Πιερρακάκης: Όσοι υποσχέθηκαν λύσεις «με έναν νόμο και ένα άρθρο», μας οδήγησαν στα μνημόνια
«Εμείς από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να αφαιρέσει αλλά να προσθέσει» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών
Κριτική στην αντιπολίτευση ότι υπόσχεται λύσεις με «μαγικό ραβδί» σε μια λογική «ένας νόμος και ένα άρθρο» άσκησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκής.
Όπως είπε στο Action24 με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την αλλαγή του φορολογικού μοντέλου, «κανείς από εμάς δεν είναι αφελής να πει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί».
«Όσοι πολιτικοί υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα λυθούν όλα τα οικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα του οικογενειακού προϋπολογισμού με "έναν νόμο και ένα άρθρο¨", αυτό οδηγεί σε μνημόνια» πρόσθεσε με νόημα ο υπουργός Οικονομικών.
«Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ένα κτίσμα το χτίζεις μήνα-μήνα, χρόνο-χρόνο. Δεν είναι δίκαιο να αλλάξει το φορολογικό σύστημα με βάση τα παιδιά που έχεις; Εσείς δεν λέγατε ότι τα παιδιά είναι σαν τεκμήριο; Αυτό άλλαξε» πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Συνεχίζοντας την κριτική του, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης «να μας πουν από πού θα φορολογήσουν. Ο κ. Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη κάτι φλου, για πατριωτική εισφορά. Την τελευταία φορά που αυτό συνέβη, ο κόσμος ξέρει ότι υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη».
«Εμείς από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να αφαιρέσει αλλά να
προσθέσει. Με τις αλλαγές που κάνουμε, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, από τον Ιανουάριο θα δουν περισσότερα χρήματα. Θα τους φανούν από τον Ιανουάριο σαν αυξήσεις».
«Ο κόσμος προτιμά να πάνε απευθείας τα χρήματα στους ίδιους ή να διαμεσολαβηθούν σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Οικονομικών.
