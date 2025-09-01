Νέα Δημοκρατία: Ψέματα, ανακρίβειες και καταστροφολογία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Παλαιοδήμο, ανέπτυξαν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στα βασικά πεδία της Οικονομίας (Ανάπτυξη-Εισοδήματα-Πληθωρισμός), τόνισε ότι «η κοινωνία εγκλωβίζεται σε διαρκή λιτότητα και η χώρα στερείται των δυνατοτήτων της». «Η ανάπτυξη είναι ισχνή σε σχέση με τις δυνατότητες που μας παρέχονται, είναι μη διατηρήσιμη μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και το μέρισμά της κατανέμεται εντελώς άδικα». Κατηγορώντας την κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της μίλησε για το αποτέλεσμα ενός μείγματος επιδοματικής πολιτικής, «προκλητικών δώρων στην ελίτ και συντριπτικά άδικης φορολογικής πολιτικής». Κάνοντας ειδική αναφορά στον τομέα της ενέργειας είπε ότι η κυβέρνηση «επιτρέπει και μανιπουλάρει τη μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει υπάρξει ποτέ μεταπολεμικά στην Ελλάδα», ευνοώντας πέντε επιχειρήσεις και τη ΔΕΗ, όπως είπε.«Αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, είναι μία κυβέρνηση των αφηγήσεων (και των επιδοτήσεων) και όχι των μεταρρυθμίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα», είπε ο Κώστας Γάτσιος, προσθέτοντας ότι «η απόσταση μεταξύ των όσων έχει κατά καιρούς ανακοινώσει και των όσων έχει υλοποιήσει είναι πολύ μεγάλη και διευρυνόμενη».Για συστηματική υπονόμευση του πρωτογενή τομέα «από την αδράνεια, την αδιαφάνεια και την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης της ΝΔ», μίλησε ο Μανόλης Χνάρης.