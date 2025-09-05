Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά
Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά
Εμμονικά παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές για την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού
«Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην "μαύρη περίοδο" 2015-2019» επισήμαναν κυβερνητικές πηγές για την ομιλία του αλέξη τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και υπογραμμίζουν ότι το «πρώτη φορά αριστερά» αποφάσισε να το βαφτίσει «νέα πυξίδα», τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» να το ονοματίσει «9 άξονες».
Τα κυβερνητικά στελέχη σημείωναν επίσης: «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη "έβρεχε" ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε».
Οι ίδιες πηγές ενέφεραν ακόμη ότι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.
«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά» σημείωναν χαρακτηριστικά.
Τα κυβερνητικά στελέχη σημείωναν επίσης: «Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη "έβρεχε" ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε».
Οι ίδιες πηγές ενέφεραν ακόμη ότι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς.
«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά» σημείωναν χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE