισχύσει τη λειτουργία του λιμανιού του Πειραιά και θα στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός