Μητσοτάκης: Τον πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Εκλογές την άνοιξη του 2027 χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου

Λοιπόν, πάμε να δούμε τους αριθμούς. Πρώτον, αυτή η μείωση του ΦΠΑ, αν υποθέταμε ότι πηγαίναμε από το 13% στο 6% στα βασικά τρόφιμα, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει, διότι προφανώς δεν μπορεί να κάνει κανείς και τα δύο.Και αν περνούσε όλη αυτή η μείωση, που έχω σοβαρή αμφιβολία αν θα περνούσε όλη η μείωση -η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι μόνο το 20% της μείωσης θα περνούσε τελικά, στην τελική τιμή-, το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ το μήνα. Και να σας πω κάτι, η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι.Εμείς λοιπόν, επιλέξαμε, αντί για ένα οριζόντιο μέτρο γενικής στόχευσης για το οποίο έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι θα περνούσε στην τελική τιμή, στοχευμένα μέτρα.Μα, θα μου πείτε: «η αντιπολίτευση λέει “να τα κάνετε όλα”». Σε αυτό, λοιπόν, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα.Λέει και κάτι άλλο η αντιπολίτευση.Να απαντήσω αυτό και….Αμέσως. Είναι μαζί αυτά. Ξέρω τι θέλετε να πείτε, θέλετε να απαντήσετε για τα μη κοστολογημένα μέτρα που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.Εδώ, όμως, υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα που έρχεται από το ΚΚΕ. Μιλάει για «ματωμένο» πλεόνασμα. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα; Λέει: «παίρνετε από την κοινωνία 5 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ και της επιστρέφετε 1,7».Κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών.Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές.Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα, παρότι τα μακροοικονομικά μας είναι εξαιρετικά υγιή, να έχει το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε, λοιπόν, μία υποχρέωση, όχι για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για τα νέα παιδιά, αυτό το χρέος να το μειώσουμε. Και ο μόνος τρόπος για να το μειώσουμε είναι να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι Πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης.Ναι, αλλά εμείς εδώ παράγουμε πλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά που μας ζητούν.Μα είναι λάθος αυτό. Δεν παράγουμε πλεονάσματα μεγαλύτερα από όσα μας ζητούν. Είναι τελείως λάθος.Η χώρα κινείται οριακά στις οροφές των δαπανών. Να το εξηγήσω και πάλι. Με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο για το πόσα μπορούμε να δαπανούμε κάθε χρόνο, πόσο μπορούμε να αυξάνουμε τον λογαριασμό κάθε χρόνο. Γιατί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα; Επειδή πήραμε δομικά μέτρα και αντιμετωπίσαμε τη φοροδιαφυγή.Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς -δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης-, να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί.Και ας κάνουν το εξής, ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε; Πιστεύετε ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα το έκανε;Το επιχείρημα ότι θα μπορούσατε να βρείτε πρόσθετα έσοδα φορολογώντας τα μεγάλα συμφέροντα, τα ολιγοπώλια, την ενέργεια, για παράδειγμα, ή τις τράπεζες. Λέω κάτι που άκουσα να λέγεται και από τον κ. Ανδρουλάκη. Το άκουσα πριν από λίγες μέρες και από τον κ. Τσίπρα. Μίλησε για έναν «πατριωτικό φόρο» στην ουσία.Από «πατριωτικό φόρο» προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο.Δεν μας αρέσει να αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας λένε «μειώστε τους φόρους στις επιχειρήσεις», για να μας πούνε μετά, «αυξήστε τους σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις».Λοιπόν, εμείς όποτε χρειάστηκε να φορολογήσουμε έκτακτα εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν όντως, ως αποτέλεσμα της κρίσης, υπερκέρδη, το κάναμε, κ. Χατζηνικολάου. Το κάναμε στις εταιρείες ενέργειες και στηρίξαμε την κοινωνία. Το κάναμε για δύο χρόνια στα διυλιστήρια.Όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν θα το κάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να φορολογούμε διαρκώς έκτακτα τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν πλούτο στην πατρίδα μας…Κύριε Πρόεδρε, να σας μεταφέρω το κλίμα ενός νοικοκυριού. Οι πολίτες βλέπουν τα σούπερ μάρκετ να κάνουν «πάρτι» στα κέρδη τους. Βλέπουν τις τιμές της ενέργειας να είναι υψηλές. Βλέπουν τα ενοίκια να είναι υψηλά. Αυτό όλο μαζί είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.Κύριε Χατζηνικολάου, να τα πάρουμε ένα - ένα.Δεν είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό;Δεν είναι ακριβές, όμως. Ούτε τα σούπερ μάρκετ κάνουν «πάρτι» στα κέρδη τους, άμα δείτε την κερδοφορία τους, ούτε οι τιμές ενέργειες αυξάνονται συνέχεια. Γιατί δεν επισημαίνετε ότι τον μήνα Σεπτέμβριο οι τιμές ενέργειες ήταν μειωμένες κατά…Αλλά έρχεται πάλι αύξηση τον Οκτώβριο.* Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Γιατί έχουμε μια ενεργειακή πολιτική η οποία έχει ως μεσοπρόθεσμο στόχο να πέφτουν οι τιμές ενέργειας. Πού υπάρχει πραγματικό πρόβλημα; Διότι εγώ, σας λέω, δεν είμαι εκτός κοινωνίας. Καταλαβαίνω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά σας λέμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε να τις αντιμετωπίσουμε.Και, επιμένω, οι πολίτες ακόμα αυτές τις αυξήσεις πραγματικών μισθών δεν τις έχουν δει. Οπότε καταλαβαίνω γιατί δυσανασχετούν.Όπως δεν έχουν δει ακόμα ούτε την επιστροφή ενός ενοικίου, για να έρθουμε στο ζήτημα των ενοικίων…Στα ενοίκια είναι ένα από τα χειρότερα προβλήματα. Δηλαδή, πολλοί αναγκάζονται τον μισό μισθό να τον δίνουν στο ενοίκιο.Κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι’ αυτό εμείς…* Σας κατηγορούν όμως…Μισό λεπτό…Το ΠΑΣΟΚ λέει για τα ενοίκια…Αφήστε με να μιλήσωΌτι λίγο η χρυσή βίζα, λίγο το Airbnb…Στο τέλος θα μιλάτε εσείς περισσότερο από εμένα…* Όχι, δεν το κάνω αυτό.Αφήστε με, λοιπόν, να σας μιλήσω για τα ενοίκια, μιας και με ρωτάτε.* Σας χρεώνει ευθύνες, πάντως, η αντιπολίτευση.Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αρκεί να είναι…* Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, χρυσή βίζα και ασύδοτο Airbnb.Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, ως προς τα ενοίκια. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση; Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψει ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές. Αυτό είναι μια μείωση των ενοικίων 8%, το ένα δωδέκατο. Συμφωνούμε σε αυτό; Αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο. Και βέβαια, νομίζω ότι με αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε…Του ενοικίου που δηλώνουν, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι.Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αυτό και για τους ενοικιαστές αλλά και για τους ιδιοκτήτες, από τη στιγμή που μειώνουμε και τη φορολογία στα ενοίκια βάζοντας τον ενδιάμεσο συντελεστή, έχουμε και την απαίτηση να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμόρφωση.Άρα, επιστρέφουμε ένα ενοίκιο πίσω.Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή visa εδώ και πολύ καιρό. Άρα, το ζήτημα αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τις μεγάλες πόλεις, διότι έχουμε αυξήσει το όριο στις 800.000 ευρώ.Στο Airbnb, μιας και με ρωτάτε, γιατί είναι κάτι που μας απασχολεί, βάλαμε περιορισμούς σε τρία από τα διαμερίσματα της Αθήνας. Έχω ζητήσει ήδη…Απέδωσαν;Φαίνεται, μέχρι στιγμής, γιατί δεν μπορούμε να ρίχνουμε τουφεκιές στον αέρα, ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να αποδώσουν. Και είμαι έτοιμος να συζητήσω -έχω ήδη ζητήσει σχετικές προτάσεις και ενδεχομένως να μπορούμε να τις εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα- επιπλέον περιορισμούς στο Airbnb και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπου εντός αστικών κέντρων, παραδείγματος χάρη στον τόπο καταγωγής μου, στα Χανιά, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση.Όμως, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με έναν νόμο και ένα άρθρο μπορεί να «παγώσει» τα ενοίκια ή να σταματήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος.Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε; Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο πώς θα αυξήσουμε την προσφορά των διαθέσιμων διαμερισμάτων. Έχουμε μία σειρά από προγράμματα, «Aνακαινίζω - Νοικιάζω», για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα, με μία σχετική, όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια από το κράτος, να μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων και με κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν οι τιμές. Αλλά μην υποτιμάτε την παρέμβαση…* Βέβαια, αυτό είναι κάτι μακροπρόθεσμο.Όχι, κατ’ ανάγκη. Μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα. Σε έναν χρόνο μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να έχουν επισκευαστεί.Δίνουμε κίνητρα. Αν έχεις διαμέρισμα σε βραχυχρόνια μίσθωση και το γυρίσεις σε μακροχρόνια, τρία χρόνια δεν πληρώνεις φόρο στο ενοίκιο το οποίο εισπράττεις.Έχουμε πάρει πολλά μέτρα. Όμως, το ζήτημα αυτό είναι σύνθετο. Αλλά, επιμένω, αυτή η κυβέρνηση ήταν η πρώτη η οποία πήρε το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το 2025 -μαζί με τα 250 ευρώ που θα πάρουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, μόνιμο μέτρο πια στήριξης, στα τέλη Νοεμβρίου- και επιστρέφουμε πίσω ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές.Κύριε Πρόεδρε, 13ος μισθός. Γιατί όχι;Γιατί αυτός ο οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε. Είναι πολύ απλό, κ. Χατζηνικολάου. Θα το ξαναπώ.Λέτε ή το ένα ή το άλλο.Μα προφανώς. Αφού στοιχίζει 1,3 δισ. Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μία επιλογή του ΠΑΣΟΚ, τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο, δεν θα μπορέσει να μειώσει…Τα μέτρα για τους νέους, μια που τα αναφέρατε, είναι επαρκή; Θέλω να πω, οι περισσότεροι νέοι μέχρι τα 25 ή δεν έχουν βρει δουλειά ή έχουν βρει μια δουλειά η οποία συνήθως είναι με πολύ χαμηλή αμοιβή.Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ο συνολικός αριθμός των νέων που θα ωφεληθούν από αυτό το μέτρο είναι περίπου 300.000, δεν είναι μικρός αριθμός. Λίγο κάτω από 100.000 είναι οι νέοι κάτω των 25 που θα επωφεληθούν που εμπίπτουν στο μέτρο αυτό.Και να σας πω και κάτι, κ. Χατζηνικολάου; Στέλνω κι ένα μήνυμα και στη νέα γενιά, ειδικά στα παιδιά τα οποία επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων μπαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ότι τους φροντίζουμε και νοιαζόμαστε γι’ αυτούς.Κι αν θέλεις να μπεις, ας το πούμε, 22 ετών ηλεκτρολόγος στην αγορά εργασίας -και σας διαβεβαιώνω ότι αυτοί που μπαίνουν σε αυτά τα επαγγέλματα δεν βγάζουν τον κατώτατο μισθό, νομίζω το ξέρετε αυτό-, αυτοί οι νέοι οι οποίοι θα μπουν νωρίς στην αγορά εργασίας για μία τριετία δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Έχει ξαναγίνει αυτό;Ρωτώ, αναρωτιέμαι: όλοι αυτοί που μιλούν για τη νέα γενιά και νοιάζονται, έχουν ξανακάνει τίποτα για τη νέα γενιά; Εμείς τουλάχιστον κάνουμε κάτι το οποίο είναι τολμηρό και θα έλεγα πολύ πρωτοποριακό για τα δεδομένα της χώρας.Άρα, νοιαζόμαστε για τους νέους, τους ενθαρρύνουμε να μπουν στη νόμιμη αγορά εργασίας νωρίς και τους δίνουμε κι ένα μεγάλο φορολογικό κίνητρο για να το κάνουν.Κάποιοι είπαν ότι ο Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη και εξήγγειλε αυτό το πακέτο των μέτρων για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, που δεν ήταν ευνοϊκή για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Αναφέρονται, προφανώς, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα.Σας ακούω, κ. Πρόεδρε, και εσάς αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να επικαλούνται τις διαχρονικές ευθύνες, ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Ο πήχης σας, όμως, είναι εκεί; Θέλω να πω, ο πήχης μιας κυβέρνησης η οποία μιλάει για μεταρρυθμίσεις, η οποία μιλάει για εκσυγχρονισμό του κράτους, η οποία έχει μιλήσει για επιτελικό κράτος, είναι το κακό παρελθόν; Αυτός είναι ο πήχης;Όχι, σε καμία περίπτωση. Και μιας και μου λέτε ότι πήγαμε στη ΔΕΘ για να αλλάξουμε το κλίμα, φαντάζομαι ότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι κάθε Σεπτέμβριο υπάρχει ΔΕΘ, στην οποία ανακοινώνεται ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός.Ναι, ότι ήσασταν πιο γενναίος στα μέτρα αυτή τη φορά.Όχι, δεν ήμουν πιο γενναίος, ακριβώς γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω κι έχω την ευθύνη ταυτόχρονα να μην το κάνω.Γιατί ο οικονομικός μας προγραμματισμός είναι προγραμματισμός τετραετίας. Τα μέτρα και η οικονομική μας πολιτική αποδίδουν και γι’ αυτό και λέω στους Έλληνες πολίτες ότι, παρά τις δυσκολίες, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.Έρχομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, τώρα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ…Να χειροτερέψω λίγο την ερώτηση; Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, στον Real Fm, στην εκπομπή μου, παραδέχθηκε ότι η έρευνα η δικαστική γίνεται από το 2019 και μου είπε: «σας λέω με ειλικρίνεια, δεν κάναμε όσα θα έπρεπε».Το είπα εγώ πρώτος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο, πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν.Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι’ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον «περάσουμε» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Γατί, κ. Χατζηνικολάου; Διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον Οργανισμό, ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος.Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δείτε πόσες υποθέσεις αυτή τη στιγμή εκδικάζονται, τώρα, από την ελληνική Δικαιοσύνη, πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα, σαφέστατα υπήρχε αίσθηση ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει κάτι το οποίο ήταν προβληματικό. Υποθέσεις πήγαν στον εισαγγελέα…Είστε έξι χρόνια κυβέρνηση. Δεν υπήρχαν καταγγελίες όλα αυτά τα χρόνια; Επίσης, η αντιπολίτευση -και κατά τη γνώμη μου ορθά- λέει «το παρελθόν είναι πολύ μακριά». Είστε έξι χρόνια κυβέρνηση και εδώ ακούμε να αποκαλύπτονται ιστορίες για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.Ακούμε αυτή την πολιτεύτρια με την Ferrari και την Porsche, που μάλιστα ήταν και συντονίστρια κοινοτικών πόρων στο κόμμα. Έχει διαγραφεί αυτή από τη Νέα Δημοκρατία;Προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Αλλά κοιτάξτε, κ. Χατζηνικολάου…Ή ακούγαμε τον «φραπέ» και δεν ξέρω ποιον άλλον.Μα σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς...Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι «γαλάζιο» το σκάνδαλο.Να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, σε μια υπόθεση εκτεταμένης διαφθοράς, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προφανές ότι θα εμπλέκονται στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα, 4 στους 10 Έλληνες ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές.Αυτό, όμως, είναι άσχετο από το γεγονός ότι η δική μας ευθύνη ήταν η επίλυση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Ανέλαβα ξεκάθαρα…Μόνο πολιτική ευθύνη; Δηλαδή Βορίδης, Αυγενάκης καμία ευθύνη;Ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή. Και επίσης…Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι καλύπτετε τις ευθύνες τους.Η αντιπολίτευση μπορεί να λέει αυτά τα οποία η ίδια νομίζει και εμείς να υπερασπιζόμαστε τις δικές μας θέσεις.Τι πιστεύω ότι θέλει να ακούσει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή και τι νομίζω ότι ζητάει από την κυβέρνηση;Τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω, κ. Πρόεδρε;* Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν, στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται.Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα «μεγάλα ψάρια» και κατεβαίνουμε προς τα κάτω.Και τι ζητούν επίσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι; Να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να γίνονται σωστές διασταυρώσεις, σωστοί έλεγχοι και να μην υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρώνουν στο τέλος όλοι τον λογαριασμό.Αυτά μας ζητούν. Και γι’ αυτά τελικά, κ. Χατζηνικολάου, και εμείς θα κριθούμε. Είχα πει και στις προηγούμενες εκλογές ότι όταν μια κυβέρνηση θέτει συνολικά το έργο της στην κρίση του ελληνικού λαού, μιλάμε για μια ζυγαριά. Θα υπάρχουν ζητήματα στα οποία τα έχει καλά η κυβέρνηση και ζητήματα στα οποία δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών.Πάντως εδώ υπάρχει επίσης η αιχμή, εναντίον μάλιστα του Μεγάρου Μαξίμου, όχι συνολικά της κυβέρνησης, ότι γνώριζε πράγματα και ότι μάλιστα γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία, από τις νόμιμες επισυνδέσεις, ότι ειδοποιούσε τους βουλευτές.Τα άκουσα και εγώ αυτά. Αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Παντελώς ανυπόστατα, κ. Χατζηνικολάου, και έχουν απαντηθεί πολλές φορές.Εγώ καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση έχει πάντα την ευθύνη και θέλει να ανεβάζει το πολιτικό «θερμόμετρο» σε οποιαδήποτε περίπτωση θεωρεί ότι τη συμφέρει. Εξάλλου, το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις που νομίζω ότι «ταρακούνησαν» την ελληνική κοινή γνώμη και «πότισαν» τον πολιτικό διάλογο με τοξικότητα. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. H δική μας δουλειά είναι να παρουσιάζουμε τα στοιχεία.Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχω πει αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας -είμαι πολύ ειλικρινής- αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι.Ναι, αλλά είστε έξι χρόνια κυβέρνηση.Γι’ αυτό λέω ότι για εμένα δεν είναι άλλοθι. Προσπαθήσαμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, δεν τα καταφέραμε, γι’ αυτό και καταφύγαμε στην πιο δραστική λύση.*Νίκος Χατζηνικολάου:* Μεταναστευτικό. Έχουμε τις τελευταίες μέρες όξυνση του προβλήματος, ιδίως στην Κρήτη, με αυξημένες ροές από τη Λιβύη. Μήπως η «σκληρή» γραμμή Πλεύρη δεν αποδίδει; Η Κρήτη έχει βουλιάξει από μετανάστες από τη Λιβύη.Μισό λεπτό…Πάνω από 1.000.* Μισό λεπτό. Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει από μετανάστες. Να δούμε τα πραγματικά...Έχουν γεμίσει όλες οι δομές.Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη.Όποιες έχουμε, είναι τίγκα.* Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη. Να τα πάρουμε…Και γίνονται και μεταφορές…Καταρχάς, τα απόλυτα νούμερα. Λοιπόν, είμαστε συνολικά ως χώρα πολύ κάτω από εκεί όπου ήμασταν πέρυσι. Γιατί είμαστε πολύ κάτω;Είμαστε κάτω;* Βεβαίως, είμαστε πολύ κάτω.Πόσο;Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με το πού ήμασταν πέρυσι. Γιατί; Εγώ βλέπω τις συνολικές ροές.Στο σύνολο μιλάμε.Στο σύνολο.Ναι, βάζετε μέσα και τις τελευταίες, αυτές της Κρήτης;Προφανώς βάζω και τις τελευταίες. Σήμερα είχαμε σύσκεψη.Αυτές είναι ανησυχητικές. Μπορεί να υπάρχει «δάκτυλος» της Τουρκίας εκεί;Θα έρθω στο ζήτημα αυτό.Η Κρήτη, πράγματι, έδωσε πολύ αυξημένες ροές. Και δεν υπάρχει, καταρχάς, «γραμμή Πλεύρη», υπάρχει γραμμή της Ελληνικής Κυβέρνησης στο μεταναστευτικό.Εμείς τι κάναμε; Αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου για τρεις μήνες, για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές.Επίκειται και παράταση της αναστολής;Θα το αξιολογήσουμε.Έτσι ακούω.Όχι, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε και λήγει αυτό το τρίμηνο το οποίο νομοθετήσαμε.Είχε αποτέλεσμα για έξι εβδομάδες; Σημαντικό. Είχαμε μία αύξηση για δύο μέρες; Είχαμε. Μπορεί να συνδέεται με γεωπολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη και με ενδεχόμενη δυσαρέσκεια κάποιων;Μήπως είναι η απάντηση στη Chevron;Μπορεί.Γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να θέλουν να δώσουν ένα σήμα στη Chevron ότι η Ελλάδα δεν ελέγχει τα θαλάσσια σύνορά της.Μπορεί. Εγώ δεν είδα τη Chevron να επηρεάζεται. Και μιας και αναφερθήκατε στη Chevron, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας…Θα έρθω σε αυτό αναλυτικά.Ωραία, να απαντήσω, λοιπόν…* Πριν φύγουμε από το μεταναστευτικό, θέλω να προσθέσω άλλη μια κριτική προς την κυβέρνηση, που αυτή δεν είναι από την αντιπολίτευση, είναι από εμένα. Η Τουρκία και άλλες χώρες, κ. Πρόεδρε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι η Ελλάδα από την Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Γιατί συμβαίνει αυτό;Δεν είναι ακριβές αυτό.Δεν είναι αλήθεια;Όχι, δεν είναι ακριβές.Τι χρήματα παίρνει η Τουρκία και τι παίρνουμε εμείς;Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από την Ευρώπη, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάρει περισσότερα και τα έχουμε διεκδικήσει, γιατί είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Και πρέπει να σας πω, γιατί τα καλά πρέπει να τα λέμε, έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε μια συνεργασία η οποία έχει περιορίσει πολύ σημαντικά τις ροές από την Τουρκία.Είναι, θα έλεγα, μια από τις επιτυχίες -γιατί έχουμε προβλήματα αλλού, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι- των «ήρεμων νερών».Επομένως, λέτε είναι ικανοποιητικά τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρώπη για το μεταναστευτικό; Ή θα μπορούσαμε να πιέσουμε και να ζητήσουμε περαιτέρω ενίσχυση;Αν δείτε τον επόμενο προϋπολογισμό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2027 και μετά, θα δείτε σημαντικότατη αύξηση για τη φύλαξη των συνόρων και για το μεταναστευτικό. Ήταν δική μου πρωτοβουλία και άλλων Ευρωπαίων. Άρα, θα πάρουμε περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη.Το ζήτημα δεν είναι τόσο ζήτημα χρημάτων, όσο ζήτημα αποτελεσματικής αποτρεπτικής πολιτικής από την κυβέρνηση μας, που έστειλε ένα μήνυμα στους διακινητές ότι «δεν θα κάνετε εσείς κουμάντο στο ποιος μπαίνει στην πατρίδα μας». Αυτό ουσιαστικά συνιστά και αλλαγή της Ευρώπης, την οποία επέβαλε η Ελλάδα, στη σωστή γραμμή.Chevron. Την αναφέραμε και λογικά θέλετε να εξηγήσετε τη συμφωνία. Εγώ να ρωτήσω: γιατί πανηγυρίζουμε τόσο πολύ; Η συμφωνία, από ό,τι άκουσα, είναι 70% η αμερικανική εταιρεία και 30% η HELLENiQ ENERGY. Δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζουν περισσότεροι οι Αμερικανοί;Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός, η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, έρχεται νότια της Κρήτης, εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη…Αυτό είναι θετική εξέλιξη…Όχι μόνο ενεργειακή, και γεωπολιτική.Ιδιαίτερα και μετά το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.Και εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, ήταν μια πολιτική η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, και επί κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και επί συγκυβέρνησης, όμως τώρα τελεσφόρησε.Άρα, θα έλεγα, με γενναιοδωρία πολιτικής, πως ζητώ από όλους να αναγνωρίσουν ότι αυτή είναι μια εθνική επιτυχία, η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης -γιατί έχουμε πολλή δουλειά ακόμα- επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και με πολύ συστηματική δουλειά την οποία έκανε η χώρα μας.Γιατί; Διότι σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος ενεργειακός «παίκτης» στην Ανατολική Μεσόγειο.Άκουσα, βέβαια, τον Fidan να ζητά συντονισμό Ελλάδας - Τουρκίας στο θέμα αυτό. Τον ακούσατε.Εγώ δεν ξέρω σε τι αναφέρεται ο Τούρκος Υπουργός, αν αναφέρεται σε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Θα συναντήσω τον Πρόεδρο Erdoğan για όγδοη φορά νομίζω….* Θα τον συναντήσετε; Εγώ αναρωτιόμουν αν μετά την τελευταία πρόκληση, που είναι αυτή η Navtex…Ποια είναι αυτή η πρόκληση;Αυτή η Navtex για το «Piri Reis» και τις βόλτες που θα κάνει πάλι απ’ ό,τι καταλαβαίνω στο Αιγαίο.Το είδατε να βγαίνει το «Piri Reis»; Το έχετε δει το «Piri Reis»;* Δεν το έχω δει.Το έχετε δει σε φωτογραφία;Αλλά αναρωτιέμαι αν το δούμε. Επίσης άκουσα ότι κάποια άσκηση ετοιμάζουμε εμείς, λέει, η οποία είναι έκτακτη, άκουσα ότι έρχονται δύο πολεμικά πλοία πίσω από τη Λιβύη στο Αιγαίο. Όλα αυτά δημιούργησαν μία αίσθηση ανησυχητική.Ας περάσω, λοιπόν, ένα μήνυμα ηρεμίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι ασκήσεις τις οποίες διεξάγουμε…Ξανάρχισαν οι Τούρκοι με τα μαχητικά τους να κάνουν κάποιες παραβιάσεις, εκεί στην περιοχή κάτω από τη Ρόδο.Οι ασκήσεις τις οποίες κάνουμε είναι όλες προγραμματισμένες ασκήσεις. Τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή, μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου.Στο ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε, δεν έχουμε δει ακόμα κάποια κίνηση στο πεδίο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το συζητήσαμε και σήμερα στο ΚΥΣΕΑ.Και, σε κάθε περίπτωση, εμείς, κ. Χατζηνικολάου, με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους, ειλικρινή συζήτηση, θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Έγινε, παραδείγματος χάρη, μία μεγάλη συζήτηση τώρα, γίνεται μία συζήτηση…Πάντως τους ακούσατε τις τελευταίες μέρες να μας θυμίζουν πάλι τη Σμύρνη και την καταστροφή της. Μιλάμε για ένα κλίμα που δεν δείχνει να δικαιώνει την προσπάθεια για «ήρεμα νερά». Θέλω να πω, τι έγινε η Διακήρυξη των Αθηνών;Για πάμε να δούμε, όμως, κ. Χατζηνικολάου, ποιες είναι…Τη Διακήρυξη των Αθηνών δεν φαίνεται ο κ. Erdoğan να τη σέβεται και να την τηρεί.Μισό λεπτό. Η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα «ήρεμα νερά», ταυτόχρονα όμως, το τελευταίο εξάμηνο, θέλω να σας θυμίσω, ολοκλήρωσε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, εκκρεμότητα πολλών ετών. Προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη Θαλάσσιων Πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron.Η Ελλάδα δεν επαναπαύτηκε στα «ήρεμα νερά», χωρίς να ασκήσει μία ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και είναι λογικό…Βέβαια, η διασύνδεση με την Κύπρο, το καλώδιο, είναι ακόμα στον αέρα.Είναι μία εκκρεμότητα, τη συζητούμε και με την Κυπριακή κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα λυθεί το ζήτημα αυτό, διότι πήρε και μεγάλη δημοσιότητα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Κύπρο, όχι τόσο για την Ελλάδα, και το οποίο εμείς θέλουμε να στηρίξουμε για λόγους γεωπολιτικούς και για να βοηθήσουμε την Κύπρο.Αλλά, ξέρετε, όταν κάποιος κάνει κινήσεις, και η εξωτερική πολιτική κάνει κινήσεις, είναι λογικό να υπάρχουν ενίοτε και κάποιες αντιδράσεις.Επομένως δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με το «Piri Reis»; Ή κάποιας κρίσης στο Αιγαίο;Όχι, όχι. Δεν ανησυχώ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επαναπαύομαι κιόλας.Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα, μάλιστα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε και τυπικά την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belh@rra και ταυτόχρονα μία πολύ σημαντική αναβάθμιση των τριών προηγούμενων. Διότι, ξέρετε, η τεχνολογία εξελίσσεται πια τόσο γρήγορα που και τα οπλικά συστήματα χρήζουν διαρκούς αναβάθμισης.Η πρώτη φρεγάτα, μιλάμε για ό,τι πιο σύγχρονο πλέει στη Μεσόγειο, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια, και πράγματι το λέω γιατί είναι μία επιτυχία συνολική για τις αμυντικές μας δυνάμεις, θα καταπλεύσει στην πατρίδα μας μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτή η ενίσχυση του Ναυτικού δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού Ναυτικού.Άρα, η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη, συζητά με αυτοπεποίθηση με τη γείτονα και ταυτόχρονα θέτει τα ζητήματα στη σωστή τους όχι μόνο ελληνοτουρκική, αλλά και ευρωτουρκική διάσταση.Επομένως θα βρεθείτε με τον Erdoğan…Δεν υπάρχει ακόμα…Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…Για να κλείσω με τα εθνικά θέματα, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση για να υπάρξει κάποια στιγμή πραγματικά ηρεμία στις σχέσεις με την Τουρκία; Το Διεθνές Δικαστήριο, ίσως, για τη χάραξη ΑΟΖ;Η Ελλάδα δεν θα ήταν αντίθετη σε μία τέτοια κατάληξη, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει…Ναι, αλλά αυτοί βάζουν κι άλλα θέματα στην ατζέντα.Ακριβώς… Ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει ότι η διαφορά μας είναι…Μόλις χθες άκουσα πάλι να μιλούν για αφοπλισμό των ελληνικών νησιών.Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα «γκρίζων ζωνών», ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.Όμως, το έχω πει πολλές φορές, κ. Χατζηνικολάου: μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας. Και αν δεν μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο «κόκκινο» και ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης.Ας κρατήσουμε, να κάνω αν μου επιτρέπετε μία θετική αναφορά, διότι νομίζω ότι έχει αξία, με αφορμή τα μπασκετικά τα οποία έγιναν και τις μικρές αντεγκλήσεις: εγώ κρατώ την ανάρτηση και του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Şengün, ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Ήταν, νομίζω, μία ανάρτηση και από τους δύο παίκτες η οποία, ξέρετε και κάτι, επιβεβαιώνει και το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών.Για πηγαίνετε στο Ανατολικό Αιγαίο σήμερα ή πηγαίνετε στην Αλεξανδρούπολη; Θα δείτε χιλιάδες Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας, στηρίζουν την τοπική οικονομία και γίνονται δεκτοί πολύ φιλόξενα, όπως υποδεχόμαστε τον οποιονδήποτε.Οι λαοί μας δεν έχουν πολλά να χωρίσουν, κ. Χατζηνικολάου. Και όσοι τροφοδοτούν ένα κλίμα εχθροπάθειας μεταξύ των λαών μας, υπονομεύουν ουσιαστικά την εθνική…Κύριε Πρόεδρε, δύο σύντομα σχόλια για να μπω στα πολιτικά και να κλείσουμε.Πολιτικά ήταν και αυτά.Ναι, να μπω εννοώ στα αμιγώς πολιτικά - εκλογικά, παρότι λέτε ότι είμαστε ακόμα μακριά από τις εκλογές.Λοιπόν, Τέμπη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιό σας για τη δικαστική εξέλιξη. Σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται δικαστικά η υπόθεση; Ρωτώ γιατί βλέπω διαμαρτυρίες των συγγενών.Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε, κ. Χατζηνικολάου, ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη, έτσι δεν είναι; Δηλαδή, πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη;Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι μια ανάκριση διήρκεσε δυόμισι χρόνια, υπάρχουν -αν δεν κάνω λάθος- 36 κατηγορούμενοι. Άρα, είναι σαφές ότι έχει γίνει μια δουλειά, έχουν εντοπιστεί κατηγορούμενοι.Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της Δικαιοσύνης, αλλά μου κάνει πολλή εντύπωση πως αυτοί οι οποίοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη.Μάλιστα. Γάζα, μεγάλο θέμα των ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται, προτείνει μάλλον οικονομικές κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Πώς τοποθετείστε;Προτείνει την αναστολή συγκεκριμένα…Ναι, προτείνει την αναστολή των σημερινών ευεργετημάτων που έχει το Ισραήλ στην οικονομία……μιας συμφωνίας η οποία υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης…. Κοιτάξτε, κ. Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα…Επίσης, φαίνεται ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μία μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν το λέω πρώτη φορά. Το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Και δεν το λέω μόνο σε εσάς. Το λέω και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές, και στον Πρόεδρο του Ισραήλ, λέγοντας ξεκάθαρα σε μια χώρα με την οποία…Είναι γενοκτονία, κατά τη γνώμη σας;Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτόν τον όρο. Αυτός είναι ένας πολύ βαρύς όρος, ο οποίος απαιτεί άλλου είδους… Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και όμηροι και ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, με τα όποια προβλήματά του, είναι μια δημοκρατία η οποία αντέδρασε σε μια αδιανόητης βιαιότητας επίθεση. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση αυτής της έκτασης βίας.Και πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει, κ. Χατζηνικολάου, να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους και φίλους του. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν θα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και θα τα λέμε και δημόσια και κατ’ ιδίαν.Εγώ, λοιπόν, κάνω τώρα ακόμα μία δημόσια έκκληση για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση στη Γάζα. Δεν έχω αυταπάτες, διότι βλέπω ότι έχουν παρθεί οι αποφάσεις. Δεν έχω αυταπάτες γι’ αυτό. Και να μην σταματήσουν μόνο οι επιχειρήσεις στη Γάζα, να σταματήσουν και οι επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη.Τα μέτρα αυτά θα τα υποστηρίξει η Ελλάδα;Η Ελλάδα θα τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν δούμε την τελική πρόταση. Δεν είμαι σίγουρος ότι μία αναστολή αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης και της πατρίδας μας, γιατί και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά η Ελλάδα προσθέτει τη φωνή της στις πολλές χώρες που λένε ότι αυτή η ανθρωπιστική κρίση πρέπει να σταματήσει.Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα έστειλε στρατιωτικά αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μία εποχή όπου δεν έμπαινε καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έχουμε πάρει διακριτικά τραυματίες από τη Γάζα. Θέλουμε να περιθάλψουμε τραυματίες, παιδιά από τη Γάζα. Όποτε μας δίνεται η δυνατότητα το κάνουμε.Και το μήνυμα αυτό είναι σαφές και μεταφέρεται και δημόσια και κατ’ ιδίαν στην ηγεσία του Ισραήλ.Κύριε Πρόεδρε, μπαίνω στον επίλογο της συζήτησής μας. Έχετε χάσει τα τελευταία δύο χρόνια, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από 10%. Τι φταίει, τι κάνει λάθος και τι διορθώσεις θα κάνετε;Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται πια στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής της να έχει υποστεί μια φθορά. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα τα οποία οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση να λύσει.Αναφερθήκαμε πριν στο ζήτημα της ακρίβειας, σας μίλησα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια γι’ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και με την ίδια ειλικρίνεια λέω στους πολίτες: όλα αυτά τα οποία τους τάζει η αντιπολίτευση, πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.Ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό και να μας πιστέψει ή να μην μας πιστέψει.Όμως, θέλω να θυμίσω ότι πάντα σε μία διακυβέρνηση υπάρχουν αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων, στη δύναμή τους. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα -και αυτό δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτησης- είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Με μειωμένα ποσοστά; Με μειωμένα ποσοστά. Η δεύτερη…Η αυτοδυναμία μοιάζει, όμως, να είναι μακριά. Μοιάζει ανέφικτη.Θα έρθω και σε αυτό, γιατί νομίζω ότι, παρότι είναι νωρίς, μιας και με ρωτάτε θα απαντήσω ευθέως και στο ζήτημα το οποίο θέτετε.Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε οι μετρήσεις. Και το λένε όλες οι μετρήσεις.Αυτό όμως συμβαίνει λόγω του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης, όχι επειδή η Νέα Δημοκρατία κρατά τα ποσοστά που είχε.Μην μου ζητάτε να έχω ευθύνη και για την κατάσταση στην αντιπολίτευση. Αν η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα η αξιωματική αντιπολίτευση…Όχι, εγώ ρωτώ τι φταίει που εσείς έχετε τις απώλειες.Θα έρθω σε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να βρει τα πατήματά της….Φταίνε και θέματα διαφάνειας, φταίνε θέματα δημοκρατίας;Μισό λεπτό. Αφήστε με να απαντήσω συνολικά. Λοιπόν, το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ είναι στην κατάσταση που είναι και άνθρωποι μετριοπαθείς, που θα προσδιορίζονται ως κεντρώοι ψηφοφόροι, τελικά φαίνεται να ακούνε περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να έχει και κάτι να κάνει με τη δική μας πολιτική στον τομέα αυτό.Κύριε Χατζηνικολάου, τον Απρίλιο του 2023, δύο μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, στις μετρήσεις που γίνονταν τότε, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32- 33%. Κέρδισε τις εκλογές με 40%.Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί το ίδιο, αλλά ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι όταν προσπαθούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σκηνικό σε 18 μήνες από τώρα ή σε 20 μήνες από τώρα, όταν θα γίνουν οι εθνικές εκλογές.Κάποιοι σας καλούν να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, να μην αφήσετε, δηλαδή, τη χώρα να μπει σε περιπέτειες. Διότι αυτή τη στιγμή, με την ισχύοντα εκλογικό νόμο, απαιτείται πολύ υψηλό ποσοστό για την αυτοδυναμία για το όποιο πρώτο κόμμα.Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού εν κινήσει. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ίδιο…Αν, όμως, δεν έχετε αυτοδυναμία;*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Το ίδιο θα κάνω και στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Δεν θα πω «όταν γίνουν», γιατί ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία. Το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και σε εσάς.Εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τους πολίτες γι’ αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό. Η τελική κρίση, όμως, κ. Χατζηνικολάου, ανήκει στον ελληνικό λαό.* Συνεργασίες είστε έτοιμος να κάνετε, κ. Πρόεδρε; Και να σας πω και κάτι άλλο. Δώσατε μια απάντηση στη Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, επαναβεβαιώσατε ότι θα διεκδικήσετε τρίτη θητεία, ότι θα είστε επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές.Αυτοί που διακινούσαν τα σενάρια ότι μπορεί να φύγετε νωρίτερα, τώρα βάζουν πάνω στο τραπέζι ένα νέο σενάριο. Και πρέπει να σας ρωτήσω. Λένε: αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, ο τρόπος για να φύγει ο Μητσοτάκης είναι συνεργασία με Πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο.Και θέλω να σας ρωτήσω αν θα ήσασταν ανοιχτός σε μια τέτοια συζήτηση…Μα τι με ρωτάτε, κ. Χατζηνικολάου. Εγώ ξέρω, κ. Χατζηνικολάου……με τα κόμματα της άλλης πλευράς.Με ρωτάτε τώρα τι μπορεί να γίνει σε 18, 20 μήνες από τώρα.Εγώ να σας πω όμως μια κουβέντα: Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και Πρωθυπουργό. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις.Και, ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την «πολιτική κουζίνα», στην οποία όλοι μας, και εσείς και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούν διάφορα σενάρια, Δεν νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία.Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι: μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα;Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει. Και δεν θα κρίνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα κρίνει και εμένα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δεν θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα.Όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές μας.Σήμερα υποδεχθήκατε στη Νέα Δημοκρατία τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ήταν και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν, τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο.Άκουσα από αρκετούς παραδοσιακούς δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας να ρωτάνε: μήπως είναι ώρα για αμφίπλευρη διεύρυνση; Δηλαδή, μήπως πρέπει να διευρυνθείτε και προς τα δεξιά; Και το λέω αυτό γιατί, κ. Πρόεδρε, η Νέα Δημοκρατία δεξιά της έχει έναν χώρο άνω του 15%.Τον είχε και στις εκλογές του 2023.Βεβαίως.Απλά μπορεί να έχει αλλάξει η κατανομή.Η κατανομή.* Η Νέα Δημοκρατία, κ. Χατζηνικολάου, επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα, το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία.Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη, στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συνυπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές.Κι εγώ χαίρομαι όταν με οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα στέλεχος το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο, με τον οποίον μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν -είχαμε συμμετάσχει, όμως, με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση θέλω να θυμίσω- επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης.Διότι εγώ την ακούω συχνά αυτή την κουβέντα, την άκουγα και το 2023 ξέρετε, «να φύγει ο Μητσοτάκης». Ωραία, «να φύγει ο Μητσοτάκης», κανένα πρόβλημα. Να έρθει ποιος; Δεν πρέπει εγώ να το απαντήσω αυτό, γιατί εγώ προφανώς θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτοί που λένε «να φύγει ο Μητσοτάκης» πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουν…Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένοι σας χρεώνουν ότι επιχειρείτε και να επιλέξετε τον πολιτικό σας αντίπαλο. Λένε, δηλαδή, ότι δείχνετε από τον τρόπο με τον οποίο κινείστε στη Βουλή το τελευταίο διάστημα και στις συνεντεύξεις σας, να προτιμάτε μάλλον τον κ. Τσίπρα από τον κ. Ανδρουλάκη. Τι λέτε;Δεν είναι ακριβές αυτό. Με ποια έννοια; Ο κ. Ανδρουλάκης, τον σέβομαι και τον τιμώ, είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι από τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει -και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης- να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό. Παραδείγματος χάρη, το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.Άρα, εγώ θα επιδιώκω, με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν, τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια.Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ.Το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα πώς το ακούτε;Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα. Πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του, γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που «καίγεται» στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι, αλλά δεν με αφορά το θέμα.Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.Εγώ σας ευχαριστώ, κ. Χατζηνικολάου.