Εξάρχου (Aktor): Θωρακιστήκαμε κεφαλαιακά ενόψει του δύσκολου χειμώνα, αιχμές για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ

Η εσπευσμένη άντληση κεφαλαίων έγινε στο πλαίσιο προληπτικής θωράκισης από τον υψηλό πληθωρισμό και τα αυξημένα επιτόκια, δήλωσε ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor - Ολοκληρώνεται έως τον Σεπτέμβριο το deal με τη Motor Oil - Στο τραπέζι το spin-off στον κλάδο των ΑΠΕ