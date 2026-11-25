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Ντόρσεϊ: «Προετοιμαζόμουν γι' αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα»
Ντόρσεϊ: «Προετοιμαζόμουν γι' αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα»
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ, με αφορμή τις δύο ερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η Εθνική Ανδρώνέχει μπροστά της δύο προκλήσεις στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, αντιμετωπίζοντας τη Γεωργία (26/11, 20:00) και την Ισπανία αργότερα (29/11, 19:00) στην Ιβηρική Χερσόνησο. Όλα ξεκινούν, ωστόσο, από τον αγώνα με τους Γεωργιανούς, που από πολλές απόψεις είναι καθοριστικός, και το βλέμμα του Βασίλη Σπανούλη και των αθλητών του είναι στραμμένο αποκλειστικά σε αυτή την αναμέτρηση.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τα δύο παιχνίδια, που έρχονται και το σύνθημά του είναι ξεκάθαρο: «Μπροστά σε τέτοια παιχνίδια… δεν υπάρχουν σκέψεις. Προετοιμαζόμουν για αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα και η μόνη σκέψη είναι να βρεθεί ο τρόπος, να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύ δύσκολους αγώνες».
Ο ομογενής γκαρντ ανέπτυξε λίγο περισσότερο τη σκέψη για την προσωπική του προετοιμασία, εξηγώντας ότι «Φυσικά και ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα αυτοί οι αγώνες. Περίμενα αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι μας. Όλοι οι παίκτες και οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν, ότι οφείλουμε να κερδίσουμε σε κάθε ματς, για να βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».
Ο ίδιος εστίασε στο παιχνίδι με τη Γεωργία και ανέφερε το τι μπορεί να μας φέρει μια καθοριστική νίκη για τη συνέχεια. «Όταν έρχεται η ώρα να παίξεις για την Εθνική, η προετοιμασία δεν αφορά απαραίτητα να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένους παίκτες. Ξέρουμε, ότι η Γεωργία παίζει σκληρά και είναι μια περήφανη ομάδα, τη θυμόμαστε από το περασμένο Ευρωμπάσκετ και τέτοια παιχνίδια έχουν να κάνουν περισσότερο με την καρδιά παρά με το ταλέντο. Όλα έχουν να κάνουν με τη μαχητικότητα και τα ψυχικά αποθέματα, που θα καταθέσουμε στο παρκέ», αναφέρει.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επισημαίνει, δε, ότι ο αγώνας του Ευρωμπάσκετ πριν από κάτι παραπάνω από έναν χρόνο, ουδεμία σχέση έχει με τη «μάχη» του T-Center, σχολιάζοντας ότι «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί, οι NBAers τους δε θα είναι επίσης παρόντες, οπότε πρέπει να περιμένουμε το οποιοδήποτε ενδεχόμενο αγωνιστικά, καθώς παίζοντας πιο ομαδικά, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Όλα, όμως, έχουν να κάνουν με την καρδιά σε αυτό τον αγώνα».
Για να έρθουμε σε αυτό το σημείο, είναι αλήθεια ότι η Εθνική Ελλάδας υπέστη σκληρά αποτελέσματα, που την έφεραν σε δύσκολη θέση, όμως ο γκαρντ του Ολυμπιακού είναι ψύχραιμος. «Είναι έτσι απλά το μπάσκετ, χάσαμε κάποια παιχνίδια που δε θα έπρεπε, όπως μεταφέρεται, κι έτσι έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε πλέον. Για να φτάσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να διεκδικήσεις το οτιδήποτε με αξιώσεις, πρέπει να κερδίσεις και αυτά τα παιχνίδια. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και πρέπει να αντιδράσουμε», απαντά στο σχετικό ερώτημα.
Ο εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας στο προηγούμενο παράθυρο, θα ήθελε να δει την απόδοσή του κόντρα στους Ίβηρες να επαναλαμβάνεται, υπογραμμίζοντας ότι «Ελπίζω να είμαι… και ακόμη καλύτερος. Θα το διαπιστώσουμε, όταν φτάσουμε στο γήπεδο, θα προσπαθήσω να είμαι στην καλύτερή μου απόδοση, όταν έρθει η ώρα του αγώνα».
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τα δύο παιχνίδια, που έρχονται και το σύνθημά του είναι ξεκάθαρο: «Μπροστά σε τέτοια παιχνίδια… δεν υπάρχουν σκέψεις. Προετοιμαζόμουν για αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα και η μόνη σκέψη είναι να βρεθεί ο τρόπος, να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύ δύσκολους αγώνες».
Ο ομογενής γκαρντ ανέπτυξε λίγο περισσότερο τη σκέψη για την προσωπική του προετοιμασία, εξηγώντας ότι «Φυσικά και ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα αυτοί οι αγώνες. Περίμενα αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι μας. Όλοι οι παίκτες και οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν, ότι οφείλουμε να κερδίσουμε σε κάθε ματς, για να βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».
Ο ίδιος εστίασε στο παιχνίδι με τη Γεωργία και ανέφερε το τι μπορεί να μας φέρει μια καθοριστική νίκη για τη συνέχεια. «Όταν έρχεται η ώρα να παίξεις για την Εθνική, η προετοιμασία δεν αφορά απαραίτητα να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένους παίκτες. Ξέρουμε, ότι η Γεωργία παίζει σκληρά και είναι μια περήφανη ομάδα, τη θυμόμαστε από το περασμένο Ευρωμπάσκετ και τέτοια παιχνίδια έχουν να κάνουν περισσότερο με την καρδιά παρά με το ταλέντο. Όλα έχουν να κάνουν με τη μαχητικότητα και τα ψυχικά αποθέματα, που θα καταθέσουμε στο παρκέ», αναφέρει.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επισημαίνει, δε, ότι ο αγώνας του Ευρωμπάσκετ πριν από κάτι παραπάνω από έναν χρόνο, ουδεμία σχέση έχει με τη «μάχη» του T-Center, σχολιάζοντας ότι «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί, οι NBAers τους δε θα είναι επίσης παρόντες, οπότε πρέπει να περιμένουμε το οποιοδήποτε ενδεχόμενο αγωνιστικά, καθώς παίζοντας πιο ομαδικά, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Όλα, όμως, έχουν να κάνουν με την καρδιά σε αυτό τον αγώνα».
Για να έρθουμε σε αυτό το σημείο, είναι αλήθεια ότι η Εθνική Ελλάδας υπέστη σκληρά αποτελέσματα, που την έφεραν σε δύσκολη θέση, όμως ο γκαρντ του Ολυμπιακού είναι ψύχραιμος. «Είναι έτσι απλά το μπάσκετ, χάσαμε κάποια παιχνίδια που δε θα έπρεπε, όπως μεταφέρεται, κι έτσι έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε πλέον. Για να φτάσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να διεκδικήσεις το οτιδήποτε με αξιώσεις, πρέπει να κερδίσεις και αυτά τα παιχνίδια. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και πρέπει να αντιδράσουμε», απαντά στο σχετικό ερώτημα.
Ο εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας στο προηγούμενο παράθυρο, θα ήθελε να δει την απόδοσή του κόντρα στους Ίβηρες να επαναλαμβάνεται, υπογραμμίζοντας ότι «Ελπίζω να είμαι… και ακόμη καλύτερος. Θα το διαπιστώσουμε, όταν φτάσουμε στο γήπεδο, θα προσπαθήσω να είμαι στην καλύτερή μου απόδοση, όταν έρθει η ώρα του αγώνα».
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