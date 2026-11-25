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Είχαν μετατρέψει δύο διαμερίσματα στο Περιστέρι σε χώρους διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν δύο συγγενείς
Είχαν μετατρέψει δύο διαμερίσματα στο Περιστέρι σε χώρους διακίνησης ναρκωτικών, συνελήφθησαν δύο συγγενείς
Κατασχέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κάνναβης - Δείτε βίντεο
Δύο άτομα, ηλικίας 24 και 45 ετών, συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών, με τις αρχές να εντοπίζουν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης σε δύο διαμερίσματα που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια στο Περιστέρι.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 23ης Νοεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Οι δύο συλληφθέντες έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών για άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως σημεία δράσης διαμερίσματα στην περιοχή του Περιστερίου. Οι αστυνομικοί έθεσαν τους χώρους υπό διακριτική επιτήρηση, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και, κατά την έρευνα, διαπίστωσαν τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Κατά τις έρευνες στα διαμερίσματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 780 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
- 584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- 8 συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- πλαστική συσκευασία με ιδιόχειρες σημειώσεις,
- σουγιάς,
- 420 ευρώ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 23ης Νοεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου. Οι δύο συλληφθέντες έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών για άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως σημεία δράσης διαμερίσματα στην περιοχή του Περιστερίου. Οι αστυνομικοί έθεσαν τους χώρους υπό διακριτική επιτήρηση, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και, κατά την έρευνα, διαπίστωσαν τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Κατά τις έρευνες στα διαμερίσματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 780 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
- 584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- 8 συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- πλαστική συσκευασία με ιδιόχειρες σημειώσεις,
- σουγιάς,
- 420 ευρώ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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