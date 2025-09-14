Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική για το χάλκινο στο Eurobasket: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική για το χάλκινο στο Eurobasket: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας

Ύστερα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει, τόνισε ο πρωθυπουργός

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική για το χάλκινο στο Eurobasket: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

«Ύστερα από 16 χρόνια η "επίσημη αγαπημένη" των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας» σημείωσε σε ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:



