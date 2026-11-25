Από τις επιθέσεις... στα εγκώμια: Ο Τραμπ ανοίγει την πόρτα στον Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ για το «Trumpcare» - «Είναι έξυπνος άνθρωπος»
Από τις επιθέσεις... στα εγκώμια: Ο Τραμπ ανοίγει την πόρτα στον Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ για το «Trumpcare» - «Είναι έξυπνος άνθρωπος»
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής προτείνει καθολική υγειονομική περίθαλψη με το όνομα του Τραμπ, για να εξασφαλίσει τη στήριξή του - Προεκλογικά ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε χαρακτηρίσει «παράφρονα τζιχαντιστή»
Την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον νεοεκλεγέντα Δημοκρατικό γερουσιαστή του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή ενός συστήματος καθολικής υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ονομασία «Trumpcare», αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στη New York Post.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ έξυπνη» την ιδέα του Δημοκρατικού γερουσιαστή να δώσει το όνομα του Τραμπ στο σχέδιο για καθολική υγειονομική περίθαλψη, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.
«Είναι έξυπνος άνθρωπος. Έκανε καλή δουλειά. Στην πραγματικότητα, έκανε πολύ καλή δουλειά» ανέφερε γελώντας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνέντευξης που παραχώρησε την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο.
«Ξέρω ότι θα συναντηθώ μαζί του. Ίσως υπάρχει κάποια μέση λύση στην οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε», πρόσθεσε, χωρίς να προσδιορίσει την ημερομηνία της συνάντησης.
Ο Τραμπ εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι μπορεί να καταλήξει σε νομοθετικές συμφωνίες με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι από τον Ιανουάριο θα ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
«Θα ασκώ βέτο στα πάντα και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, πιστεύω ότι θα θελήσουν να διαπραγματευτούν. Κι εγώ θα το κάνω. Μπορούμε να ασχοληθούμε με την υγειονομική περίθαλψη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σπουδαία πράγματα μαζί», δήλωσε.
Ο Ελ Σαγιέντ έχει ήδη εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους.
«Ντόναλντ, αν ακούς, υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Θα χαρώ να συναντηθούμε. Ας δούμε σε τι μπορούμε να συνεργαστούμε και τι μπορούμε να πετύχουμε», είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο στο αμερικανικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR.
Ο γερουσιαστής παρουσίασε την ιδέα μιας χρυσής ασφαλιστικής κάρτας, η οποία θα φέρει ανάγλυφα την ονομασία «Trumpcare» και θα εξασφαλίζει καθολική υγειονομική κάλυψη στους Αμερικανούς πολίτες. Αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ενδεικτικό σχέδιο της κάρτας, απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο, γράφοντας: «Ντόναλντ, αυτή είναι η πρόταση στο τραπέζι. Εγγυημένη υγειονομική περίθαλψη για κάθε Αμερικανό, από τη γέννηση έως τον θάνατο».
Οι δηλώσεις των δύο πολιτικών σηματοδοτούν αλλαγή στη ρητορική τους μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ έξυπνη» την ιδέα του Δημοκρατικού γερουσιαστή να δώσει το όνομα του Τραμπ στο σχέδιο για καθολική υγειονομική περίθαλψη, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.
«Είναι έξυπνος άνθρωπος. Έκανε καλή δουλειά. Στην πραγματικότητα, έκανε πολύ καλή δουλειά» ανέφερε γελώντας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνέντευξης που παραχώρησε την Τρίτη στο Οβάλ Γραφείο.
«Ξέρω ότι θα συναντηθώ μαζί του. Ίσως υπάρχει κάποια μέση λύση στην οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε», πρόσθεσε, χωρίς να προσδιορίσει την ημερομηνία της συνάντησης.
Ο Τραμπ εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι μπορεί να καταλήξει σε νομοθετικές συμφωνίες με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι από τον Ιανουάριο θα ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
«Θα ασκώ βέτο στα πάντα και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, πιστεύω ότι θα θελήσουν να διαπραγματευτούν. Κι εγώ θα το κάνω. Μπορούμε να ασχοληθούμε με την υγειονομική περίθαλψη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σπουδαία πράγματα μαζί», δήλωσε.
Ο Ελ Σαγιέντ έχει ήδη εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους.
«Ντόναλντ, αν ακούς, υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Θα χαρώ να συναντηθούμε. Ας δούμε σε τι μπορούμε να συνεργαστούμε και τι μπορούμε να πετύχουμε», είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο στο αμερικανικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR.
Ο γερουσιαστής παρουσίασε την ιδέα μιας χρυσής ασφαλιστικής κάρτας, η οποία θα φέρει ανάγλυφα την ονομασία «Trumpcare» και θα εξασφαλίζει καθολική υγειονομική κάλυψη στους Αμερικανούς πολίτες. Αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ενδεικτικό σχέδιο της κάρτας, απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο, γράφοντας: «Ντόναλντ, αυτή είναι η πρόταση στο τραπέζι. Εγγυημένη υγειονομική περίθαλψη για κάθε Αμερικανό, από τη γέννηση έως τον θάνατο».
Ο Ελ Σαγιέντ έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για την έγκριση του σχεδίου, ανεξαρτήτως της ονομασίας που θα λάβει. «Βάλτε το όνομά του πάνω. Πιθανότατα θα το εγκρίνει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα ονομάζεται», ανέφερε στο NPR.
This is a message for @realDonaldTrump. Donald, this is on the table. Guarantee healthcare for every American, from cradle to grave. https://t.co/f32IYs3FXG— Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 12, 2026
Οι δηλώσεις των δύο πολιτικών σηματοδοτούν αλλαγή στη ρητορική τους μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Ελ Σαγιέντ «παράφρονα τζιχαντιστή που θέλει να σας καταστρέψει», με τον Δημοκρατικό υποψήφιο να κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο για ρητορική μίσους.
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