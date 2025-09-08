Όλα τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ: Δείτε αναλυτικά με πίνακες και παραδείγματα

στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών , με

Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Πιερρακάκη

Τις παρεμβάσεις πουβάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ , παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς, Γιώργος Κώτσηρας και Νίκος Παπαθανάσης.Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την παρουσίαση με όλα τα μέτρα, πίνακες και παραδείγματαΟι αλλαγές αφορούν κυρίως:• τη αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών,• το μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027,•παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείαςτην κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους,τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους,την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο φόρο εισοδήματος από ακίνητα, καθώς και την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και το 2026, της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια καθώς και του περιορισμού των νέων airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας το 2026 καιτη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, καθώς και προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών για τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και τις νέες μητέρες.

Οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην 89 η ΔΕΘ:



«Ύστερα από ένα ιδιαίτερα γόνιμο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, βρισκόμαστε, σήμερα, εδώ, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, οι δύο υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, για να εξειδικεύσουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να σας παρουσιάσουμε μια μεγάλη τομή.

Πρόκειται για μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν αποτελεί απλώς τεχνική διόρθωση στους αριθμούς. Δεν είναι δηλαδή μια αποσπασματική αλλαγή, ένας συντελεστής, μια απαλλαγή, μια μικρή παρέμβαση. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και ολοκληρωμένο, γιατί αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο φορολογούμε στη χώρα μας.

Ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση του φορολογικού συστήματος. Δίνει ξεχωριστή στήριξη στους νέους και στις οικογένειες, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, προσφέρει ανάσα στην περιφέρεια και θωρακίζει την εθνική ισχύ.

Είναι δηλαδή μια εντελώς διαφορετική αρχιτεκτονική φορολογίας, η οποία ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει θετικά την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, άλλωστε, δίπλα μου τον τίτλο που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία με την οποία κινηθήκαμε για να δομήσουμε αυτά τα μέτρα: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη.

Σε αυτό μας οδήγησε η δύσκολη πραγματικότητα η οποία καταγράφεται διεθνώς, αλλά και την οποία βιώνουμε έντονα στη χώρα μας. Η ανάγκη δηλαδή να δράσουμε άμεσα είναι αυταπόδεικτη.

Η στατιστική που μας πληγώνει δείχνει πως η Ελλάδα μικραίνει και γερνά. Το 2008 γεννήθηκαν πάνω από 118.000 παιδιά. Το 2024 κάτω από 70.000. Σχεδόν δηλαδή 40% λιγότερα μέσα σε 15 χρόνια. Παράλληλα οι πολίτες κάτω των τριάντα ετών μειώθηκαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από περίπου 3,8 εκατομμύρια σε κάτω από τρία εκατομμύρια.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια χώρα που δυσκολεύεται να ανανεώσει τις γενιές της. Σχεδόν όλες οι χώρες στην Ευρώπη έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται ο ενεργός πληθυσμός, να επιβαρύνεται το ασφαλιστικό σύστημα, να τίθεται σε δοκιμασία η προοπτική της χώρας.

Αυτό λοιπόν είναι το οποίο με αυτή την αλλαγή, η οποία δεν αρκεί από μόνη της, αυτό το αναγνωρίζουμε, αλλά η αντίληψη του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης ποια είναι; Ότι κατ' ελάχιστον οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε το σύστημα φορολογίας σε αυτό το πολύ μεγάλο εθνικό διακύβευμα, όπως το έχουν κάνει και τόσες άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης είναι στο 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026. Τα μέτρα αυτά το 2027 πηγαίνουν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση.

Οι παρεμβάσεις που θα δούμε στην κλίμακα άμεσης φορολογίας αφορούν περίπου τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες μας, αλλά το σύνολο των μέτρων επί της ουσίας αφορούν και το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μία θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Ελαφραίνουμε δηλαδή βάρη από τις πλάτες όλων των πολιτών.

Ο παρονομαστής είναι το δημογραφικό. Ο αριθμητής είναι οι τομείς που πρέπει να στηριχθούν για να κρατηθεί η χώρα όρθια και να δοθεί προοπτική. Τα παιδιά και οι νέες οικογένειες. Για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια χώρα που μεγαλώνει, που γεννά. Η μεσαία τάξη που παράγει, οι συνταξιούχοι, η στέγη. Γιατί χωρίς πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία, οι νέοι δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους.

Η περιφέρεια και τα ακριτικά νησιά που κρατούν ζωντανή την εδαφική συνοχή και την εθνική ταυτότητα. Η άμυνα και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας. Μετατρέπουμε δηλαδή την οικονομική πολιτική σε εθνικό πρόταγμα.

Πάμε τώρα στα κεφάλαια αυτής της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Κεφάλαιο πρώτο: Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια.

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για όλους τους πολίτες με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Σας έχουμε ήδη δώσει την κλίμακα, τη νέα κλίμακα την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Θα σας δοθεί και ένα αναλυτικό φυλλάδιο δεκάδων σελίδων με όλα τα παραδείγματα, με όλες τις αλλαγές στους συντελεστές αλλά και με στοχευμένα παραδείγματα για το σύνολο των παρεμβάσεων.

Όμως ξεκινώ τονίζοντας ότι ειδικά για τους τριτέκνους από 10 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από το 22% σε 9% και αντιστοίχως μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Στην πράξη, το αφορολόγητο των οικογενειών με τέσσερα παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο δηλαδή για κάθε επιπλέον τέκνο. Αυτό θέλω να το τονίσω. Συνεχίζεται -επειδή έχουμε πει ότι ο φόρος θα μειώνεται στις ενδιάμεσες κλίμακες, δύο μονάδες ανά παιδί: Αυτό προφανώς θα ισχύει και για μετά τα τέσσερα παιδιά. Στις ενδιάμεσες. Θα τα αναλύσει διεξοδικά ο Θάνος Πετραλιάς.

Να δώσω δύο παραδείγματα εδώ. Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως. Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ.

Δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, εφόσον μιλάμε για ζευγάρι, αν έχουμε τους ίδιους αριθμούς και στους δύο, πολλαπλασιάζονται αυτά τα νούμερα επί δύο. Δεύτερη παρατήρηση. Επειδή εδώ μιλάμε για φορολογία που αφορά μισθωτούς εισοδήματος και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ειδικά για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τα χρήματα αυτά θα είναι ορατά στους λογαριασμούς τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Να πω εδώ ότι με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, επειδή ανέφερα τους τριτέκνους και τους πολύτεκνους, μιλάμε για περίπου 142.000 τριτέκνους και για περίπου 25.000 πολυτέκνους.

Κεφάλαιο δεύτερο: Στήριξη της νέας γενιάς.

Ενισχύουμε τους νέους στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας, σε μια περίοδο που διαθέτουν πιο περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία. Ο στόχος είναι να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας στις μικρές ηλικίες. Το ποσοστό ανεργίας πέφτει συνολικά, αλλά θέλουμε να δώσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στα πρώτα τους βήματα και έτσι βλέπουμε ότι ακόμη και τώρα το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το γενικό.

Έτσι, οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους νέους έως 25 ετών μηδενίζονται. Για νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής για εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%.

Τώρα, επειδή προφανώς ακούμε και τα σχόλιά σας από χθες από το πρωί, τα οποία βλέπουμε στον Τύπο και στην τηλεόραση, να αναφέρω επειδή άκουσα τη φράση «πόσους αφορά αυτό;». Λοιπόν, οι νέοι, οι οποίοι είναι μέχρι 30, πάνω από τις 10.000 ευρώ -πάνω από το αφορολόγητο- είναι 260.000. Και εκείνοι οι οποίοι είναι μέχρι 25 ετών είναι 70.000. Αυτό είναι με τα φετινά νούμερα τα οποία είδαμε πριν. Στο φυλλάδιο που θα σας δώσουμε θα δείτε και τα περσινά και θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει και μια αύξηση αυτών των αριθμών σε σχέση με πέρυσι, η οποία επίσης είναι χαρακτηριστική.

Κεφάλαιο τρίτο: Στήριξη της μεσαίας τάξης.

Ενισχύεται ουσιαστικά η μεσαία τάξη. Μειώνονται κατ' αρχήν όλοι οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ σε κάθε κλιμάκιο δύο μονάδες χωρίς τέκνα και μετά συν δύο για κάθε παιδί. Ενώ εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39%, δηλαδή 5 μονάδες χαμηλότερος από τον σημερινό για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο βασικά διορθώνεται μια στρέβλωση του παρελθόντος, καθώς η Ελλάδα είχε πολύ χαμηλά τον ανώτατο συντελεστή. Σας καλώ να κάνετε την αντίστοιχη σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης για να διαπιστώσετε ότι είναι ακριβώς έτσι. Το αποτέλεσμα ήταν να αδικούνται πολλοί που εργάζονται σκληρά και παράγουν.

Κεφάλαιο τέταρτο: Δημογραφικό, στέγη, αποκέντρωση.

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτό ωφελεί πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας μας. Αυτό αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585. Θα σας δώσουμε τη λίστα των οικισμών αυτών αμέσως μετά, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους. Μια στοχευμένη φορολογική ασπίδα. Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε 5 νησιά του Αιγαίου λόγω του μεταναστευτικού Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως. Προστίθενται πολλά άλλα τα οποία θα σας ανακοινώσουμε στη συνέχεια.

Να πω απλώς -επειδή και εκεί υπήρξε μια σύγχυση, επειδή μιλάμε για μείωση ποσοστού σε ποσοστό- πρακτικά σημαίνει ότι για αυτά τα νησιά το 24% γίνεται 17% και το 13% γίνεται 9%.

Και τέλος εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια από 35% για εισοδήματα από 12.000 μέχρι 24.000 ευρώ. Ένα παράδειγμα τώρα ως προς αυτό. Για ετήσιο εισόδημα που ενοίκια 25.000 ευρώ σήμερα ο φόρος είναι 6.350 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα θα μειωθεί σε 5.150 ευρώ. Όφελος 1.200 ευρώ.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται στο 2027. Επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2026. Επεκτείνεται η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Κεφάλαιο πέμπτο: Άλλες φορολογικές ρυθμίσεις για το δημογραφικό.

Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών που διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, η τεκμαρτή φορολόγηση για αυτούς. Αυτό ίσχυε μόνο για δημοτικές ενότητες και ήταν μια αδικία που θέλαμε να διορθώσουμε. Οπότε επεκτείνεται στους οικισμούς.

Καταργείται - αίτημα των τριτέκνων και των πολυτέκνων - το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για δύο έτη μετά τη γέννα. Συνολικότερο αίτημα, εγώ θα έλεγα, και πολύ δίκαιο. Μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης. Βασικά αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα τεκμήρια δουλεύουν. Αυτό θα το αναλύσουμε διεξοδικά στην πορεία. Τις αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζει η εφορία βάσει περιουσιακών στοιχείων και τρόπου ζωής: κατοικίες, σκάφη, αυτοκίνητα.

Να πω ας πούμε ότι ειδικά για τα αυτοκίνητα, ποια ήταν η αδικία; Το τεκμήριο, το τεκμαρτό τεκμήριο λειτουργούσε με βάση τα κυβικά. Αυτό είναι εκτός εποχής. Θα γίνεται τώρα με βάση τους ρύπους. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως αυτών των αλλαγών που θα ακούσετε στη συνέχεια και επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ, τα εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία έχουν δικό τους εισόδημα. Επίσης, δίκαιο αίτημα τριτέκνων και πολυτέκνων, τους οποίους είχαμε συναντήσει, είχα συναντήσει τον Ιούλιο και από τη λίστα των πραγμάτων που μας έδωσαν αξιολογήσαμε ότι μια σειρά από αιτήματα έπρεπε να πραγματοποιηθούν και πολύ γρήγορα.

Κεφάλαιο έκτο: Συνταξιούχοι.

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί σε ορίζοντα δύο ετών, δηλαδή έως το 2027. Ξανά εδώ -επειδή ακούσαμε ότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρεξηγήσεις- να πω τι σημαίνει αυτό: Επειδή την πρώτη χρονιά θα ισχύσει το 50%. Σημαίνει όχι ότι θα λάβουν λιγότεροι από τους 670.000 και πάνω συνταξιούχους που σήμερα έχουν προσωπική διαφορά την αύξηση. Σημαίνει ότι θα λάβουν τη μισή αύξηση για μια χρονιά που προκύπτει. Άλλωστε σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τι έχει κάνει; Έχει ενσωματώσει με βάση τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ κάθε χρόνο να συστηματοποιούνται αυξήσεις στις συντάξεις.

Άρα για μια χρονιά θα λάβουν τη μισή αύξηση που δικαιούνται από αυτή την παράμετρο. Παραδείγματα. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ τι λαμβάνει; Θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου -την οποία είχαμε ανακοινώσει την Τρίτη του Πάσχα από αυτό το βήμα- και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Οι αλλαγές στις κλίμακες αφορούν και τους συνταξιούχους. Το σύνολο είναι 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται κάποιος σε προσωπική διαφορά, ειδικά για το 2026, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά. Και εδώ ουσιαστικά πήγαμε να διορθώσουμε μια αδικία. Με την κατάργηση, οι αυξήσεις θα φτάνουν ολόκληρες στο συνταξιούχο αίροντας μια αδικία που κρατούσε χρόνια. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων είναι κριτήριο κοινωνικής συνοχής. Αν αφεθούν πίσω, το δημογραφικό πρόβλημα βαθαίνει και κοινωνικά.

Κεφάλαιο έβδομο: Το πακέτο μέτρων έχει συνολικά εθνική στόχευση.

Μέρος του είναι η αναμόρφωση των μισθολογίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφάλειας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε Αστυνομία, σε Πυροσβεστική, στο Λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα, ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό.

Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών. Βελτιώνονται οι αποδοχές της εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες μας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Επιπλέον, -και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω- θεσπίζονται εκπτώσεις 200% στον φόρο, υπερεκπτώσεις, δηλαδή 100%, σε μια σειρά από στρατηγικούς τομείς, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που έχουν σχέση με την άμυνα και την τεχνολογία. Ποιοι είναι οι τομείς; Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων, κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Με όλα τα παραπάνω τι θέλουμε να κάνουμε; Θέλουμε να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία ως μια ευκαιρία για την Ελλάδα, ειδικά τώρα που αυτό μπαίνει στη συζήτηση ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας. Τιμάμε τον άνθρωπο που στέκεται στα σύνορα ξηράς και θάλασσας. Διασφαλίζουμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ασφαλή σύνορα, ζωντανούς ακριτικούς τόπους και παραγωγική ανασυγκρότηση με ελληνική υπογραφή.

Κεφάλαιο όγδοο: Επιμέρους μέτρα.

Πριν ολοκληρώσουμε μια πρώτη προσέγγιση και πάμε στην αναλυτική παρουσίαση, θα ήθελα να αναφέρω και κάποια επιμέρους μέτρα που δε συνδέονται άμεσα με το δημογραφικό ή την άμυνα, αλλά αφορούν χιλιάδες συμπολίτες μας.

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10%. Εδώ υπήρχε μια αδικία : να μην υπάρχει το αντίστοιχο τέλος σε διεθνείς πλατφόρμες όπως το Netflix και να υπάρχει σε ελληνικές. Το διαβάζαμε χρόνια, το ακούγαμε χρόνια. Ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε.

Δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων με 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών γίνεται αφορολόγητο και αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών, τα Integrated Master για το Πολυτεχνείο και για όλες τις άλλες 5ετείς σπουδές από τον ελληνικό δημόσιο τομέα, δύο κλιμάκια πάνω.

Επίσης, θα υπάρξει και απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα, το εντάσσουμε στα δημοσιονομικά μέτρα γιατί αφορά τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε διεξοδικά το επόμενο διάστημα που θα φέρουμε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή, που θα αφορά συνολικά το πώς διαχειριζόμαστε τα Kοινωφελή Iδρύματα στη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι, με αυτή τη μεταρρύθμιση η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Ότι ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών της. Μέσα από τις παρουσιάσεις των συναδέλφων θα πάμε σε βάθος σε όλες τις αλλαγές, αλλά νομίζω ότι θα γίνει ακόμη πιο σαφές το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε.