Εξάρχου (Aktor): Θωρακιστήκαμε κεφαλαιακά ενόψει του δύσκολου χειμώνα, αιχμές για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ
Εξάρχου (Aktor): Θωρακιστήκαμε κεφαλαιακά ενόψει του δύσκολου χειμώνα, αιχμές για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ
Η εσπευσμένη άντληση κεφαλαίων έγινε στο πλαίσιο προληπτικής θωράκισης από τον υψηλό πληθωρισμό και τα αυξημένα επιτόκια, δήλωσε ο επικεφαλής του Ομίλου Aktor - Ολοκληρώνεται έως τον Σεπτέμβριο το deal με τη Motor Oil - Στο τραπέζι το spin-off στον κλάδο των ΑΠΕ
Ως ένα επίτευγμα δίχως προηγούμενο για τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή δεδομένα περιέγραψε ο Αλέξανδρος Εξάρχου την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (650 εκατ. ευρώ) και της έκδοσης ομολόγου (300 εκατ. ευρώ) της Aktor μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε δημοσιογραφική ενημέρωση που ακολούθησε μετά την τελετή για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη Euronext Athens, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εξήρε τη συμβολή των στελεχών του, ενώ ανέλυσε τον οδικό χάρτη των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ και εξαγορές.
«Τα στελέχη της Aktor έχουν μία ιδιομορφία, βάζουν ψυχή. Δεν έχει καμία εταιρεία την τύχη να ολοκληρώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολόγου και τα αντίστοιχα roadshows μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, το έχω ψάξει. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους ανθρώπους μας», είπε χαρακτηριστικά.
Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την ταχύτητα άντλησης κεφαλαίων συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι στόχος ήταν η επαρκής κεφαλαιοποίηση του Ομίλου πριν από το φθινόπωρο. Όπως εκτίμησε, ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με έντονες πληθωριστικές πιέσεις και υψηλά επιτόκια. «Μετά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις δεν θα είναι μόνο το κόστος δανεισμού, αλλά και η ίδια η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για μεγάλα προγράμματα άντλησης κεφαλαίων», σημείωσε.
Σχετικά με τα επόμενα βήματα της Aktor, ο κ. Εξάρχου έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την περάτωση των συμφωνιών με τη Motor Oil. Όπως είπε, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το deal για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis.
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Σε δημοσιογραφική ενημέρωση που ακολούθησε μετά την τελετή για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη Euronext Athens, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου εξήρε τη συμβολή των στελεχών του, ενώ ανέλυσε τον οδικό χάρτη των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ και εξαγορές.
«Τα στελέχη της Aktor έχουν μία ιδιομορφία, βάζουν ψυχή. Δεν έχει καμία εταιρεία την τύχη να ολοκληρώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολόγου και τα αντίστοιχα roadshows μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, το έχω ψάξει. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους ανθρώπους μας», είπε χαρακτηριστικά.
Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την ταχύτητα άντλησης κεφαλαίων συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι στόχος ήταν η επαρκής κεφαλαιοποίηση του Ομίλου πριν από το φθινόπωρο. Όπως εκτίμησε, ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με έντονες πληθωριστικές πιέσεις και υψηλά επιτόκια. «Μετά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις δεν θα είναι μόνο το κόστος δανεισμού, αλλά και η ίδια η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για μεγάλα προγράμματα άντλησης κεφαλαίων», σημείωσε.
Σχετικά με τα επόμενα βήματα της Aktor, ο κ. Εξάρχου έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την περάτωση των συμφωνιών με τη Motor Oil. Όπως είπε, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το deal για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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