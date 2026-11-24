Το υπουργείο Αρχαιοτήτων και Τουρισμού της Αιγύπτου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα ευρήματα, ενώ επικεφαλής της αποστολής είναι η Ελληνίδα αρχαιολόγος Καλλιόπη Λιμναίου-Παπακώστα





Η αρχαιολογική αποστολή υπό την Ελληνίδα αρχαιολόγο Καλλιόπη Λιμναίου-Παπακώστα αποκάλυψε τα θεμέλια μεγάλων λίθινων οικοδομημάτων στην περιοχή των Κήπων των Καταρρακτών, εντός της βασιλικής συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας, με τα πρώτα ευρήματα να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ταφικό μνημείο βασιλικού χαρακτήρα.







Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών αποκαλύφθηκαν ογκώδεις λίθινες κατασκευές, περιμετρικοί τοίχοι, καθώς και μία υπόγεια σήραγγα που εκτείνεται κάτω από το οικοδόμημα προς τον βορρά.







Τα ευρήματα εκτιμάται ότι μπορούν να ρίξουν νέο φως στην πολεοδομική οργάνωση και την αρχιτεκτονική της βασιλικής συνοικίας, μιας από τις σημαντικότερες ιστορικές περιοχές της αρχαίας Αλεξάνδρειας.



Ειδική επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση των ευρημάτων Μετά την παραλαβή της έκθεσης της αρχαιολογικής αποστολής, ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάτι, έδωσε εντολή για τη συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει τον χώρο, να μελετήσει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντοπίστηκαν και να αξιολογήσει την ιστορική και αρχαιολογική σημασία τους.



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Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο, εξέτασαν τα ευρήματα και υπέβαλαν έκθεση με τα συμπεράσματά τους στον Γενικό Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, δρα Χισάμ αλ Λέιθι, ο οποίος την παρουσίασε στον υπουργό.



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Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου , η οποία ενδέχεται να συνδέεται με το βασιλικό νεκροταφείο της αρχαίας πόλης που μνημονεύεται στις ιστορικές πηγές, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της χώρας.Η αρχαιολογική αποστολή υπό την Ελληνίδα αρχαιολόγο Καλλιόπη Λιμναίου-Παπακώστα αποκάλυψε τα θεμέλια μεγάλων λίθινων οικοδομημάτων στην περιοχή των Κήπων των Καταρρακτών, εντός της βασιλικής συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας, με τα πρώτα ευρήματα να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ταφικό μνημείο βασιλικού χαρακτήρα.Η αποστολή, η οποία πραγματοποιεί ανασκαφές στην περιοχή εδώ και περίπου 20 χρόνια, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μοχέμπ Κασαμπγκί και την εταιρεία Reliance Egypt.Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών αποκαλύφθηκαν ογκώδεις λίθινες κατασκευές, περιμετρικοί τοίχοι, καθώς και μία υπόγεια σήραγγα που εκτείνεται κάτω από το οικοδόμημα προς τον βορρά.Τα ευρήματα εκτιμάται ότι μπορούν να ρίξουν νέο φως στην πολεοδομική οργάνωση και την αρχιτεκτονική της βασιλικής συνοικίας, μιας από τις σημαντικότερες ιστορικές περιοχές της αρχαίας Αλεξάνδρειας.Μετά την παραλαβή της έκθεσης της αρχαιολογικής αποστολής, ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάτι, έδωσε εντολή για τη συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει τον χώρο, να μελετήσει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντοπίστηκαν και να αξιολογήσει την ιστορική και αρχαιολογική σημασία τους.Επικεφαλής της επιτροπής ορίστηκε ο δρ Αϊμάν Ασμάουι, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων της Βόρειας Ακτής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ενώ σε αυτή συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί στην ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία από τα Πανεπιστήμια της Αλεξάνδρειας και της Τάντα.Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο, εξέτασαν τα ευρήματα και υπέβαλαν έκθεση με τα συμπεράσματά τους στον Γενικό Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, δρα Χισάμ αλ Λέιθι, ο οποίος την παρουσίασε στον υπουργό.

Στην έκθεσή της, η επιτροπή επισημαίνει ότι τα θεμέλια και η τετράγωνη κάτοψη του οικοδομήματος υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για μια μεγάλων διαστάσεων και επιβλητική κατασκευή.



Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της ανακάλυψης για τη μελέτη του τοπογραφικού χάρτη της αρχαίας Αλεξάνδρειας, καθώς και για τον προσδιορισμό της έκτασης και της διάταξης των οικοδομημάτων που υπήρχαν στη συγκεκριμένη περιοχή.



Η πιθανή σύνδεση με το βασιλικό νεκροταφείο και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή, η φύση του οικοδομήματος και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ενισχύουν την υπόθεση ότι ενδέχεται να είχε ταφική χρήση.



Εφόσον η υπόθεση αυτή επιβεβαιωθεί, το οικοδόμημα θα μπορούσε να συνδέεται με το βασιλικό νεκροταφείο που, σύμφωνα με τις αρχαίες ιστορικές πηγές, ίδρυσε ο Πτολεμαίος Δ΄ ο Φιλοπάτωρ, ο οποίος βασίλεψε στην Αίγυπτο από το 221 έως το 204 π.Χ.



Πρόκειται για το βασιλικό ταφικό συγκρότημα στο οποίο αναφέρεται ο αρχαίος Έλληνας γεωγράφος και ιστορικός Στράβων κατά την περιγραφή της Αλεξάνδρειας.



Ο Στράβων μνημονεύει το λεγόμενο «Σήμα», έναν περίκλειστο χώρο εντός του συγκροτήματος των βασιλικών ανακτόρων, στον οποίο βρίσκονταν οι τάφοι των βασιλέων της δυναστείας των Πτολεμαίων, καθώς και εκείνος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.



Η ανακάλυψη αποκτά, υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς η ακριβής θέση του τάφου του Μακεδόνα στρατηλάτη παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της αρχαιολογίας.



Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν επιτρέπουν την ταύτιση του οικοδομήματος ούτε με το βασιλικό νεκροταφείο ούτε με τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς η εκτίμηση της επιστημονικής επιτροπής παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο.



Συνεχίζονται οι ανασκαφές στην περιοχή Ο Φάτι υπογράμμισε τη σημασία της ανακάλυψης και των πρώτων συμπερασμάτων της επιστημονικής επιτροπής, επισημαίνοντας ότι τα διαδοχικά αρχαιολογικά ευρήματα στην Αλεξάνδρεια επιβεβαιώνουν τον μοναδικό αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο της πόλης.



Όπως σημείωσε, τα ιστορικά κατάλοιπα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο υπέδαφος της Αλεξάνδρειας μπορούν να αποκαλύψουν άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της ιστορίας και της πολεοδομικής της εξέλιξης.



Το αιγυπτιακό υπουργείο επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να στηρίζει τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες αρχαιολογικές αποστολές, ενισχύοντας την επιστημονική συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αρχαιολογικών χώρων και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιγύπτου.



Από την πλευρά του, ο αλ Λέιθι επισήμανε ότι τα προκαταρκτικά συμπεράσματα των επιστημόνων επιβεβαιώνουν τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου, ιδιαίτερα λόγω της θέσης του εντός της βασιλικής συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας.



Πρόσθεσε ότι η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους στην αρχαιολογική έρευνα για τα βασιλικά συγκροτήματα της πόλης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι ανασκαφικές και αρχιτεκτονικές μελέτες, προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η φύση των οικοδομημάτων, η λειτουργία τους και η σχέση τους με τα γειτονικά αρχαιολογικά μνημεία.



Ο Ασμάουι διευκρίνισε ότι η επιστημονική επιτροπή έχει διατυπώσει μια πρώτη υπόθεση εργασίας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση.



Οι ανασκαφές και οι επιστημονικές έρευνες συνεχίζονται, με στόχο την εξακρίβωση της ταυτότητας των οικοδομημάτων και της αρχικής χρήσης τους.



Όπως επισήμανε, η ανακάλυψη αποτελεί σημαντική συμβολή στη μελέτη της βασιλικής συνοικίας της αρχαίας Αλεξάνδρειας, ενώ η συνέχιση των ανασκαφών ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία για ένα από τα σημαντικότερα μνημειακά συγκροτήματα της ελληνιστικής αρχαιότητας.