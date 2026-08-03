Η Μαρίνα Σταυράκη κάνει διακοπές στη Μύκονο με τον Τούρκο σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Η Μαρίνα Σταυράκη κάνει διακοπές στη Μύκονο με τον Τούρκο σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι εθεάθη σε βραδινή του έξοδο στο νησί των ανέμων
Με τον Τούρκο σύντροφό της κάνει διακοπές στη Μύκονο η Μαρίνα Σταυράκη, καθώς το ζευγάρι εθεάθη σε μία βραδινή του βόλτα.
Ο φακός απαθανάτισε τη Μαρίνα Σταυράκη και τον Bulent Ozkan Tunca να περπατούν στο νησί των ανέμων, ενώ στη συνέχεια διασκέδασαν σε μαζί μαγαζί της περιοχής.
Η Μαρίνα Σταυράκη επέλεξε για την έξοδό της διάφανο τοπ με κρίκους και αλυσίδες, ενώ από μέσα φορούσε χρυσό τοπ και μαύρο σορτσάκι. Το look της ολοκληρώθηκε με χρυσά κοσμήματα και ασεξουάρ σε ίδιες αποχρώσεις. Ο σύντροφός της έβαλε λευκό παντελόνι και ριγέ πουκάμισο.
Δείτε φωτογραφίες
Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρίνα Σταυράκη τον Ιούνιο στο Happy Day, είχε αναφέρει ότι μαζί με τον σύντροφό της σχεδίαζαν να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, ενώ είχε μοιραστεί και την επιθυμία της να του μάθει να μιλάει τη γλώσσα. Όπως είχε πει: «Τα ελληνικά νησιά είναι προτεραιότητα για το καλοκαίρι. Όλοι έχουμε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Νομίζω ότι τώρα ανοίγεται μία πολύ ωραία περίοδος, που θα μπορέσουμε να έρθουμε και πιο κοντά. Η στόχευση είναι να τον διδάξω ελληνικά. Οπότε, στην επόμενη συνάντηση πρέπει να εξετάσετε εκείνον για το κατά πόσο είμαι καλή καθηγήτρια».
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Ο φακός απαθανάτισε τη Μαρίνα Σταυράκη και τον Bulent Ozkan Tunca να περπατούν στο νησί των ανέμων, ενώ στη συνέχεια διασκέδασαν σε μαζί μαγαζί της περιοχής.
Η Μαρίνα Σταυράκη επέλεξε για την έξοδό της διάφανο τοπ με κρίκους και αλυσίδες, ενώ από μέσα φορούσε χρυσό τοπ και μαύρο σορτσάκι. Το look της ολοκληρώθηκε με χρυσά κοσμήματα και ασεξουάρ σε ίδιες αποχρώσεις. Ο σύντροφός της έβαλε λευκό παντελόνι και ριγέ πουκάμισο.
Δείτε φωτογραφίες
Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρίνα Σταυράκη τον Ιούνιο στο Happy Day, είχε αναφέρει ότι μαζί με τον σύντροφό της σχεδίαζαν να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, ενώ είχε μοιραστεί και την επιθυμία της να του μάθει να μιλάει τη γλώσσα. Όπως είχε πει: «Τα ελληνικά νησιά είναι προτεραιότητα για το καλοκαίρι. Όλοι έχουμε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Νομίζω ότι τώρα ανοίγεται μία πολύ ωραία περίοδος, που θα μπορέσουμε να έρθουμε και πιο κοντά. Η στόχευση είναι να τον διδάξω ελληνικά. Οπότε, στην επόμενη συνάντηση πρέπει να εξετάσετε εκείνον για το κατά πόσο είμαι καλή καθηγήτρια».
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
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