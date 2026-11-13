Τζον Τραβόλτα για τα παιδιά του: Μπορώ να φύγω από αυτή τη ζωή γνωρίζοντας ότι τα καταφέραμε καλά με τη σύζυγό μου
Τζον Τραβόλτα για τα παιδιά του: Μπορώ να φύγω από αυτή τη ζωή γνωρίζοντας ότι τα καταφέραμε καλά με τη σύζυγό μου
Η σύζυγος του ηθοποιού, Κέλι Πρέστον, έφυγε από τη ζωή από καρκίνο σε ηλικία 57 ετών, το 2020
Σε μια προσωπική εξομολόγηση για την οικογένειά του προχώρησε ο Τζον Τραβόλτα, εκφράζοντας παράλληλα την υπερηφάνειά του για τα παιδιά που απέκτησε με την αείμνηστη σύζυγό του, Κέλι Πρέστον.
Ο 72χρονος ηθοποιός, που έχει βιώσει την απώλεια τόσο της συζύγου του όσο και του πρωτότοκου γιου του, Τζετ, δήλωσε ότι αισθάνεται πως κατάφεραν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως είπε, η ανατροφή που έδωσαν στα παιδιά τους του προσφέρει βαθιά ικανοποίηση για όσα κατάφεραν μαζί.
Στη συνέντευξή του στο ExtraTV, ο Τραβόλτα ρωτήθηκε πόσο περήφανος αισθάνεται για τα παιδιά του. Ο σταρ του Χόλιγουντ απέκτησε με την Κέλι Πρέστον τρία παιδιά: την 26χρονη Έλα Μπλου, τον Τζετ, ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία μόλις 16 ετών, και τον 15χρονο Μπέντζαμιν. Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή το 2020, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από διετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.
«Τα παιδιά μου είναι... Είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις», είπε αρχικά ο ηθοποιός. «Κάθε γονιός ονειρεύεται να αποκτήσει τα ιδανικά παιδιά και τα δικά μου έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το όνειρο, ξεπερνώντας μάλιστα κάθε προσδοκία. Μπορώ να φύγω από αυτή τη ζωή γνωρίζοντας ότι τα κατάφερα καλά και ότι και η Κέλι τα κατάφερε καλά. Μπορώ πραγματικά να το πω αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνα», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός, που έχασε τον πρωτότοκο γιο του το 2009 και τη σύζυγό του έντεκα χρόνια αργότερα, έχει εξομολοηξθεί ότι η ζωή τον έχει φέρει αντιμέτωπο με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, επιλέγει συνειδητά να αναζητά τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
«Η ζωή σίγουρα με έχει δοκιμάσει, αλλά είναι στη φύση μου να αναζητώ το θετικό, ακόμη και μπροστά στις χειρότερες καταστάσεις», έχει αναφέρει σε συνέντευξή του.«Δεν είμαι φτιαγμένος για να παραμένω βυθισμένος στο σκοτάδι. Μπορώ να κοιτάξω το σκοτάδι κατάματα, αλλά δεν επιλέγω να πεθάνω μέσα σε αυτό», έχει τονίσει.
Ο 72χρονος ηθοποιός, που έχει βιώσει την απώλεια τόσο της συζύγου του όσο και του πρωτότοκου γιου του, Τζετ, δήλωσε ότι αισθάνεται πως κατάφεραν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως είπε, η ανατροφή που έδωσαν στα παιδιά τους του προσφέρει βαθιά ικανοποίηση για όσα κατάφεραν μαζί.
Στη συνέντευξή του στο ExtraTV, ο Τραβόλτα ρωτήθηκε πόσο περήφανος αισθάνεται για τα παιδιά του. Ο σταρ του Χόλιγουντ απέκτησε με την Κέλι Πρέστον τρία παιδιά: την 26χρονη Έλα Μπλου, τον Τζετ, ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία μόλις 16 ετών, και τον 15χρονο Μπέντζαμιν. Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή το 2020, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από διετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.
John Travolta Says He ‘Can Leave This Lifetime’ Knowing He and Kelly Preston ‘Did Well’ Raising Their Kids https://t.co/FJ7pIi9UDM— People (@people) November 12, 2026
Ο ηθοποιός, που έχασε τον πρωτότοκο γιο του το 2009 και τη σύζυγό του έντεκα χρόνια αργότερα, έχει εξομολοηξθεί ότι η ζωή τον έχει φέρει αντιμέτωπο με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, επιλέγει συνειδητά να αναζητά τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
«Η ζωή σίγουρα με έχει δοκιμάσει, αλλά είναι στη φύση μου να αναζητώ το θετικό, ακόμη και μπροστά στις χειρότερες καταστάσεις», έχει αναφέρει σε συνέντευξή του.«Δεν είμαι φτιαγμένος για να παραμένω βυθισμένος στο σκοτάδι. Μπορώ να κοιτάξω το σκοτάδι κατάματα, αλλά δεν επιλέγω να πεθάνω μέσα σε αυτό», έχει τονίσει.
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