Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά

Εμμονικά παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού