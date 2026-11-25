Από τις επιθέσεις... στα εγκώμια: Ο Τραμπ ανοίγει την πόρτα στον Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ για το «Trumpcare» - «Είναι έξυπνος άνθρωπος»

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής προτείνει καθολική υγειονομική περίθαλψη με το όνομα του Τραμπ, για να εξασφαλίσει τη στήριξή του - Προεκλογικά ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε χαρακτηρίσει «παράφρονα τζιχαντιστή»