Μαρίνα Σταυράκη για τον σύντροφό της: Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει ήδη έναν, δεν είναι αυτοσκοπός
Μαρίνα Σταυράκη για τον σύντροφό της: Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει ήδη έναν, δεν είναι αυτοσκοπός
Έχω κάνει το παιδί μου και με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου και να περνάμε όμορφα, τόνισε μιλώντας για τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν
Για τον γάμο με τον σύντροφό της ρωτήθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, καθώς κυκλοφορούν δημοσιεύματα που τη θέλουν να παντρεύεται αυτό το καλοκαίρι στην Πάρο, ωστόσο αναρωτήθηκε τι έχει να της προσφέρει το μυστήριο αυτό, από τη στιγμή που έχει ήδη παντρευτεί μία φορά και δεν θεωρεί πως είναι αυτοσκοπός της.
Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» την Τρίτη 9 Ιουνίου, δήλωσε χαρακτηριστικά πως γράφονται πολλά για την προσωπική της ζωή, αλλά εκείνη την ενδιαφέρει να περνάει καλά: «Ρε παιδιά, άσε να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω ποιος γράφει τι. Και άλλα έχουν ακουστεί. Το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ καλά, περνάμε όμορφα, η ζωή είναι Carpe Diem. Να περνάμε καλά, να ερωτευόμαστε, να ταξιδεύουμε», είπε.
Στη συνέχεια, απάντησε εάν της έχει γίνει πρόταση γάμου από τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν με τον οποίο είναι σε σχέση το τελευταίο διάστημα: «Και τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε τα ταξίδια μας, να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος».
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«Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη»
Ένα μήνα πριν, η Μαρίνα Σταυράκη σε δηλώσεις που είχε κάνει στην εκπομπή «Πρωινό» είχε αναφερθεί ξανά στον γάμο της με τον σύντροφό της, επισημαίνοντας πως είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν βιάζεται.
Συγκεκριμένα είχε πει: «Προχωράμε βήμα βήμα. Προχωράμε μαζί. Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω από αυτά που είπα, αντανακλώ το πόσο ερωτευμένη είμαι».
Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» την Τρίτη 9 Ιουνίου, δήλωσε χαρακτηριστικά πως γράφονται πολλά για την προσωπική της ζωή, αλλά εκείνη την ενδιαφέρει να περνάει καλά: «Ρε παιδιά, άσε να ζήσουμε, να αναπνεύσουμε, να περάσουμε όμορφα και όλα θα έρθουν με τον καιρό τους. Δεν ξέρω ποιος γράφει τι. Και άλλα έχουν ακουστεί. Το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ καλά, περνάμε όμορφα, η ζωή είναι Carpe Diem. Να περνάμε καλά, να ερωτευόμαστε, να ταξιδεύουμε», είπε.
Στη συνέχεια, απάντησε εάν της έχει γίνει πρόταση γάμου από τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν με τον οποίο είναι σε σχέση το τελευταίο διάστημα: «Και τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει τον γάμο μου, έχω κάνει το παιδί μου. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε τα ταξίδια μας, να γυρνάμε τον κόσμο. Δεν είναι αυτοσκοπός ο γάμος».
Δείτε το βίντεο
«Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη»
Ένα μήνα πριν, η Μαρίνα Σταυράκη σε δηλώσεις που είχε κάνει στην εκπομπή «Πρωινό» είχε αναφερθεί ξανά στον γάμο της με τον σύντροφό της, επισημαίνοντας πως είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν βιάζεται.
Συγκεκριμένα είχε πει: «Προχωράμε βήμα βήμα. Προχωράμε μαζί. Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω από αυτά που είπα, αντανακλώ το πόσο ερωτευμένη είμαι».
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