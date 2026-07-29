Αποταμιεύσεις χωρίς απόδοση: Το χάσμα της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει
Αποταμιεύσεις χωρίς απόδοση: Το χάσμα της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει
Η υψηλή ρευστότητα και ο περιορισμένος ανταγωνισμός των ελληνικών τραπεζών διατηρούν χαμηλά τα επιτόκια με αποτέλεσμα να προσφέρουν τις χαμηλότερες αποδόσεις καταθέσεων στην Ευρωζώνη
Μια αρνητική πρωτιά φαίνεται να έχουν διασφαλίσει οι ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη, καθώς προσφέρουν στους ιδιώτες καταθέτες τα χαμηλότερα επιτόκια κατά μέσο όρο.
Η Ελλάδα, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του Μαΐου, εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωζώνης ως προς τις αποδόσεις που προσφέρουν οι τράπεζες στις προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών διάρκειας έως ενός έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ για τον Μάιο του 2026, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε μόλις στο 1,15%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ανέρχεται στο 1,87%. Η απόσταση των 72 μονάδων βάσης είναι από τις μεγαλύτερες που καταγράφονται στην Ευρωζώνη.
Στον αντίποδα, τις υψηλότερες αποδόσεις προσφέρουν οι τράπεζες της Ολλανδίας (2,49%), της Φινλανδίας (2,46%), της Ιταλίας (2,32%) και της Γαλλίας (2,30%), δηλαδή περισσότερο από διπλάσιες σε σχέση με την Ελλάδα.
Ακόμη και χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά τραπεζικής αγοράς, όπως η Πορτογαλία (1,48%), η Κροατία (1,45%), η Σλοβενία (1,27%) και η Κύπρος (1,23%), προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις στους αποταμιευτές.
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Η Ελλάδα, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του Μαΐου, εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωζώνης ως προς τις αποδόσεις που προσφέρουν οι τράπεζες στις προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών διάρκειας έως ενός έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ για τον Μάιο του 2026, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε μόλις στο 1,15%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ανέρχεται στο 1,87%. Η απόσταση των 72 μονάδων βάσης είναι από τις μεγαλύτερες που καταγράφονται στην Ευρωζώνη.
Στον αντίποδα, τις υψηλότερες αποδόσεις προσφέρουν οι τράπεζες της Ολλανδίας (2,49%), της Φινλανδίας (2,46%), της Ιταλίας (2,32%) και της Γαλλίας (2,30%), δηλαδή περισσότερο από διπλάσιες σε σχέση με την Ελλάδα.
Ακόμη και χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά τραπεζικής αγοράς, όπως η Πορτογαλία (1,48%), η Κροατία (1,45%), η Σλοβενία (1,27%) και η Κύπρος (1,23%), προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις στους αποταμιευτές.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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