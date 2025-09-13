O Μητσοτάκης επισκέφθηκε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης, ο οποίος πάσχει από κυστική ίνωση, είναι ένας από τους χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα - Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και εξυπηρετεί πρωτίστως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση