Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: Οι «νεκροθάφτες» της Novartis μιλούν για δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ - Καμία εισαγγελία δεν είναι στην πόρτα μου

Έτσι, για μια ακόμη φορά, οι "νεκροθάφτες" του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis, οι οποίοι για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους έστησαν κουκουλοφόρους μάρτυρες που σήμερα δικάζονται ως ψευδομάρτυρες, χτίζουν το νέο φορτίο με «τόνους ξυλολίου» που δεν είναι άλλο από τη δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση.Επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκεια τους.Ξεχνούν όμως ένα πράγμα.Όλες οι έρευνες, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που κατέληξαν στην άσκηση διώξεων από την δικαιοσύνη διαφόρων επιτηδείων που λυμαίνονταν αυτόν τον τόσο κρίσιμο Οργανισμό για τον αγροτικό μας τομέα αλλά και η επιστροφή των παράνομων ενισχύσεων, έγιναν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη.Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και η αλήθεια αυτή δεν αλλάζει.ΥΓ.1. Άραγε πόσο δεοντολογικό είναι ο «ανεξάρτητος» δημοσιογράφος να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές κατά πολιτικών για ρεπορτάζ που έχει ήδη δημοσιεύσει και δεν έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης προφανώς επειδή είναι παντελώς ατεκμηριώτα και χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο;ΥΓ.2. Η τακτική του αυτή, δεν αποτελεί απόπειρα εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης με σαφή πολιτική σκοπιμότητα;ΥΓ.3. Θεωρώ ότι ο κ. Βαξεβάνης θα μπορέσει, όταν έρθει η ώρα, να αποδείξει στην ελληνική δικαιοσύνη τους ψευδείς, συκοφαντικούς και προσβλητικούς ισχυρισμούς του."