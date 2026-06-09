Μαρίνα Σταυράκη για τον σύντροφό της: Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος; Έχω κάνει ήδη έναν, δεν είναι αυτοσκοπός

Έχω κάνει το παιδί μου και με ενδιαφέρει να έχω έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα μου και να περνάμε όμορφα, τόνισε μιλώντας για τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οσκάν