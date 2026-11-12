Κατερίνα Καινούργιου: Διαβάζω διάφορα σχόλια για τα κιλά μου, κάποιοι έγραψαν ότι έχω πάθει ανορεξία, μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου
Κατερίνα Καινούργιου: Διαβάζω διάφορα σχόλια για τα κιλά μου, κάποιοι έγραψαν ότι έχω πάθει ανορεξία, μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου
Δεν είναι όμορφο να σχολιάζουμε μια γυναίκα επειδή έχει παραπάνω κιλά, ούτε να την κρίνουμε επειδή είναι αδύνατη, σημείωσε η παρουσιάστρια
Σε σχόλια που δέχεται για την αλλαγή στην εμφάνισή της μετά τη γέννα αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας πως κάποιοι έφτασαν να γράψουν ότι έχει πάθει ανορεξία, ενώ η ίδια αποδίδει τη μεταβολή στα κιλά της στην αλλαγή του μεταβολισμού της.
Αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Instagram, με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της εκπομπής «Super Κατερίνα», κάτω από το οποίο αρκετοί έκαναν αναφορές στην εικόνα της παρουσιάστριας.
Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να απαντήσει στα σχόλια, διευκρινίζοντας ότι είναι καλά με τον εαυτό της και πως η αλλαγή στο βάρος της συνδέεται, όπως εξήγησε, με τον μεταβολισμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της. Ταυτόχρονα, θέλησε να επισημάνει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί λόγο για να κρίνεται κανείς, είτε έχει περισσότερα κιλά είτε είναι αδύνατος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό απέναντι στους άλλους.
Πιο συγκεκριμένα έγραψε σε σχόλιο κάτω από τη δημοσίευσή της: «Παιδιά μου, επειδή διαβάζω διάφορα σχόλια για τα κιλά μου και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράφουν ότι έχω πάθει ανορεξία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαι 55 κιλά, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και τρώω κανονικότατα. Μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου και πλέον δεν παίρνω τόσο εύκολα κιλά. Αυτό όμως που πραγματικά με στενοχωρεί είναι πόσο εύκολα κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα για την υγεία ενός ανθρώπου μόνο και μόνο από την εμφάνισή του. Όπως δεν είναι όμορφο να σχολιάζουμε μια γυναίκα επειδή έχει παραπάνω κιλά, έτσι δεν είναι σωστό να την κρίνουμε επειδή είναι αδύνατη. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ασχολούμαστε με τα σώματα των άλλων. Λίγη καλοσύνη και σεβασμός δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν».
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της
Αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Instagram, με στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της εκπομπής «Super Κατερίνα», κάτω από το οποίο αρκετοί έκαναν αναφορές στην εικόνα της παρουσιάστριας.
Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να απαντήσει στα σχόλια, διευκρινίζοντας ότι είναι καλά με τον εαυτό της και πως η αλλαγή στο βάρος της συνδέεται, όπως εξήγησε, με τον μεταβολισμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της. Ταυτόχρονα, θέλησε να επισημάνει ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί λόγο για να κρίνεται κανείς, είτε έχει περισσότερα κιλά είτε είναι αδύνατος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σεβασμό απέναντι στους άλλους.
Πιο συγκεκριμένα έγραψε σε σχόλιο κάτω από τη δημοσίευσή της: «Παιδιά μου, επειδή διαβάζω διάφορα σχόλια για τα κιλά μου και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράφουν ότι έχω πάθει ανορεξία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είμαι 55 κιλά, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και τρώω κανονικότατα. Μετά τη γέννα άλλαξε ο μεταβολισμός μου και πλέον δεν παίρνω τόσο εύκολα κιλά. Αυτό όμως που πραγματικά με στενοχωρεί είναι πόσο εύκολα κάποιοι βγάζουν συμπεράσματα για την υγεία ενός ανθρώπου μόνο και μόνο από την εμφάνισή του. Όπως δεν είναι όμορφο να σχολιάζουμε μια γυναίκα επειδή έχει παραπάνω κιλά, έτσι δεν είναι σωστό να την κρίνουμε επειδή είναι αδύνατη. Ας σταματήσουμε επιτέλους να ασχολούμαστε με τα σώματα των άλλων. Λίγη καλοσύνη και σεβασμός δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν».
Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα