Καινούργιου για την πρόταση γάμου που της έκανε ο Κουτσουμπής: Είδα το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και του είπα «Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο;»
Καινούργιου για την πρόταση γάμου που της έκανε ο Κουτσουμπής: Είδα το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και του είπα «Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο;»
Δεν το είχα καταλάβει και μου λέει «Θα με παντρευτείς;», του είπα «Ναι, εννοείται», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια
Την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως βρήκε το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο της στο εστιατόριο που βρίσκονταν και επειδή δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε αναρωτήθηκε εάν ήταν ψεύτικο.
Η παρουσιάστρια, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επισήμανε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» πως δεν χρειάζονται πάντα υπερβολές σε τέτοιου είδους περιστάσεις. Στη δίκη της περίπτωση, ο σύντροφός της είχε φροντίσει να έχουν δίπλα τους τους καλούς τους φίλους, οι οποίοι κατάφεραν να ξεσηκώσουν το μαγαζί από τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους.
«Αν θες τον άνθρωπό σου και είσαι καλά, ακόμη και το πάρα πολύ απλό μπορεί να σε συγκινήσει απίστευτα. Και το πάρα πολύ εντυπωσιακό αν δεν είσαι πολύ ερωτευμένος, να το θεωρήσεις…», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και πρόσθεσε: «Εμείς είχαμε πάει στο Παρίσι με μεγάλη παρέα και είχε βάλει το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο. Ήμασταν σε ένα εστιατόριο και μετά έπαθα δηλητηρίαση. Είχαμε πάει σε ένα πολύ γνωστό και ψαγμένο εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια Michelin, κάπου χωμένο… Είχε βάλει, λοιπόν, το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και πάω να φάω, το βλέπω και λέω "Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο είναι;”. Δεν το κατάλαβα. Και μου λέει "Θα με παντρευτείς;". Εκείνη την ώρα σηκώθηκαν οι φίλοι μας και φώναζαν, σηκώσαμε όλο το μαγαζί. Είπα "ναι, εννοείται" και φώναζαν οι φίλοι μας "She said yes"».
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Η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον Μάιο του 2025, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα, με το μονόπετρο να φαίνεται στο χέρι της.
«Η αρχή του για πάντα», είχε γράψει στη λεζάντα προσθέτοντας ένα emoji δαχτυλιδιού και μια καρδιά.
Λίγες ημέρες μετά είχε εξηγήσει στην εκπομπή πώς έπαθε δηλητηρίαση: «Ένιωσα τόση χαρά που το μοιράστηκα μαζί σας. Η πλάκα είναι, ότι ενώ έγινε αυτό την προηγούμενη μέρα και νιώθω από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μου, αρρωσταίνω. Ήμουν με γαστρεντερίτιδα στο Παρίσι και μετά με πήγε λίγο άσχημα. Δεν έχει σημασία, το θέμα είναι ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη. Πραγματικά όσοι θέλετε αυτή την ευτυχία, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να παντρευτούν, εύχομαι να τη βιώσετε. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή».
Η παρουσιάστρια, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επισήμανε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» πως δεν χρειάζονται πάντα υπερβολές σε τέτοιου είδους περιστάσεις. Στη δίκη της περίπτωση, ο σύντροφός της είχε φροντίσει να έχουν δίπλα τους τους καλούς τους φίλους, οι οποίοι κατάφεραν να ξεσηκώσουν το μαγαζί από τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους.
«Αν θες τον άνθρωπό σου και είσαι καλά, ακόμη και το πάρα πολύ απλό μπορεί να σε συγκινήσει απίστευτα. Και το πάρα πολύ εντυπωσιακό αν δεν είσαι πολύ ερωτευμένος, να το θεωρήσεις…», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και πρόσθεσε: «Εμείς είχαμε πάει στο Παρίσι με μεγάλη παρέα και είχε βάλει το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο. Ήμασταν σε ένα εστιατόριο και μετά έπαθα δηλητηρίαση. Είχαμε πάει σε ένα πολύ γνωστό και ψαγμένο εστιατόριο, βραβευμένο με αστέρια Michelin, κάπου χωμένο… Είχε βάλει, λοιπόν, το δαχτυλίδι κάτω από το πιάτο και πάω να φάω, το βλέπω και λέω "Τι είναι αυτό καλέ, ψεύτικο είναι;”. Δεν το κατάλαβα. Και μου λέει "Θα με παντρευτείς;". Εκείνη την ώρα σηκώθηκαν οι φίλοι μας και φώναζαν, σηκώσαμε όλο το μαγαζί. Είπα "ναι, εννοείται" και φώναζαν οι φίλοι μας "She said yes"».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον Μάιο του 2025, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα, με το μονόπετρο να φαίνεται στο χέρι της.
«Η αρχή του για πάντα», είχε γράψει στη λεζάντα προσθέτοντας ένα emoji δαχτυλιδιού και μια καρδιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγες ημέρες μετά είχε εξηγήσει στην εκπομπή πώς έπαθε δηλητηρίαση: «Ένιωσα τόση χαρά που το μοιράστηκα μαζί σας. Η πλάκα είναι, ότι ενώ έγινε αυτό την προηγούμενη μέρα και νιώθω από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες της ζωής μου, αρρωσταίνω. Ήμουν με γαστρεντερίτιδα στο Παρίσι και μετά με πήγε λίγο άσχημα. Δεν έχει σημασία, το θέμα είναι ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη. Πραγματικά όσοι θέλετε αυτή την ευτυχία, γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να παντρευτούν, εύχομαι να τη βιώσετε. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή».
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