Μπακογιάννης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Ένας άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους»
Μπακογιάννης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία Αξαρλιάν: «Ένας άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους»
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Ανάρτηση στα social media έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τυφλή τρομοκρατική βία δολοφόνησε τον Θάνο Αξαρλιάν. Ηταν μόλις 20 χρονών.
Για τη δολοφονία του, ο συγκατηγορούμενος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Βασίλης Τζωρτζάτος, κατέθεσε ότι ο Κουφοντίνας είπε:
«Δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με πιέζει η γυναίκα μου να φύγουμε διακοπές».
Σε μία μόνο φράση συμπυκνώνεται όλη η διαστροφή της τρομοκρατίας. Το μίσος και ο φανατισμός εκμηδενίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένας ακόμα άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους.
34 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για να ξεριζώσουμε οριστικά το κακό της βίας».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τυφλή τρομοκρατική βία δολοφόνησε τον Θάνο Αξαρλιάν. Ηταν μόλις 20 χρονών.
Για τη δολοφονία του, ο συγκατηγορούμενος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Βασίλης Τζωρτζάτος, κατέθεσε ότι ο Κουφοντίνας είπε:
«Δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με πιέζει η γυναίκα μου να φύγουμε διακοπές».
Σε μία μόνο φράση συμπυκνώνεται όλη η διαστροφή της τρομοκρατίας. Το μίσος και ο φανατισμός εκμηδενίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ένας ακόμα άνθρωπος πέθανε επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σχέδιά τους.
34 χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε για να ξεριζώσουμε οριστικά το κακό της βίας».
Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τυφλή τρομοκρατική βία δολοφόνησε τον Θάνο Αξαρλιάν. Ηταν μόλις 20 χρονών.— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) July 14, 2026
Για τη δολοφονία του, ο συγκατηγορούμενος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Βασίλης Τζωρτζάτος, κατέθεσε ότι ο Κουφοντίνας είπε:
«Δεν γινόταν να αναβληθεί πάλι η ενέργεια, με… pic.twitter.com/AJb2qYZHBv
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